Khách Hàn thốt lên sau khi thưởng thức món đặc sản Hải Phòng: "Nó không hợp khẩu vị của tôi!"

Ẩm thực Việt Nam với sự đa dạng và phong phú luôn là một trong những yếu tố hàng đầu khiến các vị khách nước ngoài, đến từ mọi quốc gia hay châu lục khác phải mê mẩn. Đặc biệt phải kể tới những món có phần quen thuộc với đời sống hàng ngày của người Việt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải món ăn, đặc sản Việt nào cũng phù hợp với khẩu vị du khách quốc tế

Món ăn sau đây là một ví dụ như thế, một đặc sản nổi tiếng của Hải Phòng. Đó là bánh đa cua. Trong một tập của series thực tế Battle Trip phát trên đài KBS World Hàn Quốc, 2 vị khách đã có dịp thưởng thức món ăn. Ban đầu họ rất hào hứng, tuy nhiên sau đó họ phải thừa nhận, món ăn này dù rất nổi tiếng với người bản địa và cả những vị khách quốc tế khác, nhưng lại không phù hợp với họ. "Nó không hợp khẩu vị của tôi!", một trong 2 người nói. Món ăn phục vụ sau là nem cua bể lại khiến họ rất thích thú.

Thực tế, khẩu vị của mỗi vị khách là khác nhau, và việc cảm thấy món ăn phù hợp hay không phù hợp, từ đó dẫn đến thích hay không thích cũng là chuyện bình thường.

Món ăn không mấy hợp khẩu vị của du khách người Hàn (Ảnh KBS World)

Từ món đời thường đến biểu tượng ẩm thực

Theo Báo Hải Phòng, bánh đa cua là một trong những món ăn gắn bó lâu đời với đời sống người dân thành phố cảng, xuất hiện phổ biến trong các bữa sáng, bữa trưa bình dân. Món ăn này được xem như “đặc sản nhận diện”, nhắc đến Hải Phòng là nhắc đến bánh đa cua, bên cạnh nem cua bể hay bún cá cay.

Điểm khác biệt lớn nhất của bánh đa cua Hải Phòng nằm ở bánh đa đỏ – loại bánh có bản to, dày, màu nâu đỏ đặc trưng. Theo các tư liệu ẩm thực địa phương được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Hải Phòng, màu sắc này không đến từ phẩm màu mà từ cách pha bột gạo truyền thống, có thêm mật mía hoặc đường nâu, phù hợp với điều kiện phơi bánh ở vùng ven biển nhiều nắng gió.

Bánh đa đỏ khi trụng nước sôi vẫn giữ được độ dai, không nát, không làm đục nước dùng – yếu tố quan trọng để kết hợp với phần nước cua đậm đà. Đây cũng là lý do người Hải Phòng gần như không thay thế bánh đa đỏ bằng các loại sợi khác khi nấu bánh đa cua.

Ảnh minh họa

Theo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), “linh hồn” của bánh đa cua nằm ở nước dùng nấu từ cua đồng giã tay, lọc kỹ, nấu để gạch cua nổi thành từng mảng, tạo vị ngọt tự nhiên. Nước dùng thường được ninh cùng xương, tôm khô, hành phi nhưng không lấn át mùi cua – thứ làm nên bản sắc riêng của món ăn.

Một bát bánh đa cua truyền thống còn có chả lá lốt, tôm, bề bề (theo mùa), ăn kèm rau muống chẻ hoặc rau cần trần. Cách ăn này phản ánh rõ khẩu vị người dân miền Bắc: thanh, vừa vị, không nhiều gia vị gắt.

Bánh đa cua được vinh danh quốc tế

Không chỉ được yêu thích trong nước, bánh đa cua Hải Phòng còn gây chú ý với truyền thông quốc tế. Theo VietnamNet Global, trích dẫn từ bảng xếp hạng của TasteAtlas, bánh đa cua từng được giới thiệu là một trong những món súp/miến cua đỏ tiêu biểu, đại diện cho ẩm thực Hải Phòng trên bản đồ ẩm thực thế giới. Việc một món ăn bình dân được nhắc tên trên nền tảng ẩm thực quốc tế cho thấy sức hấp dẫn vượt biên giới của bánh đa cua.

Bên cạnh các bảng xếp hạng, nhiều bài viết trên Báo Lao Động và VietnamNet cũng ghi nhận trải nghiệm thực tế của du khách phương Tây khi thưởng thức bánh đa cua tại các quán nhỏ trong ngõ ở Hải Phòng. Không ít người tỏ ra bất ngờ với độ đậm đà của nước dùng, sự hài hòa giữa sợi bánh, cua và rau, thậm chí gọi đây là “món ăn yêu thích nhất” trong chuyến đi miền Bắc.

Nhiều vị khách nước ngoài khác lại rất yêu thích bánh đa cua Hải Phòng (Ảnh Báo Lao Động)

Theo Báo Văn Hóa, trong các chương trình quảng bá du lịch địa phương, bánh đa cua ngày càng được nhắc đến như một “đại sứ ẩm thực” của Hải Phòng. Món ăn này không chỉ phục vụ người dân mà còn góp phần tạo nên trải nghiệm đặc trưng cho du khách, đặc biệt là những người yêu khám phá ẩm thực bản địa.

Với nhiều du khách, một chuyến đi Hải Phòng sẽ chưa trọn vẹn nếu chưa ngồi bên bát bánh đa cua nóng hổi, cảm nhận vị ngọt của cua đồng, sợi bánh đa đỏ dai mềm và nhịp sống bình dị của thành phố cảng. Và cũng từ những trải nghiệm như thế, bánh đa cua tiếp tục ghi dấu như một phần không thể thiếu của hành trình khám phá Hải Phòng.