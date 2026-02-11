Vietnam Airlines cảnh báo khẩn tới hành khách bay Tết, thực hiện ngay nếu không muốn mất tiền oan

Vừa mới đây, Vietnam Airlines đã phát đi thông báo lưu ý quan trọng liên quan đến lịch bay dịp Tết do ảnh hưởng của sương mù. Thông báo này có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của hành khách, vì thế những ai có chặng bay nằm trong lưu ý của hãng cần đặc biệt lưu tâm tới thông báo này.

(Ảnh: Vietnam Airlines)

Cụ thể, theo hãng, hình thái thời tiết sương mù dày đặc kèm trần mây thấp đang xuất hiện tại khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ, đặc biệt vào sáng sớm và đêm muộn. Điều này có thể khiến một số chuyến bay đến và đi từ các sân bay trong khu vực bị thay đổi giờ khai thác.

Cụ thể, các sân bay có khả năng chịu ảnh hưởng gồm: Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình) và Phú Bài (Huế). Đây đều là những điểm đến có lượng khách tăng mạnh vào dịp Tết, khi nhu cầu về quê, du xuân, thăm người thân của người dân lên cao.

Trước tình hình trên, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động cập nhật liên tục thông tin giờ bay thông qua App, Website chính thức của hãng hoặc Tổng đài chăm sóc khách hàng. Lịch bay trong giai đoạn này có thể thay đổi linh hoạt theo diễn biến thời tiết thực tế, do đó việc kiểm tra thường xuyên sẽ giúp hành khách tránh được những phát sinh không mong muốn.

Bên cạnh đó, hãng cũng khuyến cáo hành khách nên ra sân bay sớm hơn thường lệ, đặc biệt với các chuyến bay khởi hành vào sáng sớm hoặc đêm muộn, là thời điểm sương mù thường dày hơn. Việc có mặt sớm giúp hành khách chủ động xử lý các tình huống phát sinh như thay đổi giờ bay, điều chỉnh cửa ra tàu bay hoặc thực hiện lại thủ tục nếu cần thiết, tránh nguy cơ lỡ chuyến.

Một lưu ý quan trọng khác là hành khách nên làm thủ tục trước qua Web, App hoặc VNeID trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành. Hình thức check-in trực tuyến không chỉ giúp tiết kiệm thời gian xếp hàng tại sân bay đông đúc dịp Tết mà còn giảm áp lực nếu có sự điều chỉnh giờ bay vào phút chót.

Toàn bộ lưu ý của của Vietnam Airlines (Ảnh chụp màn hình)

Vietnam Airlines cũng nhấn mạnh, với vai trò Hãng Hàng không Quốc gia, an toàn khai thác luôn là ưu tiên cao nhất. Mọi quyết định điều hành bay đều được thực hiện trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình và tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Trong điều kiện thời tiết bất lợi như sương mù dày và trần mây thấp, việc điều chỉnh giờ khai thác là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và tổ bay.

(Ảnh: Vietnam Airlines)

Thực tế cho thấy, mỗi mùa cao điểm Tết, thời tiết miền Bắc thường có diễn biến phức tạp, đặc biệt vào những ngày rét đậm, sương mù xuất hiện dày đặc vào sáng sớm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tầm nhìn khi cất hạ cánh mà còn có thể kéo theo dây chuyền chậm chuyến tại nhiều sân bay.

Vì vậy, để hành trình về quê hay du xuân đầu năm được thuận lợi, hành khách cần chủ động theo dõi thông tin từ hãng bay, sắp xếp thời gian hợp lý và chuẩn bị các phương án dự phòng cần thiết. Trong cao điểm Tết, sự chủ động của mỗi hành khách sẽ góp phần giúp chuyến đi suôn sẻ hơn, hạn chế tối đa những chi phí phát sinh hay "mất tiền oan" vì lỡ chuyến.