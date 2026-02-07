Thiếu nữ Hà Nội diện áo dài, chụp ảnh bên hồ Gươm dịp cuối năm

Viên Minh/ VTC News, Theo VTC News 16:01 07/02/2026
Những ngày cuối năm,nhiều thiếu nữ Hà Nội diện áo dài, mang theo phụ kiện, tranh thủ chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc đón Tết ở Hồ Gươm.

Thiếu nữ Hà Nội diện áo dài, chụp ảnh bên hồ Gươm dịp cuối năm- Ảnh 1.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vực hồ Gươm (Hà Nội) thường xuyên nhộn nhịp từ sáng sớm. Tranh thủ thời tiết không quá lạnh, nhiều bạn trẻ xúng xính trong trang phục truyền thống chụp ảnh Tết.

Thiếu nữ Hà Nội diện áo dài, chụp ảnh bên hồ Gươm dịp cuối năm- Ảnh 2.

Dọc theo bờ hồ, hàng trăm người trong trang phục áo dài tập trung chụp ảnh. Kiểu dáng và màu sắc trang phục rất đa dạng, từ áo dài truyền thống đến áo dài cách tân.

Thiếu nữ Hà Nội diện áo dài, chụp ảnh bên hồ Gươm dịp cuối năm- Ảnh 3.

Bên cạnh những gam màu quen thuộc như đỏ, hồng, nhiều người lựa chọn áo dài trắng, pastel hoặc các tông màu ấm.

Thiếu nữ Hà Nội diện áo dài, chụp ảnh bên hồ Gươm dịp cuối năm- Ảnh 4.

Một số góc chụp ảnh được yêu thích quanh khu vực hồ Gươm là đoạn nhìn thẳng ra Tháp Rùa, những tán cây rủ xuống mặt hồ, gần cầu Thê Húc, phố Tạ Hiện, phố Hàng Buồm, chợ Đồng Xuân...Mỗi địa điểm đều có nét đẹp riêng, toát lên vẻ hoài cổ.

Thiếu nữ Hà Nội diện áo dài, chụp ảnh bên hồ Gươm dịp cuối năm- Ảnh 5.

“Càng gần Tết, ai cũng bận rộn nên nhóm tôi tranh thủ chụp ảnh sớm. Xung quanh hồ Gươm rất đông người chụp ảnh, không khí khá nhộn nhịp, có cảm giác Tết đã rất gần”, bạn Thu Hương, trú tại Đống Đa nói.

Thiếu nữ Hà Nội diện áo dài, chụp ảnh bên hồ Gươm dịp cuối năm- Ảnh 6.

“Nhóm mình mang theo máy ảnh và tripod. Đông người nên phải đổi góc liên tục, chụp nhanh rồi di chuyển để tránh ảnh bị dính nhiều người phía sau”, bạn Hà My, ở phường Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.

Thiếu nữ Hà Nội diện áo dài, chụp ảnh bên hồ Gươm dịp cuối năm- Ảnh 7.

Hình ảnh dịu dàng trong tà áo dài cách tân ngày càng phổ biến và trở thành xu hướng giúp giới trẻ quay về cùng Tết truyền thống nhưng vẫn không mất đi vẻ hiện đại.

Thiếu nữ Hà Nội diện áo dài, chụp ảnh bên hồ Gươm dịp cuối năm- Ảnh 8.

Thiếu nữ xúng xính áo dài, tranh thủ ghi lại bộ ảnh kỷ niệm cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thiếu nữ Hà Nội diện áo dài, chụp ảnh bên hồ Gươm dịp cuối năm- Ảnh 9.

Nhiều cặp đôi cũng lựa chọn khu vực hồ Gươm để chụp hình cưới hoặc thực hiện bộ hình đón Tết sớm theo trend.

Thiếu nữ Hà Nội diện áo dài, chụp ảnh bên hồ Gươm dịp cuối năm- Ảnh 10.

Những bông hoa đào bắt đầu bung nở, góp phần tô điểm cho hương sắc mùa xuân tại Thủ đô.

