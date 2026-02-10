Xu hướng du lịch Tết Nguyên đán 2026

Theo dữ liệu của Trip.com, trong kỳ nghỉ Tết người Việt đi du lịch nhiều hơn và có nhiều lựa chọn mới, khách quốc tế đến Việt Nam đa dạng với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản là những thị trường hàng đầu. Cụ thể, báo cáo đã ghi nhận một sự chuyển dịch rõ nét trong xu hướng du lịch Tết của người Việt. Không còn bó hẹp trong các hoạt động truyền thống, du khách đang có xu hướng du lịch nhiều hơn, ưu tiên các trải nghiệm cao cấp và mở rộng dấu chân đến những thị trường quốc tế mới nổi. Người Việt sẵn sàng lựa chọn những chuyến đi dài hơn, nơi nghỉ dưỡng cao cấp hơn, cho dịp lễ dài ngày này.

Nhu cầu du lịch nội địa và quốc tế tăng cao, các thành phố Trung Quốc ngày càng được ưa chuộng

So với cùng kỳ năm ngoái, nhu cầu hàng không dịp Tết tại Việt Nam ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với mức tăng 77% cho các tuyến nội địa và 67% cho các tuyến quốc tế. Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, khẳng định sức mua và nhu cầu du lịch của thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, tiêu chuẩn về chất lượng lưu trú cũng được nâng cao rõ rệt. Hơn một nửa số du khách (51%) lựa chọn khách sạn 5 sao cho kỳ nghỉ đầu năm, trong khi 30% ưu tiên phân khúc 4 sao. Chỉ 19% lựa chọn các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở xuống, cho thấy xu hướng tự thưởng bằng những dịch vụ cao cấp đang trở thành ưu tiên hàng đầu.

Trung Quốc và Nhật Bản: Những "ngôi sao" tăng trưởng mới

Trên bản đồ du lịch quốc tế, Trung Quốc xếp ở vị trí thứ hai trong danh sách các quốc gia được khách Việt yêu thích nhất. Trong top 10 thành phố có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất về số lượng đặt vé, Trung Quốc đóng góp tới 3 đại diện là Quảng Châu, Bắc Kinh và Thượng Hải.

Nhật Bản dù xếp vị trí thứ tư về tổng lượng khách nhưng lại sở hữu những "điểm nóng" về tăng trưởng: thành phố Fukuoka và Nagoya ghi nhận mức tăng kỷ lục lần lượt là hơn 300% và 200%. Bên cạnh đó, các thị trường xa như Australia hay Hàn Quốc vẫn duy trì sức hút ổn định nhờ sự đa dạng trong trải nghiệm.

Các quốc gia điểm đến quốc tế hàng đầu theo lượng đặt chỗ Top 10 điểm đến quốc tế có tốc độ tăng trưởng lượng đặt chỗ nhanh nhất 1 Hàn Quốc 1 Fukuoka 2 Trung Quốc 2 Quảng Châu 3 Thái Lan 3 Nagoya 4 Nhật Bản 4 Bắc Kinh 5 Malaysia 5 Manila City 6 Singapore 6 Thượng Hải 7 Philippines 7 Delhi 8 Indonesia 8 Kuala Lumpur 9 Australia 9 Bali 10 Campuchia 10 Penang



Thói quen đặt dịch vụ cận ngày hơn khi bay quốc tế

Một điểm thú vị từ dữ liệu là người Việt đang có xu hướng lập kế hoạch cận ngày hơn đối với các chuyến đi nước ngoài. Nếu năm ngoái có 49% khách đặt vé trước 60 ngày thì năm nay con số này giảm xuống còn 46%. Đối với du lịch trong nước, tâm lý khách hàng tỏ ra ổn định hơn với khoảng 42% người thực hiện đặt chỗ sớm trước ít nhất 2 tháng.

Thời gian trung bình để đặt vé du lịch dịp Tết Nguyên đán - quốc tế Thời gian trung bình để đặt vé du lịch dịp Tết Nguyên đán - nội địa Sớm hơn ít nhất 60 ngày Sớm hơn ít nhất 60 ngày 2026 46% 2026 42% 2025 49% 2025 42%





Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng khách quốc tế đa dạng

Ở chiều ngược lại, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu với mức tăng trưởng khách quốc tế đạt 60% trong dịp Tết. Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan là những thị trường gửi khách chủ đạo. Bên cạnh các thị trường truyền thống này, Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu du lịch ở các nhóm khách mới như Tây Ban Nha (tăng hơn 300% so với cùng kỳ), Nga và Thổ Nhĩ Kỳ (đều tăng trên 270% so với cùng kỳ), cùng mức tăng đáng kể của du khách từ Canada và Myanmar.

Các thị trường khách quốc tế hàng đầu Top 10 thị trường khách quốc tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất 1 Trung Quốc 1 Tây Ban Nha 2 Hàn Quốc 2 Nga 3 Nhật Bản 3 Thổ Nhĩ Kỳ 4 Thái Lan 4 Canada 5 Malaysia 5 Myanmar 6 Singapore 6 Ý 7 Philippines 7 Pháp 8 Australia 8 Philippines 9 Campuchia 9 Hà Lan 10 Indonesia 10 Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập

Về mặt trải nghiệm, Cáp treo Hòn Thơm (Phú Quốc) đứng đầu danh sách các điểm tham quan được đặt vé nhiều nhất. Các dịch vụ đậm chất văn hóa và thiên nhiên như Nhà hát múa rối Thăng Long, Du thuyền Hạ Long hay Bà Nà Hills cũng ghi nhận lượng quan tâm lớn từ du khách đa quốc gia.