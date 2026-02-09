Một thành phố ở Nhật Bản bất ngờ hủy lễ hội hoa anh đào

Fujiyoshida là đô thị nhỏ với khoảng 44.000 dân, nằm dưới chân núi Phú Sĩ - một trong những biểu tượng du lịch của Nhật Bản. Những năm gần đây, đồng yên suy yếu cùng hình ảnh phong cảnh “check-in” lan truyền mạnh trên mạng xã hội đã khiến lượng khách đổ về tăng đột biến. Trong cao điểm mùa xuân, mỗi ngày có hơn 10.000 lượt khách ghé thăm, tổng cộng khoảng 200.000 lượt trong suốt mùa hoa anh đào.

Động thái này được công bố nhằm giải quyết tình trạng quá tải dân số, khi Nhật Bản tìm cách bảo vệ cộng đồng của mình đồng thời chào đón du khách từ khắp thế giới.

Áp lực từ dòng người đông đúc đã gây xáo trộn nghiêm trọng đời sống cư dân địa phương. Chính quyền thành phố cho biết nhận nhiều phản ánh về tình trạng du khách tự ý xâm nhập khu dân cư, đi vào nhà riêng để sử dụng nhà vệ sinh, phớt lờ biển cảnh báo và gây ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân.

Để hạn chế tác động tiêu cực của du lịch đại trà, chính quyền địa phương triển khai loạt biện pháp kiểm soát đám đông, tăng cường an ninh, mở rộng bãi đỗ xe, lắp đặt nhà vệ sinh di động và tổ chức lại không gian đón khách.

Quyết định của Fujiyoshida phản ánh rõ thách thức mà Nhật Bản đang đối mặt trước làn sóng “quá tải du lịch”. Chính phủ nước này dự kiến từ năm nay sẽ áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn, bao gồm cải cách chính sách mua sắm miễn thuế và điều chỉnh chi phí lưu trú, nhằm giảm áp lực lên các điểm đến nổi tiếng và bảo vệ chất lượng sống của người dân địa phương.