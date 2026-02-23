Metro số 1 TPHCM phục vụ hơn nửa triệu lượt khách dịp Tết Bính Ngọ

... tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã hoạt động ổn định, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân thành phố trong 7 ngày nghỉ Tết, với hơn 570.000 lượt khách đi tàu, vượt xa kế hoạch đề ra và duy trì nhịp vận hành an toàn, thuận tiện.

Theo báo cáo tổng hợp của đơn vị vận hành tuyến, từ ngày 16 đến 22/2/2026 - tức từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết, tuyến metro số 1 đã thực hiện 1.801 chuyến tàu theo biểu đồ chạy tàu được phê duyệt, đạt 100% kế hoạch và tăng gần 39% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lũy kế hành khách vận chuyển đạt 571.528 lượt, vượt 42% so với chỉ tiêu đặt ra và đạt khoảng 94,4% so với cùng kỳ Tết 2025, phản ánh xu hướng đi lại tăng mạnh sau giao thừa và trong các ngày du xuân đầu năm.

Tuyến metro số 1 TPHCM vận chuyển hơn nửa triệu lượt khách trong những ngày nghỉ Tết. Ảnh minh họa: Duy Anh

Báo cáo cũng cho thấy hoạt động đi lại của người dân bắt đầu từ mức thấp vào ngày 29 Tết (16/2) - chỉ đạt hơn 50.000 khách, phù hợp với tâm lý chuẩn bị đón giao thừa, sau đó tăng dần từ mùng 1 Tết (17/2) với gần 80.000 lượt khách. Đặc biệt, ngày 21/2 (mùng 5 Tết) ghi nhận lượng khách cao nhất với 96.320 hành khách, phản ánh nhu cầu đi lại mạnh mẽ của người dân trong các hoạt động lễ hội, tham quan và du Xuân đầu năm mới.

Trong 7 ngày Tết, hình thức thanh toán không tiền mặt chiếm ưu thế, với gần 71,8% tổng số hành khách sử dụng các phương thức thanh toán điện tử khi đi tàu; còn lại khoảng 23,2% thanh toán bằng tiền mặt và khoảng 5% sử dụng căn cước công dân gắn chip để qua cổng.

Đơn vị vận hành cho biết tuyến metro số 1 tiếp tục là lựa chọn được nhiều người dân TPHCM ưu tiên trong dịp lễ Tết, không chỉ để di chuyển giữa các điểm trung tâm như chợ Bến Thành, đường hoa Nguyễn Huệ, Khu du lịch Suối Tiên mà còn phục vụ nhu cầu đi lại sau khi xem pháo hoa đêm giao thừa, khi tuyến đã tổ chức thêm gần 20 chuyến tàu đặc biệt vào rạng sáng mùng 1 Tết.

Bên cạnh việc vận hành hiệu quả, đơn vị đã triển khai đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và thông tin liên lạc, duy trì vệ sinh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để phục vụ người dân trong dịp cao điểm nghỉ Tết mà vẫn đảm bảo an ninh - trật tự và chất lượng dịch vụ.

Kết quả tích cực của tuyến metro số 1 dịp Tết này được xem là tiền đề quan trọng để thành phố tiếp tục thúc đẩy phát triển giao thông công cộng, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dân trong năm 2026 và những năm tiếp theo.