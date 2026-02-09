Giữa mưa rét 15 độ, Bách Hoa Bộ Hành đã tạo nên khung cảnh hiếm thấy giữa Hà Nội

Sáng 8/2, tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội, chuyên đề Việt phục "Bách Hoa Bộ Hành" thuộc chương trình "Tết Việt - Tết Phố" đã chính thức diễn ra, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Sự kiện do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị văn hóa - sáng tạo, được xem là một trong những hoạt động điểm nhấn của chuỗi sự kiện đón Tết 2026.

Điều khiến cho sự kiện này trở nên đặc biệt hơn hẳn không chỉ bởi diễn ra vào dịp giáp Tết Nguyên đán, mà còn trong điều kiện thời tiết mưa lạnh, nhiệt độ chỉ còn 15 - 16 độ C.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, hoạt động của Bách Hoa Bộ Hành lần này là chuyên đề rước lễ đặc biệt, nhằm tái hiện không khí trẩy hội đầu xuân của người Việt xưa. Thông qua hình thức bộ hành kết hợp nghi lễ truyền thống, chương trình kể lại câu chuyện về văn hóa Việt phục, đời sống tinh thần cộng đồng và những giá trị văn hóa đã gắn bó với người Việt qua nhiều thế hệ, trong không gian di sản đô thị đặc trưng của Hà Nội.

Đoàn diễu hành bao gồm cả người và ngựa, chính thức xuất phát vào lúc 7h sáng Chủ nhật, ngày 08/02/2026 (tức 21 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Từ sáng sớm, khu vực phố cổ đã dần trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Những bộ Việt phục với nhiều kiểu dáng, màu sắc khác nhau - từ trang phục nghi lễ đến thường phục truyền thống - xuất hiện trang trọng, tạo nên một dòng chảy văn hóa cổ xưa giữa nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Điều đáng chú ý hơn cả là thời tiết Hà Nội sáng nay không mấy thuận lợi. Mưa phùn liên tục, nhiệt độ hạ xuống ngưỡng 15-16 độ C, cái lạnh ẩm đặc trưng của những ngày cuối đông đầu xuân bao trùm khắp không gian phố cổ. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt không ảnh hưởng đến việc tổ chức và diễn ra của sự kiện.

Dù trời mưa lạnh, các hoạt động trong khuôn khổ Bách Hoa Bộ Hành vẫn được chuẩn bị chỉn chu, kỹ lưỡng, từ nghi thức rước lễ, trang phục, đến đội hình diễu hành. Các thành viên trong đoàn vẫn giữ tác phong nghiêm cẩn, đúng tinh thần của một lễ rước truyền thống, góp phần tạo nên khung cảnh trang nghiêm nhưng không kém phần sinh động.

Bất chấp cái lạnh buổi sáng sớm, đoàn diễu hành vẫn thong thả tiến bước qua các tuyến phố, mang theo không khí trẩy hội đầu xuân của người Việt xưa. Mưa phùn lất phất khiến khung cảnh thêm phần trầm mặc, làm nổi bật vẻ đẹp nền nã của Việt phục và tinh thần gìn giữ văn hóa truyền thống giữa đời sống đô thị hiện đại.

Nhiều người dân và du khách đã dừng chân theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của đoàn rước. Trong làn mưa nhẹ và tiết trời se lạnh, hình ảnh Việt phục, nghi lễ và bước chân bộ hành hòa quyện với không gian phố cổ, tạo nên một bức tranh hiếm thấy giữa Hà Nội - nơi quá khứ và hiện tại cùng song hành.

Với ý nghĩa văn hóa sâu sắc và cách tổ chức công phu, Bách Hoa Bộ Hành không chỉ là hoạt động trình diễn hay lễ rước đơn thuần, mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhìn lại, cảm nhận và trân trọng hơn những giá trị truyền thống, được tiếp nối và lan tỏa trong nhịp sống đương đại của Thủ đô.

Một số hình ảnh khác về hoạt động Bách Hoa Bộ Hành sáng nay: