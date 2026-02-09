Đừng để trễ chuyến vì nhầm nhà ga Tân Sơn Nhất dịp Tết

Từ cuối tuần qua, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã chính thức vào mùa cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết Bính Ngọ 2026. Thống kê cho thấy chỉ riêng ngày 9-2, sân bay Tân Sơn Nhất có tổng cộng 952 chuyến bay đi và đến với hơn 141.000 lượt khách, tăng mạnh so với những ngày trước đó.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trong dịp Tết Nguyên đán 2026, mỗi ngày trung bình có 940 chuyến bay, tăng khoảng 25% so với lịch bay hiện tại (754 chuyến bay/ngày)

Đặc biệt, trong 2 ngày cao điểm nhất giai đoạn trước Tết: ngày 13 và 14-2 (nhằm ngày 26, 27 tháng Chạp), sân bay dự kiến đón 1.017 chuyến bay cả đi và đến. Và trong 2 ngày cao điểm nhất giai đoạn sau Tết: ngày 22 và 23-2 (nhằm ngày 6, 7 tháng Giêng), dự kiến sẽ đón tới 1.025 chuyến bay.

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Lượng khách qua sân bay này cũng kỷ lục, khi lên tới khoảng 145.000 hành khách/ngày, tăng khoảng 20% so với lượng khách hiện tại. Con số khách kỷ lục trong các ngày cao điểm sẽ lên tới 165.000 lượt – mức kỷ lục từ trước tới nay.

Trong giai đoạn cao điểm Tết, lưu lượng hành khách tăng mạnh có thể khiến thời gian chờ làm thủ tục, soi chiếu an ninh và phục vụ tại nhà ga kéo dài hơn so với ngày thường. Các hãng hàng không khuyến cáo hành khách chuẩn bị trước và chủ động trong quá trình làm thủ tục sẽ giúp hạn chế ùn ứ và phát sinh chậm trễ.

Làm gì để tránh nhầm ga? Để tránh bị nhầm nhà ga ở sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho hay tới hiện tại, tất cả chuyến bay nội địa của các hãng hàng không gồm: Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Ariways, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways đã chuyển sang khai thác tại Nhà ga hành khách T3 (Nhà ga T3). Duy nhất các chuyến bay nội địa của VietJet Air vẫn khai thác tại Nhà ga hành khách T1.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất luôn cập nhật thông tin hệ thống FIDS, hiển thị tất cả chuyến bay tại nhà ga T1 và T3 nhằm bảo đảm đầy đủ thông tin cho hành khách.

Đặc biệt trường hợp hành khách đi nhầm nha ga, số dòng hiển thị thông tin trên bảng điện cũng được xem xét để hành khách quan sát nhanh, xem thông tin kịp thời.

Cùng ngày, Vietnam Airlines cũng phát đi khuyến cáo tới hành khách dịp Tết. Theo đó, trước nhu cầu đi lại bằng đường hàng không dự kiến tăng cao trong dịp cao điểm Tết 2026, hành khách chủ động sắp xếp thời gian, làm thủ tục sớm và tuân thủ đầy đủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không nhằm đảm bảo hành trình thuận lợi, an toàn và đúng giờ.

Để tiết kiệm thời gian và giảm áp lực tại sân bay, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách thực hiện làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay thông qua website, ứng dụng di động, tổng đài hoặc các quầy tự làm thủ tục (kiosk check-in) trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành. Hành khách đã check-in trước và không có hành lý ký gửi có thể đi thẳng đến khu vực kiểm tra an ninh, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi.

"Trong dịp cao điểm, hành khách nên chủ động có mặt tại sân bay sớm, đặc biệt trong điều kiện giao thông đông đúc, để bảo đảm kịp thời gian làm thủ tục và lên máy bay đúng giờ. Vietnam Airlines triển khai giải pháp làm thủ tục bằng sinh trắc học, tích hợp với VNeID, cho phép hành khách đủ điều kiện thực hiện toàn bộ quy trình từ check-in, kiểm tra an ninh đến lên máy bay một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Hãng khuyến nghị hành khách xác thực VNeID mức độ 2 để sử dụng đầy đủ các tiện ích số, hạn chế lỗi phát sinh trong quá trình làm thủ tục và tăng cường độ chính xác trong xác thực danh tính" – đại diện hãng hàng không này nói.

Trong dịp Tết, Vietnam Airlines Group sẽ tăng cường kiểm soát hành lý, đặc biệt là tiêu chuẩn hành lý xách tay. Trước khi ra sân bay, hành khách cần kiểm tra kỹ số lượng kiện, kích thước và trọng lượng hành lý ký gửi miễn cước theo điều kiện của vé.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất yêu cầu đại diện các hãng phải có mặt tại quầy/gate để xử lý, thông tin tới hành khách kịp thời các tình huống chuyến bay chậm, hủy chuyến, tránh trường hợp khách gây bức xúc, gây rối và gây mất an ninh trật tự tại nhà ga, ảnh hưởng tới khai thác tại cảng.



