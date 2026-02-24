Các địa phương dẫn đầu về lượng khách, doanh thu dịp Tết

Theo Cục Du lịch Quốc gia, 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ (14–22/2) cả nước đón 14 triệu lượt khách du lịch, lượng khách quốc tế "bùng nổ". Trong đó, nhiều địa phương như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Ninh Bình, An Giang ghi nhận những con số kỷ lục về lượt khách và doanh thu, phản ánh xu hướng phục hồi ổn định của thị trường nội địa và sự gia tăng trở lại của khách quốc tế.

Dưới đây là các địa phương có lượng khách cao nhất trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, theo thứ tự về lượt khách và doanh thu. Số liệu do ngành du lịch địa phương và Cục Du lịch Quốc gia công bố chiều 22/2 (Mùng 6 Tết).

Thành phố Hồ Chí Minh: 4,3 triệu lượt khách

Du khách check in tại Hội hoa xuân Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh đón hơn 4,3 triệu lượt khách trong 9 ngày nghỉ Tết, trong đó khoảng 170.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt 12.150 tỷ đồng, mức cao nhất cả nước.

Sở Du lịch TP đánh giá các hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa - nghệ thuật, cùng hệ thống dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí và lưu trú hoạt động xuyên Tết góp phần duy trì dòng khách ổn định trong suốt kỳ nghỉ. Quy mô thị trường lớn và hệ sinh thái sản phẩm đa dạng giúp thành phố tiếp tục dẫn đầu về tổng thu.

Ninh Bình: Gần 2,4 triệu lượt khách

Theo báo cáo cập nhật của Cục Du lịch Quốc gia, trong 7 ngày nghỉ Tết, Ninh Bình đón gần 2,4 triệu lượt khách, gồm khoảng 2 triệu khách nội địa và 400.000 khách quốc tế. Doanh thu đạt trên 2.450 tỷ đồng.

Các điểm đến như Quần thể danh thắng Tràng An, chùa Bái Đính, Tam Cốc - Bích Động thu hút lượng lớn du khách hành hương và tham quan đầu xuân. Mật độ khách tập trung cao ngay từ những ngày đầu kỳ nghỉ cho thấy sức hút ổn định của nhóm sản phẩm du lịch di sản – tâm linh.

An Giang: Khoảng 1,7 triệu lượt khách

Sở hữu đảo Ngọc Phú Quốc, và các điểm du lịch tâm linh phía Nam, tỉnh An Giang đón 1,7 triệu lượt khách ghé thăm, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 2.620 tỉ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.

Riêng đặc khu Phú Quốc, số khách đến tham quan, du lịch ước đạt gần 365.820 lượt, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 92.994 lượt.

Theo ngành du lịch địa phương, lượng khách lớn phản ánh nhu cầu du lịch tâm linh, hành hương đầu năm - cũng là thế mạnh của du lịch An Giang.

Hà Nội: 1,34 triệu lượt khách

Hà Nội đón 1,34 triệu lượt khách, trong đó khoảng 217.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu ước đạt 4.870 tỷ đồng, đứng thứ hai cả nước về doanh thu.

Các điểm tham quan di sản, khu vực trung tâm và hệ thống lễ hội đầu xuân tại các huyện ngoại thành duy trì sức hút trong suốt kỳ nghỉ. So với quy mô khách, mức doanh thu cho thấy tỷ lệ lưu trú và chi tiêu dịch vụ tương đối cao.

Quảng Ninh: 1,12 triệu lượt khách (8 ngày)

Quảng Ninh ghi nhận 1,128 triệu lượt khách trong 8 ngày nghỉ Tết, với doanh thu ước đạt 2.600 tỷ đồng.

Các hoạt động tham quan Vịnh Hạ Long, dịch vụ tàu du lịch và hệ thống khu vui chơi giải trí đóng góp chính vào cơ cấu doanh thu. Sản phẩm nghỉ dưỡng và giải trí giúp địa phương duy trì mức chi tiêu bình quân cao.

Ngoài các địa phương trên, nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng ghi nhận lượt khách bùng nổ quanh mức một triệu lượt.

Đà Nẵng: 1,119 triệu lượt khách; doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng (9 ngày).

Khánh Hòa (7 ngày) đón khoảng 1,055 triệu lượt khách, tổng thu đạt 2.200 tỷ đồng, tăng hơn 62%. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm diễn ra liên tục suốt dịp Tết.

Lâm Đồng đón khoảng 910.000 lượt khách, công suất phòng đạt 75-80%.

Các địa phương có doanh thu trên 2.000 tỷ đồng dịp Tết:

1. Thành phố Hồ Chí Minh: 12.150 tỷ đồng

2. Hà Nội: 4.870 tỷ đồng

3. Đà Nẵng: 3.960 tỷ đồng

4. An Giang: 2.622 tỷ đồng

5. Quảng Ninh: 2.600 tỷ đồng

6. Ninh Bình: 2.450 tỷ đồng

7. Khánh Hòa: 2.200 tỷ đồng

Cục Du lịch Quốc gia nhận định mùa du lịch Tết Bính Ngọ 2026 cho thấy bức tranh du lịch khởi sắc toàn diện, tăng trưởng đi cùng chất lượng. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày là điều kiện thuận lợi để người dân lên kế hoạch đi du lịch và là cơ hội để các hãng lữ hành, khách sạn, cơ sở ăn uống, đơn vị vận chuyển… khởi động một năm kinh doanh dịch vụ du lịch sôi động.

Điểm nổi bật đáng chú ý là sự tăng trưởng đồng đều giữa khách nội địa và quốc tế, giữa các trung tâm lớn và địa phương mới nổi. Thứ hai, tổng thu du lịch tại nhiều địa phương tăng trên 30%, thậm chí cao hơn tốc độ tăng khách, phản ánh xu hướng nâng cao giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ.

Thứ ba, xu hướng tiêu dùng du lịch thay đổi rõ nét: khách đặt dịch vụ qua nền tảng trực tuyến nhiều hơn, ưu tiên trải nghiệm cá nhân hóa, gắn với văn hóa - lịch sử - bản sắc địa phương, lưu trú dài ngày. Điều này cho thấy thị trường ngày càng trưởng thành và bền vững hơn.

Không khí sôi động tại các điểm đến, những con số tăng trưởng ấn tượng và chất lượng tăng trưởng bền vững là minh chứng cho bước chuyển mình mạnh mẽ của du lịch Việt Nam. Một mùa xuân an toàn, văn minh và giàu bản sắc không chỉ mang lại doanh thu, mà còn củng cố niềm tin của thị trường, tạo động lực để ngành Du lịch tiếp tục bứt phá trong năm 2026.