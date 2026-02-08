Thung Ui nằm cách chùa Bái Đính khoảng 3 km thuộc Quần thể danh thắng Tràng An ở phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Thung Ui - điểm du lịch mới đẹp như "Phượng Hoàng cổ trấn" ở Ninh Bình

Khu vực này vốn là thung lũng được bao bọc bởi những dãy núi đá vốn ít được du khách biết đến. Thế nhưng mới đây, Thung Ui đã được đầu tư xây dựng, trở thành điểm du lịch mới, gây sốt mạng xã hội của Ninh Bình.

Tại đây, hàng loạt các công trình tâm linh được xây dựng như đàn Kính Thiên, điện Kính Địa, Kính Nhân, khu nhà sàn… cùng hệ thống hồ nước và các hạng mục phụ trợ phục vụ phát triển văn hóa - du lịch tín ngưỡng.

Đàn Kính Thiên được cho có từ thời vua Đinh đã được phục dựng tại Thung Ui

Với lối kiến trúc độc đáo hòa với núi rừng, sông nước khiến Thung Ui đẹp như phim trường cổ trang, được ví như "Phường Hoàng cổ trấn".

Dù chưa chính thức mở cửa, nhưng Thung Ui đang là điểm đến "phát sốt" trên mạng, rất nhiều bạn trẻ đã kéo tới tham quan, check-in.

Thung Ui đẹp lung linh, huyền ảo khi đêm xuống

Kiến trúc độc đáo của các công trình được ví như "Phượng Hoàng cổ trấn"

Từ ngoài vào là các tòa đàn, điện Kính Địa, Kính Nhân, Kính Trung

Tiếp đến là khu đàn nơi cầu mưa thuận gió hòa

Khu nhà sàn truyền thống của người Mường bản địa

Hế thống sông, hồ đường đi bộ được xây dựng hài hòa với thiên nhiên khiến Thung Ui đẹp như một bức tranh

Thung Ui đang tạo cơn sốt cho giới trẻ

Dù chưa chính thức mở cửa nhưng rất nhiều bạn trẻ tìm đến check-in, chụp ảnh

Thung Ui về đêm

Ngành du lịch Ninh Bình kỳ vọng Thung Ui mở cửa trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 sẽ tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách tới tham quan danh thắng Tràng An, vãn cảnh chùa Bái Đính.



