Cảnh tượng lạ lùng ngày ông Táo: Bánh trái đẹp như vàng nhưng người dân chỉ dám “mua một nửa” tại chợ người Hoa

Những ngày cuối năm, khi cả thành phố bắt đầu hối hả trong guồng quay sắm sửa, các khu chợ truyền thống thường là nơi cảm nhận rõ rệt nhất hơi thở của mùa xuân. Tuy nhiên, khung cảnh tại chợ Thiếc trong ngày cúng Ông Táo năm nay lại khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Chợ Thiếc trong ngày 10/2

Theo ghi nhận vào sáng ngày 10/2, thay vì cảnh tượng chen chân mua sắm thường thấy, không khí tại đây lại có phần trầm lắng, vắng vẻ với lác đác người mua dù đây là thời điểm quan trọng hàng đầu trong phong tục của người Việt và cộng đồng người Hoa. Chị Tú cho biết, sáng sớm là đã ra chợ mua đồ về cúng: “Sáng sớm là năm giờ sáng thức dậy cái đi chợ xong rồi mua trái cây bông, mua mấy bánh trái này nọ rồi còn gà heo này nọ nữa. Cá chép thì để cúng đưa ông Táo về trời mới cúng cá chép”.

Nhiều người dân đi chợ từ sáng sớm

Dù lượng khách có phần thưa thớt, các quầy hàng tại chợ Thiếc vẫn được bày biện vô cùng rực rỡ với hàng loạt loại bánh đặc trưng mang đậm phong vị Tết. Những khay bánh tổ vàng tươi được đóng dấu chữ đỏ "Vạn sự như ý" giá chỉ 80.000 đồng/kg hay các tháp bánh trái đào, bánh đường, bánh thần tài đều được sắp xếp chỉn chu.

Những khay bánh tổ vàng tươi tháp bánh trái đào, bánh đường, bánh thần tài đều được sắp xếp chỉn chu

Khác với bánh tổ miền Trung thường có màu nâu thẫm, bánh tổ của người Hoa tại khu vực này sở hữu sắc vàng rạng rỡ, tượng trưng cho sự thịnh vượng và những điều tốt lành cho gia chủ trong năm mới.

Đặc biệt, chiếm trọn thị giác là những món bánh cúng được tạo hình sinh động như thạch rau câu hình cá chép đỏ vàng có giá từ 230.000 đồng đến 260.000 đồng tùy loại đơn hay đôi. Bên cạnh đó, loại bánh trái lựu đỏ với lớp mè bao phủ, được ví như những chiếc "túi tài lộc" mang lại sự thịnh vượng, cũng được tiểu thương bày ra hấp dẫn, tô điểm thêm sắc xuân cho góc chợ vốn đang khá tĩnh lặng. Bên cạnh đó, chè trôi nước có giá 10.000 đồng/viên cũng bán rất chậm.

Chiếm trọn thị giác là những món bánh cúng được tạo hình sinh động như thạch rau câu hình cá chép đỏ vàng

Thực tế ghi nhận tại các sạp hàng, người bán dù vẫn miệt mài bày biện và chỉnh sửa từng hộp bánh nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ mong ngóng khách ghé chân. Tuy không còn cảnh tượng đông đúc nhưng nhiều quầy hàng vẫn có khách lai rai ghé mua. Anh Tuấn Thành (Phường Minh Phụng, TP.HCM) một tiểu thương bán bánh Tết tại chợ Thiếc chia sẻ: “Nhu cầu của người mua năm nay cũng hạn chế lại một nửa rồi. Tại vì năm nay kinh tế cũng khó khăn, người bán thì nhiều. Ví dụ mọi năm người ta mua 1kg thì năm nay giảm còn nửa kg”.

Hình ảnh những chủ sạp ngồi giữa biển bánh mứt Tết hay những gian hàng vắng bóng người mua tạo nên một khung cảnh khá lạ lẫm ngay trong ngày 23 tháng Chạp. Có lẽ việc người dân có xu hướng mua sắm sớm hơn hoặc lựa chọn các kênh tiện lợi khác đã khiến nhịp chợ truyền thống không còn giữ được vẻ huyên náo như mong đợi.

Chợ tuy không đông đúc nhưng vẫn có nhiều khách ra vào để mua hàng

Dù vậy, với các tiểu thương tại chợ Thiếc, việc mỗi ngày vẫn dọn hàng, vẫn chăm chút cho từng khay bánh tổ. Nhiều người dự đoán, khi công việc chuẩn bị cho Tết Nguyên đán bước vào giai đoạn nước rút, lượng người đổ về các chợ truyền thống để sắm sửa lễ vật và bánh mứt sẽ tăng mạnh trở lại.