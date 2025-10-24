“Bách Niên Hỷ Sự” – Khi câu chuyện cưới hỏi trăm năm của người Việt sống lại tại Emeralda Resort Ninh Bình

"Bách Niên Hỷ Sự" là kết tinh của ba tâm huyết: Emeralda Resort Ninh Bình – khu nghỉ dưỡng mang dáng hình làng quê Bắc Bộ, Đông Phong – đơn vị nghiên cứu và phục dựng cổ phục Việt, cùng họa sĩ trẻ Phổ Ngạn – người thổi hồn vào tranh cổ phong Việt bằng cảm xúc và tình yêu di sản.

Bức tranh cưới hỏi trăm năm – từ cổ phục đến nghi lễ

Triển lãm "Bách Niên Hỷ Sự" mở ra hành trình đưa du khách ngược dòng thời gian, bước vào không gian nơi những nghi thức cưới hỏi truyền thống được tái hiện sinh động qua bốn chặng: từ lễ đám hỏi, nghi thức rước dâu, đến lễ cưới và tiệc hỷ.

Toàn bộ câu chuyện phác họa trọn vẹn phong tục, lễ nghi và trang phục của nhiều giai tầng xã hội – từ cung đình quyền quý đến đời sống dân gian. Từ đồng bằng Bắc Bộ với "tam thư lục lễ" chặt chẽ, đến sự long trọng, cầu kỳ của miền Trung, hay nét hào sảng, phóng khoáng nơi miền sông nước Nam Bộ.

Góp phần tạo nên bức tranh lịch sử ấy, Đông Phong mang đến những bộ cổ phục nguyên bản được phục dựng công phu – tỉ mỉ trong từng chất liệu, hoa văn và phom dáng, phản chiếu vẻ đẹp cũng như địa vị xã hội của từng thời kỳ. Cùng với đó, họa sĩ Phổ Ngạn đem đến bộ sưu tập tranh ký họa và minh họa độc bản dành riêng cho Emeralda Resort Ninh Bình, ghi lại những khoảnh khắc đặc sắc và thiêng liêng của ngày đại hỷ – như một cuốn biên niên sử sống động bằng màu sắc.

Không gian nghệ thuật giữa lòng "làng quê Bắc bộ"

Nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Vân Long, Emeralda Resort Ninh Bình là một "ngôi làng Bắc Bộ thu nhỏ" với mái ngói rêu phong, đường tre xanh mướt và hồ sen lặng nước. Trong không gian ấy, "Bách Niên Hỷ Sự" như một bức họa cổ được thổi hồn sống – nơi nghệ thuật, phong tục và thiên nhiên giao hòa.

Du khách đến tham quan có thể dạo bước giữa khung cảnh làng quê xưa, thưởng lãm nghệ thuật, đồng thời trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa miền quê yên bình: dùng bữa Việt truyền thống tại nhà hàng, nhâm nhi một tách trà vào tiết thu trời đẹp, hay lưu trú trong những căn phòng mái ngói nhìn ra hiên nhà ngắm vạt nắng xuyên qua màu xanh cây lá - nơi thời gian dường như ngưng lại.

Triển lãm đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm và hàng nghìn lượt tham quan của thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn yêu văn hóa Việt, đam mê nhiếp ảnh và những cặp đôi đang tìm cảm hứng cho lễ cưới mang đậm hơi thở truyền thống. Nhiều bạn trẻ chia sẻ, họ cảm thấy như được "chạm vào lịch sử", được hiểu sâu hơn về những nghi lễ mà ông bà ta xem là thiêng liêng, và thấy tự hào hơn khi văn hóa Việt được tôn vinh theo cách gần gũi, tinh tế đến vậy.

Bên cạnh việc thưởng lãm, khách còn có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm: học têm trầu cánh phượng, nhuộm vải tự nhiên, vẽ nón, hay lắng nghe câu chuyện về làng quê Bắc Bộ, những sắc màu tượng trưng cho tình yêu và lời chúc phúc trăm năm.

Một lời tri ân gửi đến quá khứ và lời mời gọi đến hiện tại

Triển lãm mở cửa từ 9:00 – 18:00 hằng ngày, kéo dài đến hết 04/01/2026 tại Emeralda Resort Ninh Bình. Khách lưu trú tại khu nghỉ được miễn phí vé tham quan, trong khi khách ngoài có thể mua vé với giá 150.000đ/người.

Với "Bách Niên Hỷ Sự", Emeralda Resort Ninh Bình không chỉ tôn vinh phong tục cưới hỏi truyền thống, mà còn gửi gắm một lời tri ân với quá khứ, với tình yêu Việt và với những giá trị đã làm nên vẻ đẹp người Việt suốt trăm năm qua.

Và hơn hết, đó còn là lời mời dịu dàng dành cho những ai muốn sống chậm lại, nghỉ ngơi giữa làng quê Bắc Bộ, nơi di sản và thiên nhiên hòa quyện trong từng nhịp thở.