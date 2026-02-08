Gia đình chị Thông hội ngộ Jun Phạm nhưng sao lại thiếu bé Thư?

Vừa mới đây, gia đình chị Vàng Thị Thông đã có mặt tại TP.HCM để tham dự Gala WeChoice Awards 2025. Nhân dịp đặc biệt này, gia đình chị đã tranh thủ ghé thăm nhà Jun Phạm và cùng hội ngộ trong một bữa ăn ấm cúng.

Trên trang cá nhân, Jun Phạm chia sẻ loạt hình ảnh cả nhà chị Thông ghé thăm căn hộ của anh. Không gian gặp gỡ không cầu kỳ, không tiệc tùng sang trọng, mà đơn giản là một bữa trưa quây quần bên bàn ăn, đúng kiểu "người nhà gặp lại người nhà".

(Nguồn: FB nhân vật)

Theo chia sẻ từ chị Thông, do lịch trình khá gấp nên Jun Phạm không kịp vào bếp chuẩn bị món ăn. Thay vào đó, anh gọi sẵn một số món như pizza, mì Ý… để cả nhà cùng dùng bữa. Những món ăn tưởng chừng rất quen thuộc với giới trẻ lại trở thành trải nghiệm đáng nhớ với gia đình chị Thông - khiến cư dân mạng không khỏi thích thú, bởi có thể đây là lần đầu anh chị và các con được thưởng thức những món như vậy.

Khoảnh khắc cả nhà ngồi quanh bàn ăn, vừa trò chuyện vừa cười nói rôm rả nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm. Nhiều người nhận xét, dù chỉ là bữa ăn giản dị, nhưng lại toát lên cảm giác ấm áp và gần gũi, đúng tinh thần của một cuộc hội ngộ sau quãng đường dài từ Bản Liền vào TP.HCM.

Tuy nhiên, điều khiến không ít khán giả chú ý là trong buổi gặp gỡ này lại thiếu vắng bé Thư - con gái lớn của chị Thông. Trước thắc mắc của mọi người, chị Thông cho biết sau hành trình di chuyển dài từ Bản Liền vào TP.HCM, bé Thư bị mệt và không đảm bảo sức khoẻ, nên không thể tới thăm nhà "chú Jun" cùng cả gia đình.

Dù vậy, buổi gặp gỡ vẫn diễn ra trong không khí rất thân tình. Gia đình chị Thông mang theo đặc sản quê nhà là trà shan tuyết Bản Liền để tặng Jun Phạm, gửi gắm hương vị vùng cao. Ngược lại, Jun cũng chuẩn bị quà Tết cho gia đình mang về, như một lời chúc năm mới sớm gửi tới anh chị và các con.

Cũng trong tối diễn ra Gala WeChoice Awards 2025, gia đình chị Thông còn có dịp hội ngộ Ngọc Thanh Tâm tại sự kiện. Tại đây, bé Thư đã có thể góp mặt cùng gia đình tới dự.

Sau khi chương trình kết thúc, cả nhà tiếp tục cùng nữ diễn viên đi dùng bữa, khép lại một ngày bận rộn bằng những cuộc gặp gỡ đầy tình cảm.

Không quá ồn ào hay phô trương, những khoảnh khắc đời thường này lại khiến nhiều người cảm thấy dễ thương - bởi phía sau ánh đèn sân khấu và các sự kiện lớn, vẫn là những bữa ăn giản dị, những món quà quê mộc mạc và tình cảm chân thành giữa những con người đã xem nhau như người trong gia đình.



