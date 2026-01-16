Bỏ ra 750.000 đồng đi Bảo tàng Phở, du khách được trải nghiệm những gì?

Ngày 15/1, Bảo tàng Phở (Phở Museum) – bảo tàng ẩm thực đầu tiên của Việt Nam chính thức khai trương trên đường Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành, TPHCM). Đây là bảo tàng ẩm thực ngoài công lập do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cấp phép hoạt động.
Theo nhà sáng lập, bảo tàng Phở được hình thành với mục tiêu tái hiện hành trình hơn 100 năm của phở Việt, từ những gánh hàng rong đến khi trở thành món ăn được yêu thích trên toàn cầu.
Không gian bảo tàng được thiết kế như một tour trải nghiệm khép kín, kéo dài từ 60–75 phút, dẫn dắt du khách khám phá nhiều lớp ký ức và câu chuyện trong hành trình hơn 100 năm của phở Việt.
Ngay khi bước vào bảo tàng, du khách được xem phim tư liệu 8–10 phút về lịch sử phở, kết hợp hình ảnh thiên nhiên, con người và văn hóa ẩm thực Việt Nam, tạo cảm xúc dẫn dắt cho toàn bộ hành trình tham quan.
Rời phòng chiếu phim tư liệu, du khách tiếp tục hành trình tham quan tại không gian trưng bày - nơi được xem là "trái tim" của bảo tàng.
“Mình bước vào đây và cảm thấy rất bất ngờ. Bảo tàng như một không gian lưu giữ tri thức dân gian, giúp du khách hiểu hơn về món phở trứ danh”, bạn Ngọc Phạm chia sẻ.
Góc “Phở Xanh” trưng bày các tô phở làm từ vật liệu tái chế.
Sách dạy nấu được trưng bày cạnh gánh phở truyền thống, tái hiện không gian phở xưa.
Khép lại hành trình tham quan là trải nghiệm thưởng thức tô phở ngay trong bảo tàng. Theo giới thiệu cỉa đầu bếp, nước dùng là sự kết hợp tinh hoa phở ba miền, được tinh chỉnh theo khẩu vị Nam bộ, có vị thanh, dễ ăn.
Khu vực trải nghiệm có nhân viên trực tiếp nấu phở, giới thiệu nguyên liệu và cách chế biến, giúp du khách hiểu rõ hơn quy trình tạo nên một tô phở truyền thống.
Để tham quan và thưởng thức tô phở đặc biệt này, du khách phải chi trả tới 750.000 đồng/người lớn và 500.000 đồng/trẻ em..