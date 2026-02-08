Không phải Tân Sơn Nhất, một sân bay của TP Hồ Chí Minh được đề xuất nâng cấp để đón 2 triệu khách

Mới đây, UBND TP. HCM đã gửi báo cáo tới Bộ Tài chính kiến nghị sớm triển khai nâng cấp và mở rộng sân bay Cỏ Ống (Cảng Hàng không Côn Đảo) nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là du lịch tại đặc khu Côn Đảo. Trong báo cáo, chính quyền nhấn mạnh vị thế chiến lược của Côn Đảo không chỉ về kinh tế biển mà còn cả về quốc phòng – an ninh, song hạ tầng giao thông hiện tại vẫn là rào cản lớn đối với phát triển nhanh và bền vững.

Sân bay Cỏ Ống hiện tọa lạc trên quần đảo Côn Đảo, ban đầu là sân bay quân sự và hiện được sử dụng cho các chuyến dân dụng. Sân bay này hiện chỉ có khả năng tiếp nhận các loại tàu bay cỡ nhỏ như ATR 72 hay Fokker 70, chưa đủ điều kiện đón máy bay lớn hơn như Airbus A320 hay tương đương.

Cục Hàng không Việt Nam cùng Bộ Giao thông Vận tải (cũ) đã nhiều lần đề xuất nâng cấp, mở rộng sân bay Côn Đảo, với các phương án mở rộng đường băng, bổ sung đường lăn và nâng cấp hệ thống thiết bị hạ cánh nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác máy bay lớn hơn (code C như A320, A321). Trong giai đoạn 2021–2025, dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn khoảng 1.680 tỷ đồng nhằm cải tạo đường cất hạ cánh và đường lăn, đảm bảo an toàn khai thác các loại tàu bay thương mại phổ biến trong tương lai.

Theo quy hoạch, sân bay hiện tại có thể đón khoảng 400.000 hành khách mỗi năm, nhưng với kế hoạch mở rộng, con số này được kỳ vọng tăng lên đến 2 triệu khách và 4.400 tấn hàng hóa mỗi năm vào trước năm 2030. Đây là công suất đáng kể so với quy mô hòn đảo, mở ra cơ hội thu hút thêm các đường bay mới và tăng lượng du khách tiếp cận Côn Đảo.

Cùng kiến nghị sớm nâng cấp sân bay, UBND TP. HCM đã đề xuất đầu tư tuyến cáp treo giao thông công cộng nối trực tiếp từ sân bay về trung tâm Côn Đảo, giúp giảm tác động đến rừng và hệ sinh thái Vườn quốc gia, đồng thời tạo thêm lựa chọn vận tải cho du khách.

Việc nâng cấp sân bay Cỏ Ống không chỉ mang lại lợi ích về giao thông nhanh và thuận tiện hơn cho cư dân và du khách mà còn là nhân tố quan trọng đẩy mạnh phát triển du lịch vùng đảo. Côn Đảo hiện được định hướng phát triển thành một đô thị biển sinh thái, di sản và du lịch đẳng cấp quốc tế, với nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật, xã hội và du lịch của TP. HCM và các đối tác đầu tư giai đoạn 2025–2030 được triển khai.

Côn Đảo nổi tiếng không chỉ bởi bãi biển đẹp, hệ sinh thái biển phong phú với hơn 340 loài san hô và hơn 1.300 loài sinh vật biển, mà còn là điểm đến của du khách trong nước và quốc tế yêu thích cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và lịch sử. Hòn đảo còn có vườn quốc gia Côn Đảo, các bãi biển như Bãi Nhát, Đầm Trầu và các di tích lịch sử đặc sắc, tạo nên sức hút du lịch đa dạng từ nghỉ dưỡng đến tham quan văn hóa tâm linh.