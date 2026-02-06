Quảng Ninh báo tin vui cho 3 năm tới

HĐND tỉnh Quảng Ninh mới đây đã thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung quy định về thu phí tham quan các danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Theo nghị quyết này, Yên Tử được áp dụng chính sách miễn phí tham quan từ nay đến hết ngày 31/12/2028.

Chính sách miễn vé được ban hành nhằm bày tỏ sự tri ân đối với nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách đã đồng hành, đóng góp cho công tác bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di sản trong thời gian qua.

Đồng thời, đây cũng là giải pháp để quảng bá hình ảnh Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thông qua các địa danh lịch sử như Yên Tử, Khu di tích nhà Trần và Cụm di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng.

Yên Tử – nơi được xem là “kinh đô Phật giáo Việt Nam” – mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách hành hương và tham quan. Việc miễn phí vé vào cửa được kỳ vọng sẽ tạo động lực kích cầu du lịch, gia tăng lượng khách, đồng thời làm tiền đề cho công tác quy hoạch, thu hút đầu tư và phát triển các sản phẩm du lịch mới.

Trước đó, mức phí tham quan Yên Tử được áp dụng là 40.000 đồng/lượt đối với người lớn và 20.000 đồng/lượt đối với trẻ em.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới tại kỳ họp lần thứ 47, diễn ra vào tháng 7/2025. Đây là di sản thứ 9 của Việt Nam, trải dài trên địa bàn ba tỉnh, thành gồm Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng.

Theo mùa, Yên Tử khoác lên mình những sắc thái khác nhau. Giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 Âm lịch được xem là thời điểm lý tưởng nhất để du khách cảm nhận trọn vẹn không khí lễ hội cùng điều kiện thời tiết ôn hòa.

Lễ hội Yên Tử diễn ra từ mùng 10 tháng Giêng đến hết tháng 3 Âm lịch hằng năm, thu hút hàng nghìn Phật tử và du khách thập phương về dâng hương, chiêm bái, cầu an và cầu may.

Trong khi đó, khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 phù hợp với những du khách muốn tận hưởng không gian thanh tịnh, hạn chế đông đúc và tránh cảnh xếp hàng khi di chuyển hoặc hành lễ. Mùa hè tại Yên Tử có khí hậu khá mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động leo núi, vãn cảnh và khám phá thiên nhiên.

Điểm nhấn nổi bật của quần thể danh thắng Yên Tử là chùa Đồng, công trình tọa lạc trên đỉnh cao nhất của dãy núi, thuộc Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử. Ngôi chùa có diện tích gần 20 m², chiều dài 4,6 m, rộng 3,6 m, chiều cao từ nền đến mái đạt 3,35 m.

Toàn bộ công trình được đúc bằng đồng, trong đó mỗi viên ngói nặng khoảng 4 kg, bốn cột chùa có trọng lượng khoảng 1 tấn mỗi cột. Quả chuông và khánh đồng đều nặng trên 250 kg. Bên trong chùa đặt một pho tượng Phật Thích Ca cùng ba pho tượng Tam Tổ Trúc Lâm, cao trung bình từ 0,45 đến 0,87 m, tọa trên đài sen, trang trí các họa tiết hoa sen, hoa cúc, quả thị, lá lật và sóng nước.

Do nằm ở vị trí cao, hành trình leo bộ lên chùa Đồng đòi hỏi thể lực khá tốt. Du khách được khuyến nghị chuẩn bị nước uống, đồ ăn nhẹ, lựa chọn trang phục thoải mái và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Với những người không đủ sức chinh phục toàn bộ quãng đường, phương án đi bộ một phần kết hợp sử dụng cáp treo khi xuống núi được nhiều người lựa chọn; việc mang theo gậy hỗ trợ cũng giúp hành trình an toàn hơn.

Bên cạnh giá trị tâm linh và cảnh quan, Yên Tử còn hấp dẫn du khách bởi ẩm thực địa phương. Một số đặc sản được nhiều người lựa chọn gồm cá khe chiên lá lốt, gà nấu rượu bâu, măng trúc Yên Tử, cơm lam, các loại chè dược liệu đặc trưng, cùng nhiều thực đơn chay đa dạng.

Lưu ý khi tham quan Yên Tử

Du khách lựa chọn tự lái phương tiện cần kiểm tra kỹ tình trạng xe, đặc biệt với xe máy, do tuyến đường lên Yên Tử có nhiều đoạn cua gấp và dốc cao. Trong mùa cao điểm lễ hội, việc xuất phát sớm sẽ giúp hạn chế tình trạng ùn tắc.

Thời tiết tại Yên Tử thay đổi khá nhanh, vì vậy nên chuẩn bị sẵn áo mưa hoặc ô gấp. Một số loại thuốc thông dụng như thuốc chống say xe, giảm đau hay cao xoa bóp cũng nên mang theo để phòng những tình huống phát sinh.

Vào mùa lễ hội, nhu cầu lưu trú tăng cao, du khách nên đặt phòng trước từ 2–3 tháng hoặc thông qua các đơn vị lữ hành. Ngoài ra, nên chuẩn bị tiền lẻ để đặt lễ, tránh đổi tiền tại các điểm dịch vụ dọc đường với mức phí cao.

Do lượng khách đông, việc bảo quản tư trang cá nhân cần được chú ý. Khi vào khu di tích, du khách nên lựa chọn trang phục lịch sự, kín đáo, phù hợp không gian tâm linh.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)