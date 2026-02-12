Các điểm check-in Tết Nguyên đán Phú Quốc mà du khách không thể bỏ lỡ

Thị trấn Hoàng Hôn khoác áo Tết

Thị trấn Hoàng Hôn tại Nam đảo Phú Quốc với kiến trúc Địa Trung Hải đặc trưng đang được khoác tấm áo Tết rực rỡ. Những dãy nhà tường vàng, ban công sắt uốn lượn và các con dốc lát đá vốn đã lãng mạn, nay càng trở nên kiêu kỳ khi hòa cùng sắc vàng của hoa cúc mâm xôi trước hiên nhà, sắc rực rỡ của hoa giấy, tạo nên sự giao thoa thị giác xúc động giữa tinh hoa kiến trúc thế giới và nét Việt. Trong tà áo dài, du khách sẽ có bộ ảnh Tết "độc nhất vô nhị" với kiến trúc châu Âu, đừng bỏ lỡ Tháp đồng hồ, Đài phun nước Thần Mặt trời biểu tượng.

Du khách diện áo dài lưu giữ khoảnh khắc xuân tươi mới.

Khu phố thương mại Sunset Bazaar như biến thành một khu chợ xuân sống động giữa lòng thị trấn biển: mùi cà phê quyện hương bánh ngọt của Eric Kayser, tiếng xèo xèo đồ nướng bên vỉa hè và những gian hàng thủ công tinh xảo. Dòng người đổ về không chỉ để mua sắm mà để "đi chơi Tết" đúng nghĩa, thong thả cảm nhận nhịp sống địa phương.

Du khách khám phá các gian hàng ẩm thực đường phố ngày Tết.

Hòn Thơm rộn ràng hương vị khai xuân

Du ngoạn trên tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới đến đảo Hòn Thơm là trải nghiệm không thể bỏ lỡ trong dịp Tết, bởi lúc này khung cảnh từ cabin hiện ra là biển xanh, mây trắng và nắng vàng đẹp nhất trong năm của đảo Ngọc. Dịp này, Sun World Hon Thom tái hiện một sắc Tết đậm truyền thống nhưng không kém phần sôi động và trải nghiệm. Ngay tại khu vực nhà ga và cổng chào, những cụm trang trí lân, sư, rồng, biểu trưng cho may mắn và thịnh vượng, rực rỡ chào đón du khách. Xen giữa dòng người là những xe trái cây nhiệt đới được bài trí bắt mắt vừa mang vị tươi mát đặc trưng của đảo Ngọc, vừa trở thành góc check-in "đắt khách" đậm phong vị Tết phương Nam.

Du khách check -in tiểu cảnh hoa quả nhiệt đới tại Hòn Thơm.

Không chỉ ngắm nhìn, du khách còn được trực tiếp hòa mình vào những bước nhảy sôi động cùng các vũ công quốc tế, mang đến bầu không khí cởi mở và thân thiện. Nếu sự phấn khích được tìm thấy tại công viên nước Aquatopia hay những trò chơi dành cho cả gia đình tại Làng Exotica, thì "hồn Tết" lại được chạm đến qua khu Chợ quê mộc mạc. Mùi thơm của bánh xèo, bánh Tét, bún chả nướng Hà Nội… gợi cảm giác ấm cúng, thân thuộc cho những gia đình đi chơi xa. Đây chính là nét chấm phá tinh tế, nơi giá trị truyền thống được tôn vinh ngay giữa lòng tổ hợp giải trí hiện đại.

Hòn Thơm với những vũ điệu sôi động lan tỏa dưới các dải cờ sắc màu.

Chơi chợ đêm Tết giữa miền biển xanh

Ngay bên bờ biển trong không gian Thị trấn Hoàng Hôn, chợ đêm Vui Phết là trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Dịp này chợ đêm khoác lên mình một diện mạo Tết rất riêng, không chỉ ánh đèn rực rỡ, từng gian hàng cũng được "mặc áo Tết" với đèn lồng đỏ, dây trang trí xuân và những lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió biển, tạo nên cảm giác vừa náo nức, vừa thân thương giữa biển trời phóng khoáng.

