Lê Tuấn Khang tại WeChoice Awards 2025 đi đến đâu ai cũng nhận ra, thật thà dễ thương như những clip triệu view

Tối 7/2, sân khấu Gala WeChoice Awards 2025 tại SECC (TP.HCM) đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông với hàng loạt gương mặt đình đám. Giữa không gian trang trọng vinh danh những hành trình tử tế, Lê Tuấn Khang - chàng TikToker miền Tây đã xuất hiện với sự giản dị nhưng đầy kiêu hãnh và là một trong 21 đề cử nhân vật Truyền Cảm Hứng của năm.

Lê Tuấn Khang nhận cúp tri ân từ WeChoice Awards 2025 cho hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng

Trong khuôn khổ chương trình, điểm nhấn khiến khán giả tại khán phòng SECC vỡ òa chính là trường đoạn dài 30 phút vinh danh các đề cử Truyền cảm hứng. Đây là khoảng thời gian không gian dường như lắng đọng lại để kể về những con người nhỏ bé làm nên điều phi thường. Đặc biệt, sự xuất hiện của Lê Tuấn Khang như một làn gió mát lành từ miền Tây sông nước thổi vào giữa trung tâm Sài Gòn hoa lệ, mang theo sự mộc mạc và chân thành.

Lê Tuấn Khang cầm chiếc cúp vinh danh, rạng rỡ tại sân khấu WeChoice Awards

Ít khi xuất hiện trong những lễ trao giải hào nhoáng hay các sự kiện thảm đỏ xa hoa, Lê Tuấn Khang hôm nay đứng tại đây với tư cách là một trong 21 Nhân vật truyền cảm hứng của năm. Đây là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự công nhận của cộng đồng dành cho hành trình sáng tạo không ngừng nghỉ của anh. Từ những thước phim quay giữa ruộng đồng, tận dụng cây nhà lá vườn để tạo nên những tác phẩm "bom tấn" triệu view, Lê Tuấn Khang đã chứng minh rằng sự sáng tạo không có giới hạn, bất kể bạn là ai hay bạn đến từ đâu.

Ngay khi vừa bước xuống xe để tiến vào thảm đỏ, Lê Tuấn Khang đã nhận được nhiều tiếng reo hò từ người hâm mộ. Điều khiến mọi người thích thú và nhận ra ngay chàng trai miền Tây này chính là nụ cười hiền lành và phong thái chân chất không lẫn vào đâu được. Khác biệt hoàn toàn với những bộ cánh cầu kỳ của dàn sao giải trí, Lê Tuấn Khang chọn cho mình chiếc áo dài đỏ rực rỡ để tham dự sự kiện.

Lê Tuấn Khang dễ thương bày tỏ rằng khá run khi đến tham dự lễ trao giải

Bước lên thảm đỏ của một sự kiện giải trí lớn bậc nhất năm, chàng trai vốn chỉ quen với đồng ruộng, sông nước không giấu được sự choáng ngợp. Chia sẻ thật lòng ngay tại sự kiện, Khang bộc bạch: "Em run quá, lần đầu được tham gia giải thưởng lớn thế này". Sự thừa nhận ngây ngô ấy, trái ngược với vẻ ngoài tự tin trong các video triệu view, lại chính là điểm khiến khán giả tại hiện trường càng thêm yêu mến sự chân thật của anh.

Dù hồi hộp là thế, nhưng Lê Tuấn Khang nhanh chóng lấy lại sự rạng rỡ nhờ sự tiếp đón nồng hậu từ chính các đồng nghiệp. Không ai nghĩ một chàng trai làm nội dung về cuộc sống miền Tây lại có sức hút lớn đến vậy với giới nghệ sĩ. Ngay trên thảm đỏ, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã chủ động tiến đến hỏi thăm về những clip sáng tạo của Khang. Chưa dừng lại ở đó, diễn viên Đình Khang cũng hào hứng quay video kỷ niệm cùng "người anh em" miền Tây.

Các nghệ sĩ rất yêu mến Lê Tuấn Khang

Trong khi không ít khách mời bắt đầu ra về sau khi phần trao giải chính kết thúc, Lê Tuấn Khang vẫn chọn cách ngồi lại. Anh chia sẻ, bản thân rất thích Đức Phúc và ở lại đến cuối để được xem màn trình diễn của Đức Phúc tại WeChoice Awards 2025. Lê Tuấn Khang chăm chú theo dõi trọn vẹn tất cả các phần trình diễn nghệ thuật còn lại của chương trình với thái độ trân trọng nhất, sau đó lại lặng lẽ tự đặt xe ra về.

Sự xuất hiện của Lê Tuấn Khang tại WeChoice Awards 2025 là một minh chứng rõ ràng cho việc những giá trị chân thật sẽ luôn có chỗ đứng vững chắc. Anh đến đây không để tìm kiếm sự hào nhoáng, mà để khẳng định rằng sự tử tế và chân thành luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Từ nụ cười rạng rỡ dù đang hồi hộp cho đến hành động nán lại xem hết chương trình, Lê Tuấn Khang đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng công chúng, chứng minh anh hoàn toàn xứng đáng là một trong 21 Nhân vật truyền cảm hứng cho năm nay.