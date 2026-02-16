Đường hoa lớn nhất TPHCM chính thức chào Tết

Với chủ đề “Xuân hội tụ - vững bước vươn mình”, đường hoa năm nay gửi gắm thông điệp về tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển và niềm tin vào chặng đường mới của thành phố.
Không gian được thiết kế xuyên suốt trục đại lộ Nguyễn Huệ với nhiều đại cảnh, tiểu cảnh rực rỡ, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại.
Điểm nhấn tại cổng chào là linh vật ngựa - biểu tượng của năm Bính Ngọ - được tạo hình quy mô lớn, kết hợp trình chiếu ánh sáng và hiệu ứng trình diễn về đêm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh ngay sau lễ khai mạc.
Theo Ban tổ chức, đường hoa phục vụ người dân từ tối 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết.
Qua hơn hai thập niên tổ chức, sự kiện đã trở thành hoạt động văn hóa đặc trưng mỗi dịp Tết Nguyên đán, góp phần tạo điểm nhấn du lịch, quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, nghĩa tình và hội nhập.