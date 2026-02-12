Khách Tây 'ăn Tết' sớm ở Cồn Sơn

Khách Tây háo hức trải nghiệm không khí Tết ở cồn Sơn trên sông Hậu.
Cách bến Ninh Kiều khoảng 10km về phía thượng nguồn, Cồn Sơn (phường Bình Thủy, quận Bình Thủy) xanh mướt, tĩnh mịch và đậm chất Nam Bộ. Ảnh: Hòa Hội.
Điểm khác biệt của Tết ở Cồn Sơn, dù nằm gần trung tâm, nhưng lại tách biệt với phố thị, xe cộ, nên có được sự yên tĩnh, trong lành. Cận Tết, người dân trên cồn tất bật làm bánh, làm mứt và nụ cười hiếu khách của người làm du lịch cộng đồng.
Cồn Sơn những cận Tết có nhiều đoàn khách quốc tế đến ngắm cảnh, trải nghiệm không khí Tết Việt.
Khi trải nghiệm làm bánh dân gian cùng bà con trên cồn, chị Jade (du khách Anh) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên đến Cồn Sơn đúng dịp cận Tết Nguyên đán. Cảnh vật ở đây quá đẹp, ấn tượng với sự thân thiện của bà con. Nhìn cách mọi người cùng nhau trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền rất ấm áp và tuyệt vời, trước đây tôi chưa từng biết đến”.
Du khách thưởng thức bánh dân gian tại nhà của bà Bảy Muôn. Cùng chung cảm xúc, anh Daniel đến từ Đan Mạch chia sẻ, Cồn Sơn mang lại cho anh một cảm giác bình yên lạ kