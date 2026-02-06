4 căn nhà cổ Hà Nội bị nàng thơ bao vây: Chỗ thẳng tay treo biển, nơi chớp thời cơ kinh doanh

Cứ tới gần Tết, hội nàng thơ lại rục rịch săn lùng các địa điểm chụp ảnh áo dài. Ở Hà Nội, bên cạnh những nơi đã quá quen như Hồ Gươm, phố bích họa Phùng Hưng hay các quán cà phê decor Tết, thì những ngôi nhà cổ cũng âm thầm bước vào mùa cao điểm.

Chỉ cần một góc tường vàng cũ, một cánh cửa gỗ sẫm màu hay khung cửa sổ phủ rêu phong lên hình đẹp, lập tức những căn nhà ấy trở thành "điểm tập kết" của các bạn trẻ. Nhưng việc bất ngờ nổi tiếng cũng kéo theo không ít thay đổi, thậm chí là phiền toái cho chính những người đang sinh sống tại đó.

Vài năm trước, tiệm bánh cốm Đăng Ninh trên phố Hàng Than từng là background "quốc dân" mỗi mùa áo dài. Hiệu bánh gây ấn tượng với cửa sổ và cửa chính màu xanh ngọc, bảng hiệu font vintage kiểu những năm chín mấy, tường vàng cổ kính - đặc biệt khi trời nắng, cả mặt tiền như bừng sáng.

Thời điểm đó, rất nhiều người tìm đến chỉ để chụp vài tấm ảnh rồi đi. Nhưng đến nay, tại căn nhà này đã phải ghi thông báo rõ ràng: "Nhà riêng - không chụp ảnh. Xin cảm ơn." Một dòng chữ nhỏ viết thẳng lên ô cửa, nhưng đủ cho thấy những ảnh hưởng và sự quyết đoán của chủ nhà sau quãng thời gian dài trở thành "phông nền bất đắc dĩ".

Gần đây nhất, ngôi nhà cổ số 22 Nguyễn Trường Tộ tiếp tục gây sốt mạng xã hội. Với mặt tiền đậm dấu ấn kiến trúc Pháp, nổi bật là cánh cửa gỗ sẫm màu phủ kín thời gian, căn nhà nhanh chóng xuất hiện dày đặc trong các bộ ảnh áo dài được chia sẻ khắp nơi.

Ghi nhận ngày 5/2, khu vực trước mặt tiền căn nhà gần như không lúc nào vắng người: từ cá nhân chụp nhanh đến các ekip mang theo hắt sáng, chân máy. Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh nên thơ trước ống kính, bên trong là cuộc sống sinh hoạt thường nhật của nhiều hộ dân đang chịu không ít phiền toái.

Ông Phương (hàng xóm của chủ nhà) cho biết tình trạng này đã kéo dài nhiều năm: "Sáng tôi ra ngồi cũng thấy chụp, chiều ra ngồi cũng thấy chụp. Lúc nào cũng có các bạn, các ekip ra đây, chủ yếu chụp áo dài."

Theo ông, căn nhà vốn đã được chụp ảnh từ hơn chục năm trước, nhưng vài năm gần đây, khi mạng xã hội lan truyền mạnh, lượng người đổ về ngày một đông, nhất là dịp lễ Tết. Nhiều người lầm tưởng đây là nhà không có người ở nên vô tư đứng trước cửa tạo dáng, rất ít người chủ động xin phép. Có thời điểm, việc ra vào của người dân bị cản trở, sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi cảnh tụ tập đông người kéo dài.

Trong khi đó, cũng là nhà cổ và có nhiều người đến chụp ảnh nhưng ở phố Phan Huy Ích, câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác. Tại đây có vài căn nhà nhỏ liên tiếp trở thành điểm chụp ảnh được săn đón, và người dân ở đây lại chọn cách "sống chung" với trào lưu.

Ghi nhận vào ngày 6/2, trên con phố Phan Huy Ích có rất đông các bạn trẻ đến chụp ảnh.

Bà Ánh - chủ căn nhà có khung cửa xanh - chia sẻ rằng cả gia đình bà sống tại đây. Ban ngày chỉ có hai ông bà ở nhà, thấy các bạn trẻ mặc áo dài đến chụp ảnh, bà thấy vui mắt nên tạo điều kiện. Ai mua nước thì chụp thoải mái, không mua thì đóng 20.000 đồng. Cuối tuần còn đông hơn ngày thường.

Cách đó không xa, một căn nhà xưa cũ khác cũng được chủ nhà mở hàng nước sấu, trà đá và đồ ăn vặt. Bác chủ cho biết, khách mua nước thì được chụp tự do, không mua thì thu phí. Cứ gần Tết là Phan Huy Ích đông nghịt, mỗi ngày có thể 50 - 70 lượt người tới chụp, cuối tuần còn nhiều hơn. Bác còn hỗ trợ các bạn vào nhà thay đồ, điều phối từng nhóm để ai cũng có ảnh đẹp.

Một số hình ảnh khác trên phố Phan Huy Ích:

Câu chuyện những ngôi nhà cổ bỗng trở thành "background quốc dân" mỗi dịp cận Tết cũng cho thấy một điều: cùng đứng trước làn sóng check-in rầm rộ, mỗi gia đình lại có cách lựa chọn khác nhau. Nhưng dù theo cách nào, đó đều là quyền quyết định của chủ nhà - những người đang sinh sống thật sự phía sau những khung cửa ấy.

Với các bạn trẻ yêu chụp ảnh, điều quan trọng nhất cần có chính là sự tinh tế: chủ động xin phép trước khi tạo dáng, chỉ nên chụp khi đã được đồng ý, giữ trật tự và tránh ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày của người dân. Bởi suy cho cùng, những căn nhà cổ không chỉ là phông nền cho vài tấm ảnh áo dài, mà còn là mái ấm của nhiều gia đình - nơi lưu giữ nhịp sống bình dị giữa lòng Hà Nội mỗi độ xuân về.