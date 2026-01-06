Hội nàng thơ Hà Nội vượt rét sâu đi chụp áo dài, "mặc kệ" cái lạnh co ro

Những ngày gần đây, nhiệt độ ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng hạ xuống rất thấp, kèm theo gió mùa và mưa phùn khiến cảm giác rét càng rõ rệt. Trên các con phố, người dân ra đường đều phải khoác thêm áo dày, quấn khăn kín cổ. Thế nhưng, giữa cái lạnh co ro ấy, hồ Gươm vẫn xuất hiện một khung cảnh quen mà lạ: nhiều bạn trẻ vẫn rủ nhau diện áo dài, "mặc kệ" rét sâu để ghi lại những khoảnh khắc đầu năm.

Chiều ngày 5/1/2026, khu vực quanh hồ Gươm ghi nhận thời tiết khá khắc nghiệt với nền nhiệt chỉ khoảng 15-17 độ C, kèm theo gió lớn khiến cảm giác lạnh tăng lên rõ rệt. Trên phố đi bộ, nhiều người phải quấn khăn, khoác áo dày khi di chuyển. Thế nhưng, giữa cái lạnh co ro ấy, các bạn trẻ, đặc biệt là các "nàng thơ" Hà Nội, vẫn rủ nhau đi chụp ảnh áo dài khá đông.

Video: Giới trẻ Hà Nội đi chụp áo dài giữa thời tiết lạnh sâu

Dù trời lạnh, các "nàng thơ" vẫn vượt rét đi chụp ảnh áo dài

Tà áo dài nổi bật giữa không gian mùa đông xám lạnh tạo nên sự tương phản. Người chọn áo dài trắng tinh khôi, người diện áo dài màu pastel nhẹ nhàng, cũng có nhóm chọn áo dài truyền thống với họa tiết hoa văn nổi bật.

Tuy nhiên, để "đối phó" với cái lạnh, hầu như ai cũng có "chiến thuật" riêng. Dễ bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ mặc áo dài bên trong nhưng khoác ngoài là áo phao, áo dạ dáng dài, thậm chí có người còn mang theo khăn len, găng tay. Chỉ khi chuẩn bị bấm máy, những chiếc áo giữ nhiệt ấy mới được nhanh chóng cởi ra, nhường chỗ cho tà áo dài thướt tha. Chụp xong vài kiểu, áo khoác lại được mặc vội vào để giữ ấm, tránh gió lùa.

Áo phao, áo dạ là thứ không thể thiếu trong những ngày trời lạnh như thế này

Khi chụp ảnh mới tạm cởi áo khoác ra, chụp xong lại mặc để giữ ấm

Các bạn trẻ thường đi thành nhóm để chụp và phụ giúp nhau trong việc cầm đồ đạc, quần áo...

Những ngày đầu năm, trước thềm Tết Nguyên đán, việc diện áo dài đi chụp ảnh dường như đã trở thành một thói quen của nhiều bạn trẻ Hà Nội. Dù nắng hay rét, vẫn thấp thoáng xuất hiện hình ảnh những tà áo dài của các nàng thơi trên phố. Và hồ Gươm vẫn luôn là điểm hẹn quen thuộc của "hội nàng thơ" - nơi cái lạnh mùa đông dường như cũng không đủ để cản bước những ai muốn lưu giữ một Hà Nội rất riêng trong tà áo dài.