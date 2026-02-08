NSND Tự Long quên hình tượng, tân binh hot nhất Vbiz "há hốc" khi Đoàn xiếc Bầu Trời Xanh mang cả Hỏa Thần, Thủy Thần lên sân khấu WeChoice Awards 2025

Tối 7/2, sân khấu Gala WeChoice Awards 2025 tại SECC (TP.HCM) đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông với hàng loạt tiết mục được dàn dựng công phu. Trong đó, điểm nhấn khiến khán giả vỡ òa cảm xúc nhất chính là trường đoạn dài 30 phút vinh danh các đề cử Truyền cảm hứng. Giữa không gian đang lắng đọng để kể về hành trình tử tế, sân khấu bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn cục diện với sự xuất hiện của Đoàn xiếc Bầu Trời Xanh trong tiết mục "Vùng Đất Kỳ Bí".

Đoàn xiếc Bầu Trời Xanh đã mang đến màn trình diễn bùng nổ tại đêm WeChoice Awards 2025

Không ai nghĩ WeChoice lại "chơi lớn" đến mức mang nguyên bản không gian huyền ảo từ rạp xiếc lên sóng trực tiếp. Hai mô hình khổng lồ đại diện cho Thủy Thần và Thổ Thần xuất hiện sừng sững, kết hợp cùng hệ thống ánh sáng ma mị đã biến không gian sự kiện thành một thánh đường nghệ thuật thực thụ.

Sức hút thực tế của tiết mục đã chinh phục hoàn toàn những khán giả khó tính nhất ngay tại hiện trường. Một trong những khoảnh khắc thú vị lọt vào ống kính phóng viên chính là phản ứng của NSND Tự Long. Vốn là một nghệ sĩ gạo cội và dạn dày kinh nghiệm sân khấu nhưng trước kỹ thuật điêu luyện của các diễn viên xiếc, "Táo Xã hội" cũng không giấu được sự phấn khích.

NSND Tự Long hào hứng quay video màn trình diễn của đoàn xiếc

Nam nghệ sĩ liên tục dùng điện thoại quay lại toàn bộ màn trình diễn với vẻ mặt đầy chăm chú và ngưỡng mộ. Thậm chí ở những đoạn cao trào khi tháp người được dựng lên, NSND Tự Long còn quay sang chia sẻ sự kinh ngạc với những người xung quanh.

CongB và Mason Nguyễn hoàn toàn bị "đóng băng" trước những cú nhào lộn trên không

Nếu tiền bối Tự Long bận rộn tác nghiệp thì dàn sao trẻ lại có những biểu cảm vô cùng kinh ngạc. Dàn sao trẻ như Mason Nguyễn và CongB, SơnK diễn viên Đình Khang hoàn toàn bị "đóng băng" trước những cú nhào lộn trên không. Hình ảnh các chàng trai mắt chữ A mồm chữ O, ngước nhìn trân trân lên sân khấu đã nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ rần rần trên Threads. Dàn sao như Anh Tú Atus, Diệu Nhi, Ngọc Thanh Tâm, hoa hậu Thanh Thuỷ,... cũng không quên ghi lại khoảnh khắc mãn nhãn này. Nhiều người hâm mộ đùa rằng dù đã quen với sân khấu hoành tráng nhưng độ chịu chơi và mạo hiểm của xiếc Việt Nam vẫn là một đẳng cấp khiến các anh trai phải choáng váng.

WeChoice Awards vô cùng trân trọng khi có sự góp mặt của NSND. Nguyễn Thị Thanh Thuý - PGĐ Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM chứng kiến khoảnh khắc thăng hoa của các nghệ sĩ trên sân khấu. Ngoài ra, đêm diễn còn có sự góp mặt của NSND Lưu Thị Bích Liên - PGĐ Trung tâm Nghệ thuật TPHCM, Đạo diễn Công Nguyễn - Trưởng đoàn Bầu Trời Xanh. Đồng thời, vở diễn còn có sự tham gia biểu diễn của NS Nguyễn Quang Thế - Phó Trưởng đoàn Bầu Trời Xanh, NS Nguyễn Minh Thắng - Phó Trưởng đoàn Bầu Trời Xanh.

Điểm nhấn thực sự của màn trình diễn nằm ở kỹ thuật điêu luyện của các nghệ sĩ Đoàn xiếc Bầu Trời Xanh. Những cú nhào lộn trên không, những pha đu dây mạo hiểm không dây bảo hộ đã khiến hàng nghìn khán giả nín thở theo dõi. Khác với những màn xiếc truyền thống, tiết mục này kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật xiếc độ khó cao và nghệ thuật kể chuyện bằng hình thể. Sự chính xác trong từng động tác tiếp đất, sự uyển chuyển khi lơ lửng giữa không trung của các nghệ sĩ đã tạo nên hiệu ứng thị giác choáng ngợp.

Các nghệ sĩ xiếc gây ấn tượng với màn đu trên cao

Không giới hạn không gian trên sân khấu, Đoàn xiếc Bầu Trời Xanh đã táo bạo đưa màn trình diễn xuống khu vực khán đài. Các mô hình nhân vật, đặc biệt là Thổ Thần khổng lồ, đã di chuyển và tương tác trực tiếp với người xem. Khán giả không chỉ xem mà họ được chạm vào, được trở thành một phần của tác phẩm xiếc ấn tượng này.

Thổ thần giao lưu cùng khán giả dưới khán đài

Việc mang nghệ thuật xiếc với những động tác nhào lộn, thăng bằng trên cao không dây bảo hộ lên sân khấu trực tiếp là một nước đi táo bạo của ekip WeChoice. Chính sự nguy hiểm và chuẩn xác đến từng milimet ấy đã tự kể nên câu chuyện về sự vươn lên mạnh mẽ của xiếc Việt.

Màn trình diễn của Đoàn xiếc Bầu Trời Xanh để lại dư âm mạnh mẽ về một thế hệ nghệ sĩ xiếc mới

Khép lại đêm Gala, màn trình diễn của Đoàn xiếc Bầu Trời Xanh để lại dư âm mạnh mẽ về một thế hệ nghệ sĩ xiếc mới: dám nghĩ, dám làm và dám đi lối riêng. Việc họ được vinh danh trong nhóm 21 Nhân vật truyền cảm hứng là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực sáng tạo không ngừng nghỉ, góp phần thay đổi định kiến và nâng tầm nghệ thuật nước nhà.