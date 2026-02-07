Cảnh tượng tại sân bay một đặc khu của Việt Nam gây bất ngờ: Trong 1 tháng đã đón gần 1 triệu khách

Những ngày gần đây, hình ảnh sân bay đông nghịt người, hành khách xếp hàng dài tại khu vực làm thủ tục và sảnh đến – đi ở một đặc khu du lịch của Việt Nam liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội. Ít ai ngờ rằng, chỉ trong tháng đầu tiên của năm 2026, nơi đây đã ghi nhận lượng khách tiệm cận mốc 1 triệu lượt, cho thấy sức hút mạnh mẽ của điểm đến này trong mùa cao điểm đầu năm.

Theo các số liệu thống kê được công bố, địa điểm được nhắc tới chính là Phú Quốc – đặc khu du lịch biển đảo đang nổi lên như một “điểm nóng” của du lịch Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Cảnh tượng đông nghịt khách, chủ yếu là du khách nước ngoài ở Phú Quốc (Ảnh Rooty Trip Phú Quốc)

Gần 1 triệu lượt khách chỉ trong tháng 1/2026

Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh An Giang, trong tháng 1/2026, Phú Quốc ước đón khoảng 983.000 lượt khách, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, khách quốc tế chiếm tỷ trọng lớn, với gần 280.000 lượt, ghi nhận mức tăng trưởng hơn 100% so với tháng 1/2025. Thông tin này được báo Tiền Phong dẫn lại trong bài viết về tình hình du lịch Phú Quốc đầu năm 2026.

Cùng với đó, số liệu từ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc cho thấy, tổng lượng hành khách qua sân bay trong tháng 1/2026 đạt gần 790.000 lượt, tăng khoảng 30–35% so với cùng kỳ năm trước. Theo Tuổi Trẻ Online, nhiều ngày trong tháng 1, sân bay Phú Quốc phải khai thác với tần suất cao, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm sáng và tối.

Đỉnh điểm được ghi nhận vào giữa tháng 1/2026, khi sân bay Phú Quốc đón hàng chục chuyến bay quốc tế mỗi ngày, chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan và một số thị trường Đông Bắc Á. Theo Tuổi Trẻ, có ngày sân bay ghi nhận hơn 16.000 lượt khách quốc tế, mức cao nhất kể từ khi cảng hàng không này đi vào hoạt động.

Một vài hình ảnh về sân bay Phú Quốc khác được du khách ghi lại (Ảnh TH)

Vì sao Phú Quốc “bùng nổ” khách ngay tháng đầu năm?

Theo nhận định của các chuyên gia được Travel Weekly Asia và Vietnam Economic Times trích dẫn, tháng 1 là thời điểm hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi hiếm có của Phú Quốc. Thứ nhất là điều kiện thời tiết lý tưởng: biển êm, ít mưa, nhiệt độ ổn định – được xem là “mùa vàng” cho du lịch nghỉ dưỡng biển đảo.

Bên cạnh đó, tháng 1 trùng với kỳ nghỉ năm mới của nhiều thị trường quốc tế, trong khi tại Việt Nam, đây cũng là giai đoạn du khách có xu hướng đi du lịch sớm trước cao điểm Tết Nguyên đán. Theo báo cáo xu hướng du lịch đầu năm của Booking.com, nhóm du khách quốc tế có nhu cầu “trốn mùa đông” đang ưu tiên các điểm đến ấm áp tại Đông Nam Á, trong đó Phú Quốc nổi lên nhờ lợi thế miễn thị thực và đường bay thẳng.

Một yếu tố quan trọng khác là mạng bay quốc tế được mở rộng nhanh chóng. Theo phân tích trên Vietnam Economy, Phú Quốc hiện là một trong số ít điểm đến tại Việt Nam có nhiều đường bay quốc tế thẳng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và tăng khả năng tiếp cận của du khách nước ngoài.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Các chuyên gia du lịch nhận định, việc Phú Quốc đón gần 1 triệu lượt khách chỉ trong một tháng là tín hiệu rất tích cực cho ngành du lịch năm 2026. Theo đánh giá của Tổng cục Du lịch Việt Nam, xu hướng này cho thấy Phú Quốc đang dần tiệm cận mô hình điểm đến quốc tế, nơi lượng khách không còn phụ thuộc quá lớn vào một mùa duy nhất.

Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội là áp lực không nhỏ lên hạ tầng, đặc biệt là sân bay và giao thông nội đảo. Cảnh đông nghịt tại sân bay Phú Quốc trong những ngày cao điểm, theo một số chuyên gia, là lời nhắc nhở về nhu cầu nâng cấp năng lực khai thác để đảm bảo trải nghiệm du khách trong dài hạn.

Dù vậy, nhìn tổng thể, tháng 1/2026 đang được xem là màn khởi đầu ấn tượng của du lịch Phú Quốc, mở ra kỳ vọng về một năm sôi động, với vị thế ngày càng rõ nét của đặc khu này trên bản đồ du lịch khu vực.