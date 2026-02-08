Đường Hoa Phú Mỹ Hưng 2026 rực rỡ sắc xuân với nhiều tiểu cảnh ấn tượng

Năm nay, Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng được tổ chức với chủ đề "Xuân Gắn Kết", diễn ra từ ngày 11 đến 20/2/2026 (tức từ 24 tháng Chạp đến Mùng 4 Tết).

Với tổng chiều dài khoảng 700 m dọc theo khu Hồ Bán Nguyệt và diện tích trưng bày gần 7.000 m², Đường hoa Phú Mỹ Hưng 2026 mang đến không gian mùa xuân sinh động, hài hòa giữa thiên nhiên, nghệ thuật và đời sống đô thị hiện đại.

Theo Ban Tổ chức, chủ đề "Xuân Gắn Kết" nhằm thể hiện tinh thần kết nối và phát triển trong giai đoạn mới của Phú Mỹ Hưng nói riêng và TP.HCM nói chung. Đó là sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa các thế hệ, giữa cộng đồng trong nước và quốc tế, cũng như sự gắn bó giữa các vùng đất sau sáp nhập.

Thông qua ngôn ngữ của hoa, ánh sáng và nghệ thuật thị giác, Đường hoa năm nay kể câu chuyện về một thành phố năng động, rộng mở, nơi con người và không gian sống cùng đồng hành để hướng đến tương lai bền vững.

Cụm tiểu cảnh "Xuân Gắn Kết - Vững Bước Tương Lai

Tọa lạc tại vị trí trung tâm Đường hoa, cụm tiểu cảnh "Xuân Gắn Kết - Vững Bước Tương Lai" là điểm nhấn trong tổng thể trang trí năm nay. Lấy cảm hứng từ hình ảnh tuyến metro hiện đại, tiểu cảnh tượng trưng cho sự liên kết và phát triển mạnh mẽ của TP.HCM trong giai đoạn mới. Bên dưới tuyến metro uốn lượn là các biểu tượng quen thuộc của TP.HCM như Nhà thờ Đức Bà, Chợ Bến Thành, Bưu điện Thành phố; của Bình Dương với Tháp Hoa Dầu và khu công nghiệp; của Bà Rịa - Vũng Tàu với hình ảnh hải đăng, tàu cá, sóng biển… Tất cả được cách điệu bằng đường nét và ánh sáng, tạo nên một tổng thể hài hòa, giàu tính biểu trưng.

Linh vật ngựa năm Bính Ngọ cao 4,5 m tại đầu Đường hoa, biểu trưng cho khát vọng bứt phá trong năm mới.

Một trong những khu vực thu hút đông đảo khách tham quan là không gian trưng bày linh vật năm Bính Ngọ. Ở đầu Đường hoa, hình tượng chú ngựa được tạo hình bằng các khối đa giác hiện đại, cao khoảng 4,5 m, trong tư thế vươn mình mạnh mẽ bên lũy tre làng.

Tiểu cảnh "Xuân Khải Hoàn - Rạng Danh Non Sông"

Không xa đó là tiểu cảnh "Xuân Khải Hoàn - Rạng Danh Non Sông", tái hiện hình ảnh Thánh Gióng - biểu tượng cho tinh thần quật cường và sức bật của dân tộc Việt Nam. Hai tiểu cảnh liền kề nhau tạo nên câu chuyện về truyền thống, khát vọng và sự bứt phá trong thời đại mới.

Tiếp nối là cụm "Xuân Mãnh Khởi - Mã Đáo Thành Công", gồm tám mô hình ngựa kích thước thật, được chế tác tinh xảo từ vật liệu vân gỗ. Những chú ngựa mang dáng vẻ khỏe khoắn, thể hiện thông điệp về sự thăng tiến, vượt thử thách và chinh phục mục tiêu trong năm mới.

Cụm xe ngựa "Bốn Mùa Hương Sắc" mang đậm nét làng quê Việt với sắc hoa rực rỡ.

Bên cạnh các tiểu cảnh hiện đại, Đường hoa Phú Mỹ Hưng 2026 còn dành nhiều không gian cho các giá trị truyền thống. Cụm xe ngựa "Bốn Mùa Hương Sắc" tái hiện hình ảnh phương tiện quen thuộc của làng quê xưa, với bốn chiếc xe chất đầy hoa mang sắc cam - vàng - hồng - đỏ, tượng trưng cho bốn mùa trong năm. Chất liệu tre, gỗ kết hợp hoa lá bản địa mang đến cảm giác gần gũi, mộc mạc.

Tiểu cảnh "Mạch Nguồn Văn Hóa - Di Sản Truyền Lại" giới thiệu những thông tin, hình ảnh về linh vật ngựa và văn hóa dân gian, được thiết kế theo phong cách nhà rông, lán trại truyền thống, tạo nên không gian trải nghiệm nhẹ nhàng, giàu tính giáo dục. Ngoài ra, các khu vực như Phố Ông Đồ, Nhịp Điệu Tre Việt, Bộ số 2026, hệ thống cổng chào và khóm hoa check-in… cũng góp phần làm phong phú thêm hành trình tham quan của du khách.

Trên mặt Hồ Bán Nguyệt, tiểu cảnh "Cánh Buồm Vươn Xa" gợi nhớ hình ảnh làng chài ven biển Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời thể hiện tinh thần hội nhập và khát vọng vươn ra biển lớn. Những mô hình thuyền thúng, ghe xuôi ngược cùng các cánh buồm đầy màu sắc trở nên lung linh khi được thắp sáng vào buổi tối, tạo nên điểm nhấn lãng mạn cho toàn bộ không gian hội hoa.

Không chỉ là điểm tham quan, Đường hoa Phú Mỹ Hưng còn mang đến nhiều trải nghiệm cho các gia đình và trẻ em. Khu trò chơi dân gian với trò ngựa gỗ bập bênh gợi nhớ tuổi thơ, kết hợp cùng cánh đồng hoa sao nhái, hoa cải rực rỡ và mái vòm đèn LED, tạo nên không gian vui chơi, chụp ảnh lý tưởng trong những ngày đầu năm.

Chợ hoa Tết phục vụ nhu cầu mua sắm người dân quanh khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Song song với Đường hoa, Chợ hoa Tết Phú Mỹ Hưng 2026 sẽ diễn ra từ ngày 8-2 đến trưa 16-2-2026 (tức từ 21 đến 29 tháng Chạp), với hơn 100 gian hàng hoa kiểng đến từ TP.HCM, Đồng Tháp, Bến Tre… phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân khu đô thị và các khu vực lân cận.

Lễ khai mạc Hội Hoa Xuân dự kiến tổ chức lúc 18 giờ ngày 11/2/2026 (24 tháng Chạp).

Ban Tổ chức Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ:

Tài trợ chính: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ứng dụng VietinBank iPay Mobile, Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)

Tài trợ đồng: Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Taxi)

Hỗ trợ: Bluebells Studios - Nhà sản xuất phim điện ảnh Báu Vật Trời Cho