Hà Nội: Dân tình chầu chực xếp hàng mua ly matcha đắt nhất Nhật Bản bất chấp trời rét

Hôm nay (24/1), THE MATCHA TOKYO - thương hiệu matcha cao cấp đến từ Nhật Bản - chính thức mở bán chi nhánh đầu tiên tại Việt Nam tại phố Hàng Ga (Hà Nội). Ngay lập tức, địa điểm này đã nhanh chóng trở thành "điểm hẹn" của giới trẻ Hà Nội, đặc biệt là những người yêu thích matcha, với cảnh xếp hàng kéo dài cả tiếng đồng hồ.

Theo ghi nhận, từ khoảng hơn 2h chiều, có rất nhiều bạn trẻ bắt đầu đứng chờ trước cửa hàng. Càng về sau, lượng người kéo đến càng đông, hàng người nối dài ra bên ngoài, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp trong một buổi chiều cuối tuần. Không ít người cho biết đã chủ động đến sớm để giữ chỗ, dù thời tiết khá lạnh và phải chờ đợi khá lâu.

Video: Giới trẻ Hà Nội xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ trước cửa hàng đầu tiên của THE MATCHA TOKYO tại Việt Nam

Phần lớn những người xếp hàng đều là các bạn trẻ tò mò muốn thử hương vị matcha được cho là "organic", đậm vị và khác biệt. Với nhiều người, việc chờ đợi cả tiếng đồng hồ cũng là điều dễ hiểu, bởi đây là lần đầu tiên THE MATCHA TOKYO chính thức mở bán tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, lý do khiến THE MATCHA TOKYO "hút khách" trong ngày đầu tiên không chỉ bởi danh xưng là thương hiệu matcha nổi tiếng, đắt đỏ bậc nhất Nhật Bản, mà còn bởi chương trình phát kem miễn phí cho 100 khách hàng đầu tiên từ 3h chiều. Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều bạn trẻ quyết định sắp xếp thời gian ghé qua, vừa để trải nghiệm, vừa để "check-in" tại một thương hiệu đang được nhắc đến nhiều.

Chia sẻ sau khi thử sản phẩm tại đây, bạn Ngân (Hà Nội) cho biết: "Qua các kênh mạng xã hội thì mình biết được là hôm nay THE MATCHA TOKYO mở ngày đầu tiên ở Việt Nam, và biết thêm là tặng kem từ 3h chiều nên mình cũng sắp xếp thời gian để qua.

Mình là một người yêu thích matcha. Sau khi thử xong thì mình thấy khá ngon, khá đậm vị matcha, đậm hơn khi mình uống ở những nơi khác. Giá cả so với các thương hiệu khác thì cũng cao hơn, nhưng nếu đúng là organic như thương hiệu nói thì mình thấy ok. Đây sẽ là một option để thử, nhưng để uống liên tục hàng ngày thì sẽ phải cân nhắc. Nhưng mình cũng sẽ quay lại để uống vào một dịp nào đó."

Theo thông tin giới thiệu, THE MATCHA TOKYO là thương hiệu matcha nổi tiếng đến từ Nhật Bản, được biết đến với việc sử dụng matcha organic chất lượng cao, tuyển chọn kỹ lưỡng từ các vùng trồng trà danh tiếng. Thương hiệu này không chỉ phục vụ đồ uống mà còn có các sản phẩm tráng miệng làm từ matcha, hướng tới nhóm khách hàng yêu thích các sản phẩm matcha organic và nguyên bản.

Việc THE MATCHA TOKYO chính thức có mặt tại Việt Nam được xem là dấu mốc đáng chú ý, trong bối cảnh văn hóa thưởng thức matcha ngày càng phổ biến trong giới trẻ. Dù mức giá được đánh giá là cao hơn mặt bằng chung, nhưng sức hút trong ngày đầu mở bán cho thấy thương hiệu này vẫn đủ hấp dẫn để khiến nhiều người sẵn sàng xếp hàng chờ đợi chỉ để được thử một lần "matcha đắt nhất Nhật Bản" ngay giữa lòng Hà Nội.

Một số hình ảnh khác trong ngày đầu tiên THE MATCHA TOKYO chính thức mở tại Việt Nam: