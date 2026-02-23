7 món đặc sản kinh dị ở Trung Quốc: Nhìn ảnh đã rùng mình, nói gì đến chuyện nếm thử

Trung Quốc từ lâu vẫn khiến du khách quốc tế đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Bên cạnh những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ và loạt công trình đạt kỷ lục thế giới, nền ẩm thực lâu đời của quốc gia tỷ dân cũng là điều khiến nhiều người vừa tò mò vừa… dè chừng.

Ngoài những cái tên quen thuộc như sủi cảo, hoành thánh, bánh bao, lẩu cay hay kẹo hồ lô, ẩm thực đường phố Trung Quốc còn tồn tại không ít món ăn bị gắn mác "kinh dị". Với người bản địa, đó có thể là đặc sản trứ danh, nhưng với du khách lần đầu trông thấy, chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ "chùn đũa".

Dưới đây là 7 món ăn như vậy.

1. Cao quy linh (thạch rùa)

Cao quy linh, còn gọi là quy phục linh hay thạch đồi mồi, có nguồn gốc từ Quảng Tây. Đây vừa là món tráng miệng, vừa được xem như một vị thuốc dân gian. Theo cách làm truyền thống, món này được nấu từ thổ phục linh và bột mai rùa hộp ba vạch phơi khô nghiền mịn.

Ngày nay, do nguồn nguyên liệu khan hiếm, nhiều sản phẩm trên thị trường không còn chứa bột mai rùa thật, nhưng vẫn giữ nguyên tên gọi và hình ảnh trên bao bì. Cao quy linh có màu đen sẫm, mềm dai như thạch, vị hơi đắng. Người ta thường thêm mật ong hoặc sữa để dễ ăn hơn. Dù vẻ ngoài khiến không ít người e ngại, món này lại được tin là có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, làm đẹp da.

2. Trứng bắc thảo

Không quá xa lạ với người Việt, trứng bắc thảo (còn gọi là trứng bách thảo) vẫn đủ sức khiến nhiều du khách "đứng hình" khi lần đầu nhìn thấy. Trứng được ủ trong hỗn hợp đất sét, tro, muối, vôi và trấu suốt nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng.

Sau khi bóc lớp vỏ ngoài, lòng trắng chuyển thành màu nâu đen trong suốt như thạch, còn lòng đỏ có màu xanh xám hoặc xanh đen, mùi nồng đặc trưng. Với người sành ăn, đây là món khai vị hấp dẫn, nhưng với người chưa quen, màu sắc và mùi vị của nó thực sự là một thử thách.

3. Cá ngựa chiên

Cá ngựa không chỉ tồn tại dưới đáy đại dương mà còn xuất hiện trên các xiên que ở khu ẩm thực đường phố. Sau khi được tẩm ướp gia vị, cá ngựa sẽ được xiên và chiên giòn.

Nhiều người mô tả hương vị của món này khá giống mực, hơi mặn và giòn. Dù bị đánh giá là "khó nhìn", cá ngựa chiên lại được cho là bổ dưỡng và có giá không hề rẻ.

4. Kê gà (tinh hoàn gà trống)

Kê gà - hay còn gọi là ngọc kê - thực chất là tinh hoàn của gà trống. Đây là món ăn giàu chất béo, có kết cấu mềm, vị bùi, được ví như đậu phụ.

Trong ẩm thực Trung Quốc, kê gà thường được nấu canh, nấu cháo, hấp hoặc luộc. Từ lâu, món này được quan niệm là giúp bổ thận, tráng dương và tăng cường sinh lực, vì vậy vẫn rất được ưa chuộng ở một số địa phương.

5. Đậu phụ thối

Đậu phụ thối có lẽ là cái tên nổi tiếng nhất trong danh sách những món "nặng mùi". Đây là loại đậu phụ lên men với mùi hương cực kỳ đặc trưng, thường được bán ở chợ đêm hoặc ven đường.

Không ít người lần đầu ngửi thấy đã phải… bịt mũi vì mùi hương nồng gắt. Tuy nhiên, với người yêu thích, đậu phụ thối càng nặng mùi càng ngon. Món này thường được chiên giòn rồi ăn kèm tương ớt hoặc nước sốt cay.

6. Bọ cạp chiên

Hình ảnh những xiên bọ cạp vàng ruộm có thể khiến nhiều người "nổi da gà". Theo người bán, quá trình chiên ở nhiệt độ cao sẽ làm giảm độc tính của bọ cạp.

Bọ cạp sau khi chiên trở nên giòn rụm, một số người nhận xét có vị giống snack hoặc bắp rang. Món ăn này được cho là giúp tăng cường sức đề kháng và là trải nghiệm không thể bỏ qua với những ai ưa khám phá.

7. Nhộng tằm

Nhộng tằm là món ăn phổ biến tại nhiều khu chợ đêm. Sau khi thu hoạch tơ, phần nhộng được tận dụng để chế biến thành nhiều món như chiên giòn, xào rau, ăn kèm mì hoặc đóng hộp.

Vị của nhộng tằm được mô tả khá giống tôm, cua nhưng dai hơn. Dù vẻ ngoài không mấy "thân thiện", đây lại là món ăn giàu đạm và rất được ưa chuộng.

Ẩm thực vốn là câu chuyện của văn hóa và thói quen. Điều khiến du khách e dè có thể lại là niềm tự hào của người bản địa. Và biết đâu, trong một lần đủ dũng cảm thử qua, bạn sẽ phát hiện ra rằng phía sau vẻ ngoài "đáng sợ" ấy lại là hương vị khiến mình nhớ mãi không quên.