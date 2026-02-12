Khám phá đường hoa 'khu nhà giàu' ở TPHCM

Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 được đầu tư trên diện tích 7.000 m2, nổi bật với đại cảnh metro, linh vật ngựa kích thước thật và hàng loạt tiểu cảnh nghệ thuật trải dài 700 mét bên hồ Bán Nguyệt.
Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 20/2/2026 (tức 24 tháng Chạp đến Mùng 4 Tết) tại khu hồ Bán Nguyệt (khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TPHCM), thu hút đông đảo người dân đến tham quan, check-in những ngày cuối năm.
Đường hoa có tổng diện tích khoảng 7.000 m2, kéo dài 700 mét dọc theo Hồ Bán Nguyệt. Không gian được thiết kế liên hoàn với các tiểu cảnh hoa kiểng và trang trí nghệ thuật phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh và sinh hoạt văn hóa dịp Tết.
Đường hoa Phú Mỹ Hưng thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, thưởng lãm. Ngay từ thời điểm khai mạc, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đã có mặt để ghi lại những khoảnh khắc đầu xuân. Không khí tại khu vực hồ Bán Nguyệt nhộn nhịp, tạo nên điểm đến du xuân quen thuộc của người dân TPHCM mỗi dịp Tết Nguyên đán.