Hà Nội đưa lễ hội thành sản phẩm công nghiệp văn hóa

Hà Nội định hướng phát triển lễ hội thành sản phẩm công nghiệp văn hóa, gắn du lịch bền vững và nâng cao giá trị di sản.

Theo Kế hoạch quản lý lễ hội năm 2026, Hà Nội định hướng đưa các lễ hội truyền thống trở thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững. Đây được xem là bước chuyển trong tư duy khai thác di sản, nhằm biến lễ hội từ sinh hoạt văn hóa thuần túy thành “tài sản văn hóa” tham gia vào chuỗi giá trị kinh tế sáng tạo.

Hiện Hà Nội có hơn 1.000 lễ hội lớn nhỏ diễn ra quanh năm, chủ yếu tập trung vào mùa xuân và gắn với hệ thống đình, đền, chùa, di tích lịch sử - văn hóa. Nhiều lễ hội tiêu biểu như Lễ hội Gióng, Chùa Hương, Cổ Loa không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân mà còn trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước.

Hướng tới việc trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước

Theo định hướng mới, phát triển lễ hội theo mô hình công nghiệp văn hóa không đồng nghĩa với thương mại hóa di sản, mà là tổ chức, sáng tạo và truyền thông các giá trị văn hóa bằng phương thức hiện đại, chuyên nghiệp, nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng cao chất lượng trải nghiệm và gia tăng giá trị kinh tế đi kèm. Nếu được thực hiện bài bản, lễ hội Hà Nội sẽ trở thành điểm tựa cho mô hình phát triển văn hóa bền vững, góp phần nâng cao vị thế của Thủ đô trên bản đồ du lịch - văn hóa khu vực.