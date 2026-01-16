Tin vui: Đặc khu lớn nhất Việt Nam có thêm đường bay thẳng ra nước ngoài

Việc bay thẳng đến các điểm quốc tế từ các sân bay Việt Nam vốn dĩ đã không phải sự xa lạ với sự phát triển của ngàn hàng không hiện nay. Tuy nhiên, đường bay thẳng sắp tới được mở vào tháng 3, đặc biệt là bởi: Nó đánh dấu cột mốc chuyến bay quốc tế đầu tiên của hãng hàng không trẻ nhất Việt Nam - Sun PhuQuoc Airways.

Cụ thể, theo thông tin từ hãng, Sun PhuQuoc Airways dự kiến chính thức đưa vào khai thác đường bay từ Phú Quốc - Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc) vào ngày 29/3. Vé máy bay cho chặng bay này sẽ được mở bán rộng rãi vào ngày 21/1. Việc mở bán vé và khai thác đường bay Phú Quốc – Đài Bắc diễn ra sau khi hãng hàng không của Sun Group hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết.

Ảnh minh hoạ

Trong bối cảnh hàng không quốc tế đang dần phục hồi mạnh mẽ, việc một hãng bay mới lựa chọn Phú Quốc làm điểm xuất phát cho chuyến bay quốc tế đầu tiên được đánh giá là bước đi mang tính chiến lược. Phú Quốc không chỉ là điểm đến du lịch hàng đầu của Việt Nam mà còn là địa bàn được định hướng phát triển thành trung tâm du lịch – dịch vụ – nghỉ dưỡng tầm khu vực.

Đường bay Phú Quốc – Đài Bắc không chỉ mang ý nghĩa là “chuyến bay quốc tế đầu tiên”, mà còn được xác định là bước khởi đầu trong lộ trình mở rộng mạng bay quốc tế của Sun PhuQuoc Airways. Theo định hướng được công bố, hãng sẽ từng bước kết nối Phú Quốc với các trung tâm lớn trong khu vực châu Á, qua đó góp phần hoàn thiện chuỗi dịch vụ hàng không – du lịch – nghỉ dưỡng.

Chiến lược này nằm trong bức tranh tổng thể của Sun Group, tập đoàn đang đầu tư mạnh vào hạ tầng du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ tại Phú Quốc. Khi các đường bay thẳng quốc tế được mở thêm, hệ sinh thái này được kỳ vọng sẽ vận hành trọn vẹn hơn, tạo lực đẩy mới cho du lịch địa phương.

Phú Quốc với hệ sinh thái đa dạng từ các tập đoàn lớn, dần trở thành điểm du lịch lý tưởng của các du khách (Ảnh minh hoạ)

Phú Quốc gần hơn tới “bản đồ bay quốc tế”

Không chỉ giúp du khách quốc tế đến Phú Quốc thuận tiện hơn, tuyến bay này còn mang ý nghĩa biểu tượng: Đặc khu lớn nhất Việt Nam bắt đầu có những “đường thẳng” trực tiếp ra thế giới, thay vì chỉ đóng vai trò là điểm đến trung chuyển.

Với mạng lưới đường bay thẳng quốc tế ngày càng mở rộng, Phú Quốc đang dần khẳng định vị thế trên “bản đồ bay quốc tế” của khu vực. Trước khi có tuyến bay mới của Sun PhuQuoc Airways, đảo ngọc đã được kết nối trực tiếp với nhiều điểm đến nước ngoài thông qua các hãng hàng không khác.

Vietnam Airlines và Vietjet Air đang khai thác các đường bay thẳng từ Phú Quốc tới Seoul, Busan và Đài Bắc; trong khi nhiều hãng quốc tế như Jeju Air, Jin Air, hay các hãng Trung Quốc và Trung Á cũng đưa khách tới Phú Quốc bằng các chuyến bay định kỳ và thuê chuyến từ Thượng Hải, Quảng Châu, Almaty, Astana.

Trước Sun PhuQuoc Airlines, Vietnam Airlines hay Vietjet hay cả những hãng hàng không quốc tế cũng đã khai thác nhiều đường bay thẳng ra nước ngoài từ sân bay Phú Quốc (Ảnh minh hoạ)

Tóm lại, khi tuyến Phú Quốc – Đài Bắc của Sun PhuQuoc Airways được bổ sung, bức tranh kết nối quốc tế của Phú Quốc trở nên rõ nét hơn, cho thấy đảo ngọc không còn là “điểm cuối” của các chuyến du lịch, mà đang từng bước trở thành điểm xuất phát quốc tế, đủ năng lực tham gia sâu hơn vào mạng lưới hàng không khu vực.