Cuộc đua khoe mâm cúng ông Công ông Táo đổ bộ MXH, loạt món đặc sản được "lên mâm"

Cứ vào dịp 23 tháng Chạp hàng năm, hay còn gọi là ngày cúng ông Công ông Táo, không khí chuẩn bị Tết dường như bắt đầu rõ rệt hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm, nhiều gia đình đã tất bật đi chợ, sắm sửa lễ vật, chuẩn bị mâm cúng với mong muốn tiễn Táo quân về trời một cách chu đáo, trọn vẹn. Đây cũng là dịp để những người yêu bếp, yêu nấu nướng có cơ hội trổ tài, chăm chút cho mâm cơm cúng của gia đình.

Và cũng vào thời điểm này, trên mạng xã hội dường như hình thành cả một "đại hội khoe mâm cúng ông Công ông Táo". Trên mọi nền tảng MXH, hàng loạt hình ảnh mâm cúng được chia sẻ liên tục, thu hút nhiều lượt tương tác. Mỗi mâm cúng một phong cách, một cách bày biện khác nhau, nhưng điểm chung là sự chỉn chu, tươm tất và không khí Tết lan tỏa rõ rệt.

Ngày ông Công ông Táo năm nay cũng không ngoại lệ. Ngay từ sáng sớm, dân tình đã rôm rả đăng tải hình ảnh mâm cúng của gia đình mình, kèm theo những dòng chia sẻ giản dị nhưng đầy không khí sum vầy. Có người khoe mâm cúng tự tay chuẩn bị từ đêm hôm trước, có người lại hào hứng chia sẻ thành quả sau một buổi sáng tất bật trong bếp.

(Ảnh: Luyến Tiger)

Quan sát chung, có thể thấy phần lớn các gia đình vẫn giữ nguyên những món truyền thống quen thuộc trên mâm cúng ông Công ông Táo. Bánh chưng xanh, giò chả, thịt gà luộc, xôi gấc, nem rán… gần như là những món "không thể thiếu". Đây là những món ăn đã gắn bó lâu đời với mâm cúng ngày 23 tháng Chạp, thể hiện sự đủ đầy, ấm cúng và nếp sinh hoạt truyền thống của nhiều gia đình Việt.

Bên cạnh các món chính, nhiều mâm cúng còn được chuẩn bị thêm canh măng, miến, các món xào hoặc chè kho, chè trôi nước… Tất cả được bày biện gọn gàng, cân đối, chú trọng cả phần nhìn lẫn ý nghĩa. Không ít mâm cúng khiến người xem phải trầm trồ bởi cách sắp xếp hài hòa, màu sắc bắt mắt, cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng của gia chủ.

Đáng chú ý, bên cạnh những mâm cúng theo phong cách truyền thống, một số gia đình còn mang lên mâm lễ những món đặc sản riêng, tạo nên điểm nhấn thú vị. Có nhà lựa chọn gà Đông Tảo - loại gà được xem là "đặc sản tiến vua" - để dâng cúng, vừa thể hiện sự trang trọng, vừa mang ý nghĩa cầu mong sung túc, đủ đầy.

Có gia đình lại chọn những món mang đậm dấu ấn địa phương, như bánh tôm - đặc sản Tây Hồ (Hà Nội), hay các món ăn gắn với ký ức, thói quen của gia đình. Những lựa chọn này khiến mâm cúng không chỉ là lễ nghi, mà còn phản ánh cá tính, gu ẩm thực và câu chuyện riêng của mỗi nhà.

(Ảnh: Phương Minh Lê)

(Ảnh: Nhung Phạm)

Trên mạng xã hội, dưới mỗi bài đăng là hàng loạt bình luận khen ngợi, hỏi han cách làm, thậm chí xin "xin vía" khéo tay. Dù mâm cúng được chuẩn bị theo phong cách đơn giản hay cầu kỳ, điều dễ nhận thấy là tinh thần thành tâm và sự chăm chút mà các gia đình dành cho nghi lễ truyền thống này.

(Ảnh: Nguyen Huyền Trang)

(Ảnh: vietx)

(Ảnh: Bùi Thu Phương)

(Ảnh: Ngọc Ánh Nguyễn)

Có thể nói, "đại hội" khoe mâm cúng ông Công ông Táo mỗi năm không chỉ là trào lưu trên mạng xã hội, mà còn là cách để nhiều người lưu giữ, chia sẻ và lan tỏa những giá trị văn hóa quen thuộc. Dù là mâm cúng giản dị hay đầy đặn, cầu kỳ, thì đằng sau đó vẫn là mong ước về một năm mới bình an, ấm no và nhiều may mắn cho gia đình.