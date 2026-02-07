7 cách trải nghiệm Tết độc đáo trên khắp Việt Nam

Chợ nổi Cái Răng - Cần Thơ hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị vào dịp Tết.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2026 – Xuân Bính Ngọ. Nhiều người đam mê xê dịch vẫn băn khoăn chọn địa điểm trải nghiệm Tết. Với xu hướng nội địa lên ngôi, dịp này, theo gợi ý của Booking.com, có 7 cách khám phá Tết mang đậm bản sắc Việt nhưng không phải ai cũng biết.

Dưới đây là 7 trải nghiệm Tết độc đáo trên khắp đất nước Việt Nam mà chưa được nhiều người biết đến.

1. Lễ canh thức thầm lặng tại Côn Đảo

Côn Đảo nổi tiếng là "hòn đảo của những ngọn nến".

Trong đêm giao thừa, người dân khắp nơi đều rộn ràng đếm ngược với những màn pháo hoa rực rỡ. Nhưng ở Côn Đảo lại có phần yên ắng hơn khi nơi này trở thành "hòn đảo của những ngọn nến". Đêm giao thừa cũng là lúc người dân ở Côn Đảo tập trung tại Nghĩa trang Hàng Dương để tưởng nhớ và tri ân các vị anh hùng dân tộc. Do đó, từ 22h đêm đến rạng sáng, du khách đến Côn Đảo có thể hòa mình vào dòng người lặng lẽ trong làn khói hương và ánh nến lung linh để trải nghiệm một nghi lễ trang nghiêm, đẹp đẽ. Trải nghiệm này giúp khắc sâu truyền thống về lòng biết ơn của dân tộc bên cạnh sự náo nhiệt của lễ Tết.

Theo Booking.com, du khách có thể khám phá Nhà tù Côn Đảo trước khi tham dự lễ canh thức để hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của nơi đây.

Nghĩa trang Hàng Dương ở Côn Đảo.

2. Tết ăn than của người Giẻ Triêng (Quảng Ngãi)

Làng Kon K’tu ở Quảng Ngãi.

Tại vùng đất Tây Nguyên, đồng bào Gié Triêng chào năm mới bằng cách phủ than lên nhau. Theo đó, các nam thanh niên sẽ lên rừng, đốt than và cõng than về nhà, rồi trộn và tung lên người dân làng với niềm tin rằng càng nhiều than trên người thì sẽ càng gặp nhiều may mắn suốt cả năm. Đây là một nghi lễ vừa vui nhộn, vừa mang tính cộng đồng sâu sắc. Du khách có thể nhờ khách sạn nơi mình lưu trú sắp xếp tour trekking làng Kon K'tu để gặp gỡ cộng đồng Bahnar cũng như Gié Triêng và tìm hiểu sự khác biệt trong phong tục Tết của đồng bào nơi đây.

3. Lễ Thướng Tiêu (lễ dựng nêu) ngày Tết ở Đại nội Huế

Nghi thức dựng nêu đúng theo nghi lễ truyền thống triều Nguyễn.

Tại cố đô Huế, ngày Tết được bắt đầu bằng nghi thức thú vị. Đó là dựng nêu đúng theo nghi lễ truyền thống của triều Nguyễn. Cụ thể, bên trong Đại nội, các vệ binh mặc lên mình trang phục của triều đình vào thế kỷ 19 và tiến hành Lễ dựng cây nêu - một cây tre cao vút, với niềm tin nó có thể xua đuổi tà ma. Nghi lễ này đánh dấu kỳ nghỉ Tết của cả hoàng cung chính thức bắt đầu và mang đến cho du khách cái nhìn hiếm hoi về những nghi thức cung đình xưa. Nghi lễ đặc biệt này chỉ được phục dựng riêng trong dịp Tết.

Du khách có thể chọn một tour riêng để khám phá kinh thành Huế và lăng tẩm. Tour này sẽ du khách hiểu rõ hơn về ý nghĩa của các biểu tượng ngày Tết được lồng ghép qua kiến trúc cung điện, điều mà hầu hết du khách thường bỏ lỡ.

4. Mâm ngũ quả và những chiếc thuyền hoa rực rỡ ở Cần Thơ

Ở miền Nam, Tết hiện lên qua những câu đối sáng tạo và nếp sống sông nước. Vào dịp Tết, các gia đình sẽ chuẩn bị mâm ngũ quả "Cầu - Dừa - Đủ - Xoài", với mong ước một năm mới đủ đầy, sung túc. Vào lúc bình minh, du khách hãy ghé thăm Chợ nổi Cái Răng, ngắm nhìn những chiếc ghe chở đầy hoa Tết biến cả dòng sông thành một vườn hoa di động rực rỡ sắc màu. Tour chợ nổi và miệt vườn lúc bình minh thường bao gồm chuyến thăm nhà dân, từ đó giúp du khách hiểu rõ hơn về bữa cơm 'rước ông bà' ấm cúng trong những ngày đầu năm mới.

5. Tết ở làng đá Cao Bằng

Làng đá ở Cao Bằng.

Gần biên giới Trung Quốc, người dân Cao Bằng đón Tết giữa khung cảnh núi non hùng vĩ. Đặc biệt, tại làng Khuổi Ky, đồng bào người Tày sinh sống trong những ngôi nhà sàn bằng đá hơn 1.200 năm tuổi. Tết của người dân nơi đây là những câu hát then và những chuyến du xuân tĩnh lặng đến thác Bản Giốc. Không khí Tết nơi đây mộc mạc và bình dị, đồng thời tách biệt hẳn với sự ồn ào của phố thị. Điểm thú vị là nhiều chủ nhà địa phương có dịch vụ dẫn khách đi bộ khám phá động Ngườm Ngao, ngắm nhìn cả không gian hang động được thắp sáng lung linh trong dịp năm mới.

6. Xem múa lân và chơi Bài Chòi ở Hội An

Múa lân vào dịp Tết ở Hội An.

Múa lân là một hoạt động quen thuộc mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Mục Lân tuy có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng không đâu mang lại cảm giác hoài cổ như ở Hội An. Tiếng trống lân vang vọng khắp các con hẻm nhỏ, len lỏi qua những ngôi nhà tường vàng đã đứng vững suốt hai thế kỷ qua ở Hội An. Hơn nữa, giữa các màn biểu diễn, người dân và du khách lại cùng nhau chơi Bài Chòi. Đây là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo ngay trên các con phố nhộn nhịp.

Ngoài ra, khi ghé thăm Hội An dịp Tết Nguyên đán, du khách cũng có thể tham gia lớp học làm đèn lồng, tự tay tạo nên những chiếc đèn lồng với các hình dáng tượng trưng cho sự may mắn như "trái đào tiên", mang về một món quà lưu niệm ý nghĩa.

7. Một thoáng Tết xưa ở Làng cổ Đường Lâm

Nét mộc mạc của làng cổ Đường Lâm.

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, Tết ở Làng cổ Đường Lâm vẫn còn giữ nguyên những nét truyền thống độc đáo của vùng quê Bắc Bộ xưa. Nơi đây có những ngôi nhà đá ong đỏ rực, cổng làng rêu phong và những bức liễn đối viết bằng mực tàu, khiến du khách như được trở về một vùng ký ức xưa cũ của làng quê Bắc Bộ Việt Nam. Tết đến, các bậc cao niên trong làng tụ họp uống trà, cúng bái theo truyền thống bao đời, đối lập với không khí sôi động, hối hả của Thủ đô.



