Quá mê chăn vịt ở Việt Nam, cặp đôi Tây xăm hình vịt đội nón lá làm kỷ niệm

Cuối tháng 12/2025, hai du khách người Anh Ollie và Rim đi du lịch đến Việt Nam. Tại đây, cặp đôi Tây có nhiều trải nghiệm độc đáo, mới lạ khiến họ nhớ mãi không quên. Trong đó, hoạt động chăn vịt khiến cả hai đặc biệt thích thú.

Trước khi về nước, Ollie và Rim quyết định xăm hình chú vịt đội nón lá lên chân để ghi nhớ hành trình của mình. Ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội , hình xăm của cặp đôi thu hút sự chú ý lớn.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú với hình xăm quá đỗi đáng yêu của họ: "Dễ thương xỉu! Hình xăm chú vịt đội nón lá nhìn vừa ngộ nghĩnh vừa đậm chất Việt Nam. Đúng là một cách lưu giữ kỷ niệm không đụng hàng"; "10 điểm cho sự sáng tạo! Thay vì xăm chữ hay phong cảnh, xăm chú vịt chăn được ở Việt Nam thì đúng là độc bản. Anh chị có đi đâu nhìn cái chân là nhớ tới Việt Nam ngay"; "Chú vịt nhìn có hồn mà cái nón lá cũng xinh nữa, chắc sau này thành trend cho khách du lịch luôn quá. Về nước, cặp đôi kể đi chăn vịt chắc bạn bè phải thi nhau đặt tour sang tham quan"...

Cặp đôi Tây có trải nghiệm chăn vịt vô cùng đáng nhớ tại Việt Nam. (Ảnh: Ollie&Rim)

Khánh Trang bình luận: " Thay vì mua quà lưu niệm thông thường, các bạn ấy chọn cách 'mang' luôn kỷ niệm trên người mãi mãi. Hình xăm không chỉ đẹp mà còn cực kỳ ý nghĩa và giàu tính văn hóa. Cái nón lá phiên bản tí hon trên đầu chú vịt nhìn cưng không chịu nổi. Đây chắc chắn là hình xăm 'độc nhất vô nhị', vừa hiện đại vừa mang hồn cốt dân dã Việt Nam, xem mà muốn đi chăn vịt theo".

Lan Phương viết: " Đáng yêu thật sự. Khách Tây yêu cảnh đẹp, yêu ẩm thực là chuyện xưa rồi. Giờ đây, du khách yêu vịt luôn. Đúng là không phải làm để kiếm sống mà để trải nghiệm thì cái gì cũng hay ho. Người ta thì muốn thoát cảnh đồng ruộng, khách Tây thì lại hào hứng xin vào chăn vịt. Đúng là khi tâm thế là đi tìm trải nghiệm thì bùn đất cũng thấy vui".

Nhiều cư dân mạng nói lời cảm ơn hai du khách Tây vì tình cảm đặc biệt họ dành cho Việt Nam: "Hết làm khách du lịch giờ chuyển sang làm chăn vịt chuyên nghiệp luôn rồi. Nhìn hai bạn hào hứng thế kia là biết yêu Việt Nam lắm đây, cảm ơn rất nhiều"; "Đúng là trải nghiệm độc lạ Việt Nam, từ Tây ba lô biến thành nông dân chính hiệu. Chắc mấy chú vịt cũng không ngờ mình được lên hình sang chảnh vậy đâu nhỉ? Xin cảm ơn tình cảm mà các bạn bè bốn phương dành đến cho Việt Nam nhé".

Minh Nghi bình luận: "Yêu cái cách họ trân trọng văn hóa mình từ những thứ nhỏ nhất. Chú vịt đội nón lá chắc chắn sẽ là câu chuyện thú vị nhất để hai bạn kể cho bạn bè khi về nước".

Những người khác bày tỏ niềm tự hào về du lịch nông nghiệp khác biệt của đất nước mình. Phan Nga chia sẻ: "Du lịch bây giờ không còn là check-in khách sạn 5 sao nữa rồi. Những trải nghiệm 'lấm lem' như chăn vịt, cấy lúa thế này mới thực sự khiến du khách nhớ mãi không quên. Việt Nam mình còn quá nhiều thứ mộc mạc mà cực đắt giá!".

Mỹ Anh bình luận: "Nhìn khách Tây hào hứng với nón lá và đàn vịt mà thấy tự hào quá. Những thứ mình thấy bình thường hàng ngày lại là đặc sản văn hóa trong mắt bạn bè quốc tế. Vẻ đẹp của Việt Nam nằm ở chính sự chân chất này. Khách nước ngoài họ trân trọng giá trị lao động và sự hiếu khách của người nông dân mình. Hy vọng sẽ có thêm nhiều mô hình du lịch nông nghiệp thế này để quảng bá văn hóa đi xa hơn".