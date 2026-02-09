Ngày 22 tháng Chạp: Chợ Hàng Bè đông không lối thoát bất chấp mưa rét, "điểm nóng" vẫn là khu hàng gà luộc!

Sáng nay, ngày 22 tháng Chạp, Hà Nội chìm trong cái lạnh buốt giá nhất của đợt rét này, trời mưa phùn liên miên, thỉnh thoảng lại có những cơn mưa nặng hạt xối xả. Vậy mà chợ Hàng Bè - "chợ nhà giàu" nổi tiếng với đồ chế biến sẵn - vẫn tấp nập người mua kẻ bán đến mức đông nghịt, có lúc tắc cả đường, xe máy, ô tô chen chúc không nhúc nhích.

Khác hẳn với không khí thong dong, vắng vẻ cách đây một tuần, hôm nay cả chợ nhộn nhịp từ đầu đến cuối. Không chỉ khu gà luộc quen thuộc đông vui, mà hàng rau tươi, hàng thịt, hàng hoa quả, thậm chí các sạp đồ chế biến sẵn như nhà Trinh hay Huyền cũng nhộn nhịp. Người dân đội mưa, khoác áo mưa, ô che, vẫn tất bật chọn mua để chuẩn bị mâm cỗ cúng cho ngày ông Công - ông Táo.

Tại khu đồ chế biến sẵn, giá cả có chênh lệch nhẹ tùy cửa hàng. Nem rán làm sẵn ở các hàng có tiếng, lâu năm thường khoảng 120.000 đồng/hộp 10 chiếc (bằng với mức giá Tết năm ngoái), trong khi hàng mới mở chỉ 100.000 đồng/hộp và sẵn sàng xé lẻ bán. Dù vậy, nếu để ý kỹ, chiếc nem 12.000 đồng thường to hơn, đầy đặn hơn so với chiếc 10.000 đồng. Đặc biệt có một số nhà còn giảm giá so với ngay 29 Tết của năm ngoái. Ví dụ như tôm chiên bọc dừa, năm ngoái bán 30k/con thì năm nay chỉ có 25k/con.

Khu hàng gà luộc là "điểm nóng" nhất, khách chen chúc, tiếng báo đơn ship vang lên liên hồi không ngớt, ship đi cả Xã Đàn, Cầu Giấy. Hàng cô Hoa bán măng với bóng bị vây kín, thêm 3 người phụ giúp vẫn không xuể, tay thoăn thoắt gói hàng cho khách. Trời tuy mưa lạnh nhưng từ người bán đến người mua, ai nấy đều vui vẻ, rạng rỡ, dù phải xếp hàng hay đợi lâu cũng không hề sốt ruột.

Không phải ai đến chợ Hàng Bè cũng chỉ mua đồ nấu chín sẵn. Nhiều người thích chọn đồ tươi đã sơ chế, tẩm ướp sẵn để mang về tự tay chế biến. Các món được yêu thích ở đây thường là: gà luộc, chim quay, tôm chiên, bò lúc lắc, nem rán, nem hải sản, canh bóng… Chị Hạnh, sống ở phố Hàng Giấy, chia sẻ: "Cứ mỗi khi cần làm cỗ hay mua đồ cúng là mình đều ra chợ này. Mua hết khoảng 4 triệu là đủ một mâm tươm tất, ngon miệng, hợp ý cả nhà".

Dù mưa lạnh buốt, dòng người vẫn đổ về, chứng tỏ sức hút của chợ Hàng Bè không chỉ ở chất lượng mà còn ở sự tiện lợi, đa dạng cho những mâm cỗ cuối năm thêm trọn vẹn.