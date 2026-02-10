Đu idol "0 đồng" tại Landmark 81: Vừa được Lezii tặng quà riêng, vừa rinh charm bạc may mắn trong buổi chiều rực rỡ

Chiều 2/2, bầu không khí giữa lòng TP.HCM dường như trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết với một hoạt động âm nhạc đầy cảm hứng. Đó là sự kiện Live Session mang tên “Trăm Phần Trăm Trẻ”, một trạm dừng chân đặc biệt thuộc khuôn khổ hành trình WeChoice Awards 2025. Giữa không gian rộng rãi của công viên ven sông, sự kiện không chỉ mang đến những giai điệu chữa lành mà còn tạo nên những khoảnh khắc kết nối vô cùng đáng giá giữa nghệ sĩ và những người trẻ đang khao khát tìm kiếm niềm vui giữa nhịp sống hối hả.

Mở đầu cho chuỗi trải nghiệm đầy cảm xúc này chính là hoạt động fansign đặc biệt của nam ca sĩ Lezii. Vì đây là buổi fansign đầu tiên trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ Gen Z, nên sức hút đối với cộng đồng người hâm mộ là vô cùng lớn. Ngay từ sớm, khi chương trình còn chưa chính thức bắt đầu, khu vực tổ chức đã được lấp đầy bởi đông đảo người hâm mộ. Họ đến từ rất sớm, kiên nhẫn xếp hàng để tham gia bốc thăm để trở thành một trong 30 người hâm mộ may mắn nhất được gặp gỡ thần tượng ở cự ly gần. Không chỉ có những người trúng giải, mà rất nhiều fan khác cũng đã mang theo những món quà, những chiếc banner tự tay chuẩn bị trong dự án Fan project đầy tâm huyết để tạo nên một bầu không khí gặp gỡ thần tượng đáng nhớ.

Mở đầu cho chuỗi trải nghiệm đầy cảm xúc này chính là hoạt động fansign đặc biệt của nam ca sĩ Lezii

Khoảnh khắc Lezii chính thức bước ra sân khấu, không gian như lập tức vỡ òa trong những tiếng reo hò không ngớt. Visual của nam ca sĩ Gen Z thực sự khiến dân tình phải trầm trồ vì vẻ ngoài điển trai, vừa hiện đại lại vừa gần gũi. Lezii đã ngay lập tức chiếm trọn cảm tình của tất cả những ai có mặt tại công viên bằng nụ cười tỏa nắng và thần thái rạng ngời.

Ngay sau đó, hoạt động ký tặng chính thức bắt đầu với những tương tác vô cùng đáng yêu. Lezii không chỉ tập trung vào việc ký tặng mà còn rất chăm chú lắng nghe, trò chuyện với từng bạn fan. Không những thế, nam thần tượng còn chụp ảnh cùng fan để lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ. Đặc biệt, niềm vui của người tham dự còn được nhân đôi khi không chỉ được gặp gỡ, tương tác cùng thần tượng mà còn nhận được những phần quà hấp dẫn. Khi 5 bình nước đặc biệt có chữ ký riêng của Lezii đã được trao tận tay những người hâm mộ may mắn nhất, trở thành món quà kỷ niệm đáng nhớ cho sự kiện ngày hôm nay. Dù thời gian giao lưu ngắn ngủi nhưng cả Lezii và người hâm mộ đã có một khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ.

Lezii không chỉ tập trung vào việc ký tặng mà còn rất chăm chú lắng nghe, trò chuyện với từng bạn fan

Trước khi chính thức bước vào đêm nhạc, không khí tại booth IDOL14 một lần nữa nóng lên với hoạt động Minigame Lucky Draw đầy kịch tính. Để tham gia, khán giả chỉ cần điền thông tin nhận quà, BTC sẽ bốc thăm và chọn ra 10 bạn may mắn nhất nhận được chiếc charm bạc “Yêu nước” nằm trong BST charm Dấu Son Độc Lập từ Bảo Tín Mạnh Hải. Dấu Son Độc Lập gồm 19 mẫu charm, lấy cảm hứng từ những hình ảnh đậm chất Việt như quốc kỳ, tem bưu chính hay cụm từ vô cùng quen thuộc như “Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc”. Mỗi chiếc charm như gợi nhắc về tình yêu nước và cảm xúc tự hào với dân tộc, theo ngôn ngữ thiết kế đương đại.

Sử dụng chất liệu bạc 925 với độ tinh khiết cao, Bảo Tín Mạnh Hải hy vọng sẽ gửi gắm được tinh thần trẻ trung cùng phong thái phóng khoáng, tự do trong từng sản phẩm tới mỗi bạn trẻ. Những tiếng reo hò vang lên không ngớt khi danh sách người trúng giải được công bố trực tiếp, những gương mặt rạng rỡ của các bạn trẻ khi cầm trên tay phần thưởng quý giá đã khép lại một buổi chiều giao lưu trọn vẹn cảm xúc.

Nhiều bạn trẻ hào hứng khi nhận được quà từ Bảo Tín Mạnh Hải

Hành trình nạp năng lượng tại Trăm Phần Trăm Trẻ còn được làm phong phú hơn qua hoạt động săn dấu mộc trên cuốn hộ chiếu quyền năng. Đây là một điểm nhấn thú vị giúp người trẻ vừa được quẩy hết mình cùng âm nhạc, vừa có cơ hội nhận về những chiếc charm bạc giá trị như một cách tích lũy những niềm vui nhỏ bé. Hoạt động fansign và trao những phần quà đặc biệt từ Bảo Tín Mạnh Hải của Lezii đã chính thức khép lại nhằm chuẩn bị cho sự kiện âm nhạc tôi nay, tạo nên một dấu ấn khó quên trong hành trình WeChoice năm nay.