Không gian trang trí rực sắc đỏ – vàng tạo điểm nhấn thị giác đậm chất xuân.

Hơn 100 quầy ẩm thực hấp dẫn với trái cây nhiệt đới, hải sản nướng, món Huế đến cả các quầy ẩm thực Á – Âu sẽ chiều lòng những du khách sành điệu nhất. Khói ấm của thức ăn hòa cùng tiếng cười rộn rã, sắc áo Tết của du khách năm châu làm sáng bừng khu chợ đêm như một phiên chợ xuân hiện đại.

Không chỉ vậy, mỗi tối ở Vui Phết còn là sân khấu sinh động của các chương trình biểu diễn đường phố với những tiết mục âm nhạc và trống malambo sôi động. Hàng đêm, nhìn pháo hoa từ Nụ hôn của biển cả tỏa sáng trên nền trời, bất cứ ai cũng sẽ được "đón giao thừa" đầy ắp niềm vui và khó quên tại Phú Quốc.

Biểu diễn đường phố khuấy động không khí Tết với âm nhạc, vũ đạo và tương tác cùng du khách.

Hai show trình diễn pháo hoa thắp sáng vịnh biển

Phú Quốc ngày nay được nhắc đến như hòn đảo của 365 ngày pháo hoa, nơi mỗi đêm biển trời đều bừng sáng bởi những trải nghiệm giải trí quy mô quốc tế tại Nam đảo. Đặc biệt du khách có thể thưởng thức liên tiếp hai màn trình diễn đỉnh cao trong cùng một buổi tối, tạo nên một nhịp sống đêm hiếm có giữa không gian biển đảo.

Trong không gian nhà hàng ven biển Sun Bavaria GastroPub, thực khách vừa nhâm nhi bia thủ công mát lạnh, vừa sở hữu "tầm nhìn triệu đô" hướng thẳng ra sân khấu trên mặt biển. Từ đây, bữa tiệc tinh thần đa giác quan chính thức mở màn với show diễn Bản giao hưởng Đại dương, nơi những chiếc jetski và flyboard lướt sóng, xoáy nước, kết hợp cùng hàng nghìn pháo hoa và pháo nước, tạo nên các màn trình diễn kịch tính và không gian check-in "có một không hai"

Trải nghiệm trọn vẹn khi vừa thưởng thức bữa tối, vừa chiêm ngưỡng pháo hoa ở cự ly gần.

Tiếp nối là Nụ hôn của Biển cả, nơi công nghệ ánh sáng, lửa, nước và nghệ thuật trình diễn hòa quyện, dẫn dắt khán giả bước vào một vũ trụ huyền ảo. Cái kết trọn vẹn nhất cho hành trình du xuân chính là màn pháo hoa nghệ thuật bùng nổ từ show diễn, thắp sáng bầu trời đảo Ngọc. Thiên hà pháo hoa hiện ra ở khoảng cách gần hơn bao giờ hết, hòa cùng tiếng vỗ tay rộn rã của dòng người biến đêm nào cũng là đêm giao thừa của đảo Ngọc.

Màn pháo hoa tầm cao bung nở trên bầu trời Thị trấn Hoàng Hôn.

Tết Phú Quốc vì thế không còn là kỳ nghỉ dưỡng thuần túy, mà đã trở thành một "vùng xanh" của hạnh phúc. Ở đây, mỗi bước chân đều gặp hoa, mỗi ánh nhìn đều thấy cờ rợp trời và mỗi đêm về đều được sưởi ấm bởi ánh sáng pháo hoa, thứ ánh sáng làm nên một Phú Quốc rực rỡ suốt bốn mùa.