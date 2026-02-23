Đường hoa Nguyễn Huệ giữ lại hai đại cảnh thêm một tháng

Trải qua 23 mùa xuân kể từ năm 2004, dưới sự chỉ đạo của UBND TPHCM, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) chủ trì tổ chức và các đơn vị đồng hành, Đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành biểu tượng văn hóa quen thuộc, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân và du khách mỗi dịp Tết.

Saigontourist Group cho biết đường hoa xuân năm nay kết thúc hoạt động lúc 21 giờ ngày 22-2 (tức ngày mùng 6 Tết), sau 8 ngày mở cửa phục vụ người dân và du khách. Toàn bộ không gian sẽ được dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng.

Riêng hai đại cảnh linh vật ngựa tại cổng chính trước trụ sở UBND TPHCM và khu vực cuối tuyến được giữ lại thêm một tháng, đến hết ngày 22-3.

Linh vật ngựa Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 tại cổng chính được giữ lại phục vụ người dân và du khách đến hết ngày 22-3; Ảnh: PHAN ANH

Tại cổng chính, linh vật ngựa cao khoảng 11 m (tính cả bệ), tông vàng chủ đạo, nổi bật giữa trung tâm thành phố. Mô hình phần thân cao 7 m, ngang 9 m, đặt trên bệ cao 4 m, chế tác bằng mút xốp. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng bay về trời, tích hợp motor giúp đầu và chân cử động, tạo hiệu ứng chào đón.

Đại cảnh "Giang sơn cẩm tú" cũng được giữ lại đến hết ngày 22-3; Ảnh: PHAN ANH

Ở cuối tuyến là đại cảnh "Giang sơn cẩm tú", tái hiện hình ảnh chín ngựa trong không gian ánh sáng như đang phi nước đại. Ba ngựa trung tâm được tạo hình nguyên khối, tượng trưng cho TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, thể hiện tinh thần hội tụ, gắn kết và hướng tới tương lai sau sáp nhập.

Với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là không gian văn hóa Tết thường niên mà còn là bản giao hưởng mùa xuân, khẳng định tâm thế và khát vọng vươn mình của dân tộc.

Lần đầu Đường hoa Nguyễn Huệ có phiên bản ngày - đêm, bùng nổ công nghệ mapping

Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 mang tầm vóc hoàn toàn mới khi lần đầu tiên giới thiệu hai phiên bản trải nghiệm ngày - đêm trong cùng một không gian. Ngay từ khi công bố, phiên bản ban đêm với công nghệ mapping đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.



Khách tham quan còn có thể ghi lại hiệu ứng AR khi xem trình diễn mapping trên linh vật cổng chào, tạo nên những thước phim ấn tượng chỉ có tại Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026. AR không giới hạn thời gian, không gian; chỉ cần quét mã QR hoặc truy cập clip trên TikTok để trải nghiệm tại bất kỳ đâu.

Ông Trương Đức Hùng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group, Trưởng Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, cho biết đường hoa không chỉ là không gian nghệ thuật mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn lên và kết nối của TPHCM trong giai đoạn mới.

"Lần đầu tiên đường hoa mang đến 2 phong cách trải nghiệm khác biệt trong cùng 1 không gian, kết hợp công nghệ mapping và AR để kể câu chuyện về một đô thị trẻ trung, năng động, nơi lịch sử hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại" - ông Trương Đức Hùng thông tin.