Lê Tuấn Khang, Ninh Dương Story, Tina Thảo Thi và hành trình bền bỉ tạo giá trị theo cách riêng

Những năm gần đây, các nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực: giải trí, đời sống, truyền cảm hứng, kinh doanh, văn hoá bản địa… Không chỉ đơn thuần tạo ra video để "bắt trend", nhiều gương mặt Gen Z đã và đang mang đến những giá trị tích cực, góp phần định hình cách người trẻ nhìn về cuộc sống, về quê hương và cả chính bản thân mình.

Tại WeChoice Awards 2024, hạng mục Gen Z Area, đặc biệt là nhóm đề cử Dám Mở Lối Riêng, đã thu hút sự chú ý lớn khi gọi tên những người trẻ dám chọn con đường khác biệt, bền bỉ theo đuổi giá trị riêng thay vì chạy theo công thức an toàn. Đáng nói, sau ánh hào quang của giải thưởng, những cái tên ấy vẫn tiếp tục hoạt động đều đặn, giữ được sức hút và dấu ấn riêng trong năm 2025.

Lê Tuấn Khang - Khi chất liệu quê hương tạo nên hiện tượng mạng

Lê Tuấn Khang gây chú ý và bùng nổ mạnh mẽ nhất từ cuối năm 2024. Với loạt video mang đậm màu sắc miền Tây, khai thác chất liệu đời sống xóm làng mộc mạc cùng kịch bản cuốn hút, anh đưa hình ảnh quê hương, con người miền sông nước đến gần hơn với đông đảo khán giả trẻ.

(Ảnh: Lê Tuấn Khang)

Năm 2024, Lê Tuấn Khang từng lập kỷ lục với video "đám cưới chàng trai ế vợ" đạt hơn 100 triệu lượt xem chỉ sau 15 giờ, đồng thời phá kỷ lục livestream với hơn 600.000 lượt xem cùng lúc. Tại WeChoice Awards 2024, anh nhận về hơn 165.000 lượt bình chọn ở đề cử Dám Mở Lối Riêng, đồng thời giành giải Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm tại TikTok Awards Việt Nam 2024.

Bước sang năm 2025, Lê Tuấn Khang tiếp tục duy trì phong độ ổn định. Kênh TikTok của anh cán mốc hơn 13,3 triệu follower với trên 150 triệu lượt yêu thích. Nhiều video mới vẫn đạt hàng chục đến hàng trăm triệu lượt xem, chứng minh sức sống bền bỉ của nội dung mang hơi thở đời thường.

(Ảnh: Lê Tuấn Khang)

Không dừng lại ở mạng xã hội, Lê Tuấn Khang còn lấn sân điện ảnh khi tham gia phim Lật Mặt 8: Vòng tay nắng của Lý Hải, ra rạp tháng 4/2025. Anh cũng nhận nút bạc YouTube với hơn 774.000 người đăng ký. Sự nghiệp của Lê Tuấn Khang được xem là minh chứng rõ nét cho việc "content sạch", mộc mạc nhưng đầu tư kịch bản vẫn có thể tạo nên xu hướng và thành công dài hạn.

(Ảnh: Lê Tuấn Khang)

Ninh Dương Story - Tình yêu đời thường trở thành nguồn cảm hứng

Từ những người trẻ bình thường, Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương đã xây dựng nên Ninh Dương Story - một trong những cặp đôi sáng tạo nội dung được yêu mến nhất hiện nay. Không chiêu trò, không kịch tính hoá, họ chinh phục khán giả bằng những khoảnh khắc rất đời: cùng nhau đi chợ, trồng cây, về quê, giận dỗi vu vơ hay những niềm vui nhỏ trong cuộc sống thường nhật.

(Ảnh: Ninh Dương Story)

Chính sự chân thật ấy đã giúp Ninh Dương Story lan tỏa năng lượng tích cực về tình yêu, tình bạn và cách người trẻ đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Tại WeChoice Awards 2024, cặp đôi xuất sắc giành chiến thắng ở đề cử Dám Mở Lối Riêng với gần 1 triệu lượt bình chọn - một kết quả cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của họ trong cộng đồng Gen Z.

(Ảnh: Wechoice Awards)

Năm 2025, Ninh Dương Story tiếp tục mở rộng hoạt động khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Hàng xóm mới - Hello Neighbors!, xuất hiện cùng nhiều nghệ sĩ và influencer nổi tiếng. Song song đó, Ninh Anh Bùi chính thức rời công việc văn phòng để làm sáng tạo nội dung toàn thời gian, giữ vai trò Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông NDS, đồng thời phát triển thêm các mô hình homestay, studio.

(Ảnh: Ninh Dương Story)

Hiện tại, các nền tảng của Ninh Dương Story vẫn duy trì lượng người theo dõi lớn, đặc biệt trên TikTok với khoảng 1,4 triệu follower. Sức hút của cặp đôi còn thể hiện qua các sự kiện offline đông đảo người hâm mộ và sự đồng hành của nhiều thương hiệu lớn.

Tina Thảo Thi - Sự tử tế trở thành "vũ trụ" nội dung

Tina Thảo Thi nổi lên như một hiện tượng "siêu cấp đáng yêu" của TikTok Việt với loạt nội dung truyền năng lượng tích cực. Từ câu khẩu hiệu quen thuộc "Peekaboo dui dẻ dui dẻ nha bà" đến các series giúp đỡ người lao động khó khăn, video của Tina Thảo Thi luôn mang màu sắc ấm áp, gần gũi.

(Ảnh: Tina Thảo Thi)

Ít ai biết rằng, phía sau sự lạc quan ấy là một hành trình nhiều thử thách. Tina Thảo Thi từng phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và đối mặt với không ít định kiến. Chính điều đó khiến nội dung của anh không chỉ mang tính giải trí, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những bạn trẻ đang loay hoay tìm chỗ đứng trong cuộc sống.

Tại WeChoice Awards 2024, Tina Thảo Thi là gương mặt ấn tượng ở đề cử Dám Mở Lối Riêng, hạng mục Gen Z Area với gần 290.000 lượt bình chọn. Sang năm 2025, anh tiếp tục giữ vững phong cách nội dung lành mạnh, được đề cử Nhà sáng tạo nội dung của năm tại TikTok Awards Việt Nam 2025.

(Ảnh: Wechoice Awards)

Hiện tại, kênh TikTok của Tina Thảo Thi đã đạt khoảng 4,9 triệu follower con số cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của những giá trị tử tế giữa không gian mạng nhiều ồn ào.