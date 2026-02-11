Chậm hủy chuyến bay: Khách có quyền yêu cầu hoàn vé trường hợp nào?

Đề xuất loạt quy định mới

Theo dự thảo của Bộ Xây dựng , khi dự kiến một chuyến bay bị chậm, hãng bay phải thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách và nêu rõ lý do. Đồng thời, thời gian khởi hành mới phải được cập nhật trên màn hình thông tin chuyến bay tại cảng hàng không với tần suất ít nhất 30 phút mỗi lần.

Với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng bay phải phục vụ ăn uống cho hành khách. Trong phạm vi cung cấp dịch vụ, người vận chuyển cũng phải hỗ trợ chuyển đổi hành trình, đổi thời gian khởi hành hoặc chuyển sang chuyến bay khác để hành khách đến được điểm cuối.

Khi chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, ngoài thực hiện các nghĩa vụ trên, nếu hành khách không đồng ý đổi hành trình hoặc đổi chuyến, hãng bay phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng.

Đáng chú ý, với chuyến bay chậm trên 4 giờ, hãng hàng không không chỉ phải thực hiện các nghĩa vụ như trường hợp chậm từ 3 giờ, mà còn phải bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã có vé và được xác nhận chỗ theo quy định.

Bộ Xây dựng đề xuất, khi chuyến bay chậm hơn 3 giờ mà khách không đồng ý đổi hành trình hoặc đổi chuyến, hãng bay phải hoàn trả toàn bộ tiền vé. Ảnh: Lộc Liên.

Trường hợp chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên, ngoài các nghĩa vụ trên (trừ khi hành khách yêu cầu hoàn vé), hãng bay còn phải bố trí nơi ở phù hợp cho hành khách. Cụ thể, nếu thời gian chậm từ 6 giờ trở lên trong khung 7h đến trước 22h, phải bố trí nơi nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của cảng hàng không . Nếu thời gian hành khách chờ đợi rơi vào ban đêm (từ 22h hôm trước đến trước 7h hôm sau), hãng bay phải bố trí chỗ ngủ, nghỉ phù hợp với điều kiện địa phương hoặc có giải pháp thay thế khi được hành khách đồng ý.

Dự thảo cũng nêu rõ, các quy định này chỉ áp dụng với hành khách có vé đã được xác nhận chỗ và có mặt tại cảng hàng không; không áp dụng với các chuyến bay không mở bán công khai trên hệ thống đặt chỗ, bán vé của hãng.

Bộ Xây dựng sẽ quy định chi tiết mức bồi thường ứng trước không hoàn lại, phương thức và thời hạn chi trả, cũng như nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo của người vận chuyển trong các trường hợp chậm chuyến, hủy chuyến hoặc từ chối vận chuyển hành khách.

Về căn cứ xác định chậm chuyến, dự thảo quy định lịch bay chuẩn là lịch do hãng công bố để đặt chỗ, bán vé, với phiên bản cập nhật đến 15h ngày trước ngày khai thác. Dữ liệu này phải được chuyển vào hệ thống của đơn vị khai thác cảng hàng không và hiển thị trên màn hình thông tin chuyến bay. Chuyến bay bị coi là chậm khi thời gian khởi hành thực tế muộn hơn 15 phút so với lịch bay căn cứ.

Mỗi hãng một chính sách

Theo tìm hiểu của PV , hiện mỗi hãng hàng không đang áp dụng chính sách hoàn, đổi vé và hỗ trợ hành khách khi chậm chuyến theo những cách khác nhau.

Chuyến bay bị coi là chậm khi thời gian khởi hành thực tế muộn hơn 15 phút so với lịch bay căn cứ.

Với Vietnam Airlines, hành khách có thể hoàn vé tự nguyện theo điều kiện giá vé, thường mất phí khoảng 500.000 đồng mỗi lần, hoặc hoàn không tự nguyện miễn phí nếu do lỗi hãng; yêu cầu hoàn phải thực hiện trước giờ bay từ 3-24 tiếng tại sân bay, qua website hoặc ứng dụng. Tiền hoàn về tài khoản trong khoảng 15 ngày làm việc, trong khi vé siêu tiết kiệm thường không được hoàn.

Vietjet hiện cho phép hành khách bảo lưu định danh trong 180 ngày hoặc chuyển chuyến miễn phí nếu chuyến bay chậm hoặc sớm hơn từ 4-5 tiếng trở lên so với lịch trình. Hãng hỗ trợ đổi chuyến miễn phí khi trễ từ 60 phút, phục vụ nước uống khi trễ từ 2 giờ, ăn uống từ 3 giờ và bố trí nơi lưu trú nếu chậm từ 6 giờ trở lên trong khung giờ đêm. Tuy nhiên, Vietjet miễn trừ trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp bất khả kháng như thời tiết, an ninh.

Bamboo Airways áp dụng chính sách hoàn vé tùy theo hạng vé. Một số hạng thương gia được miễn phí hoặc chịu phí thấp, còn các hạng phổ thông thường chịu phí từ 300.000 đồng mỗi chặng hoặc không được hoàn...