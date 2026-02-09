Xôn xao linh vật ngựa Tết đang trở thành ngôi sao chỉ vì "mặt cọc" và 1 thứ cầm trên tay

Những ngày cận Tết, câu chuyện về linh vật Tết ở khắp các địa phương lại một lần nữa "nóng" lên trên mạng xã hội. Từ tạo hình, màu sắc cho tới thông điệp gửi gắm, mỗi cụm linh vật đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý, thậm chí tạo ra những cuộc tranh luận sôi nổi. Năm nay, giữa rất nhiều linh vật ngựa xuất hiện dịp Tết Bính Ngọ 2026, cụm linh vật ngựa tại Quy Nhơn (Gia Lai) đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

(Ảnh: Gabong Foodie/Page Bình Định Thông Tin)

Theo đó, đây là cụm linh vật năm Bính Ngọ 2026 được đặt tại Quảng trường Chiến Thắng, phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai). Những hình ảnh được lan truyền trong vài ngày gần đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi tạo hình phong phú, màu sắc rực rỡ và đặc biệt là cách lồng ghép nhiều chi tiết hiện đại, gần gũi với đời sống.

Cụm linh vật được bố trí trong tổng thể không gian Quảng trường Chiến Thắng theo trục đối xứng hướng ra biển, tạo sự kết nối hài hòa giữa yếu tố lịch sử, cảnh quan đô thị và bản sắc biển đặc trưng của địa phương. Không gian được sắp đặt mở, thoáng, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, tham quan và chụp ảnh.

Ở vị trí trung tâm là cụm linh vật chính gồm 8 tượng ngựa trong thế phi nước đại, tạo hình khỏe khoắn, sinh động, mang thông điệp quen thuộc nhưng giàu ý nghĩa: "mã đáo thành công". Những chú ngựa được thể hiện với thần thái mạnh mẽ, chuyển động liên hoàn, góp phần tạo nên cảm giác sôi nổi, khởi đầu thuận lợi cho năm mới.

(Ảnh: Báo Gia Lai Online)

Bao quanh cụm linh vật chính là các tổ hợp ngựa cách điệu, gắn với nhiều biểu tượng văn hóa quen thuộc của ngày Tết như mâm bánh chưng, ông đồ cho chữ, hình tượng Thần Tài… Qua đó, cụm linh vật không chỉ truyền tải thông điệp về tài lộc, tri thức và sự thịnh vượng, mà còn gợi nhắc đến những giá trị văn hóa truyền thống gắn bó với đời sống tinh thần của người Việt.

Các mảng màu được phối hợp rực rỡ, bố cục sinh động, tái hiện rõ nét không khí lễ hội đầu xuân. Xen kẽ trong tổng thể là những chi tiết tạo hình ngựa cách điệu gợi liên tưởng đến hoạt động trải nghiệm biển, ẩm thực và vui chơi, khắc họa hình ảnh một đô thị biển năng động, cởi mở và trẻ trung.

Tuy nhiên, điều khiến cụm linh vật ngựa Tết Quy Nhơn được chú ý nhiều nhất lại nằm ở một chi tiết rất đời thường: hình ảnh những chú ngựa được cách điệu trong trạng thái "thư giãn", đi biển, tận hưởng không khí nghỉ ngơi.

(Ảnh: Gabong Foodie/Page Bình Định Thông Tin, Page Quy Nhơn)

Đặc biệt, tạo hình linh vật ngựa với khuôn mặt hơi "cọc" đang ngồi và bấm… iPhone 17 đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Chi tiết này được đánh giá là vừa hài hước, vừa bắt trend, phản ánh đời sống hiện đại theo cách gần gũi và sinh động. Ngay sau khi xuất hiện, hình ảnh linh vật ngựa "lướt điện thoại" đã được chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng loạt bình luận. Nhiều người tỏ ra thích thú, cho rằng tạo hình quá chân thực, vui nhộn và khác biệt.

(Ảnh: Gabong Foodie/Page Bình Định Thông Tin)

Có thể thấy, linh vật Tết không chỉ đơn thuần là biểu tượng trang trí đón năm mới, mà ngày càng được các địa phương đầu tư về ý tưởng, câu chuyện và cách tiếp cận công chúng. Dàn linh vật ngựa Tết Quy Nhơn là một ví dụ điển hình cho xu hướng kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hơi thở đương đại.

Hiện tại, linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 tại nhiều địa phương vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ người dân và cộng đồng mạng, hứa hẹn sẽ còn tạo nên nhiều cuộc bàn luận sôi nổi trong những ngày Tết sắp tới.