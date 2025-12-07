Sự thật về cú ngã ngựa của ông lớn kem Mỹ tại Việt Nam, từng là biểu tượng sang chảnh giá tận 65k một viên

Nhắc đến Baskin Robbins, chắc hẳn nhiều thế hệ 9x và 2000 sẽ nghĩ ngay đến những cửa hàng kem ngập sắc hồng nổi bật một thời. Từng là thương hiệu kem xuất hiện ở nhiều con đường lớn của Việt Nam, Baskin Robbins gây ấn tượng mạnh bằng màu hồng đặc trưng cùng với 31 vị kem đậm chất Mỹ. Thế nhưng sau thời gian hoạt động, thương hiệu này bất ngờ thông báo rút khỏi thị trường Việt Nam chỉ bằng một bài đăng ngắn ngủi trên fanpage đúng ngày Cá tháng Tư, khiến không ít người hoang mang. Chỉ sau đó ít lâu, những cửa hàng màu hồng quen thuộc cũng biến mất hoàn toàn.

Bài thông báo Baskin Robbins chính thức tạm biệt thị trường Việt Nam

Câu chuyện của Baskin Robbins bắt nguồn từ năm 1945 khi hai ông chủ tiệm kem Burt Baskin và Irv Robbins hợp tác với nhau tạo nên thương hiệu mới. Họ theo đuổi một ý tưởng khá táo bạo vào thời gian đó, đưa ra nhiều lựa chọn hương vị nhất có thể để thực khách luôn có cảm giác mới mẻ mỗi lần đến cửa hàng. Concept “31 Flavors”, tương ứng với 31 hương vị cho mỗi ngày trong tháng nhanh chóng giúp Baskin Robbins trở nên khác biệt và được yêu thích trên thị trường quốc tế. Từ năm 1945 cho đến hiện tại, Baskin Robbins đã giới thiệu hơn 1000 vị kem độc đáo.

Baskin Robbins nổi bật với thương hiệu có phong cách trang trí độc đáo

Vị kem được nhiều người yêu thích nhất lúc bấy giờ đó chính là socola bạc hà và Pralines ‘N Cream, đây là sự kết hợp của hương vani và hạt hồ đào caramel. Đồng thời những chiếc bánh kem của Baskin Robbins cũng từng là món ăn ưa thích của nhiều bạn trẻ vì lớp kem mát lạnh ở phần nhân.

Vào năm 1994, dòng kem Mỹ nổi tiếng đã gia nhập thị trường Việt với tên gọi lúc đó là kem Mỹ 31 mùi. Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh không thuận lợi nên thương hiệu đã rút khỏi Việt Nam. Thế nhưng đến năm 2012, hãng một lần nữa quay lại thị trường này và liên tiếp nhận được sự yêu thích của người dùng Việt. Những ngày đầu mở bán, thương hiệu kem Mỹ tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, không khó để bắt gặp các cửa hàng Baskin Robbins đông kín khách, đặc biệt là giới trẻ. Sự mới lạ từ thương hiệu ngoại cùng với màu sắc nhận diện nổi bật giúp Baskin Robbins nhanh chóng mở rộng chi nhánh ở nhiều khu vực trung tâm và trong các trung tâm thương mại.

Vị kem của Baskin Robbins rất được lòng thực khách

Tuy nhiên, một khoảng thời gian sau sức hút của Baskin Robbins ngày càng giảm nhiệt. Một trong những lý do chính là mức giá khá cao so với mặt bằng thu nhập, khiến nhiều thực khách phải đắn đo suy nghĩ để chi 65 nghìn đồng chỉ để ăn 1 viên kem. Đặc biệt là đối với tệp khách hàng là học sinh và sinh viên. Mức giá này được Baskin Robbins công bố do sử dụng nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và phải đầu tư hệ thống bảo quản tiêu chuẩn cao, dẫn đến chi phí vận hành lớn và giá thành sản phẩm khó có thể giảm.

Nhằm tiếp cận nhiều khách hàng hơn, Baskin Robbins từng triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi, nổi bật nhất là ưu đãi mua hai viên chỉ còn 22 nghìn đồng hay 15 nghìn đồng/viên kem trong các dịp khai trương cửa hàng, giúp thương hiệu tiếp tục duy trì sức hút trong một khoảng thời gian. Tuy vậy, trước làn sóng cạnh tranh mạnh mẽ từ các thương hiệu F&B khác và thói quen ăn kem cây, kem que của người Việt khiến Baskin Robbins dần mất lợi thế và cuối cùng nói lời chia tay với thị trường Việt Nam sau gần một thập kỷ hiện diện.

Tuy không còn hoạt động ở Việt Nam nhưng Baskin Robbins vẫn có mặt ở nhiều quốc gia khác

Mặc dù không còn hoạt động ở thị trường Việt Nam nhưng Baskin Robbins vẫn còn có mặt ở nhiều quốc gia khác trên thế giới như Úc, Nhật Bản, Canada, Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc,...

Nguồn: Website chính thức của Baskin Robbins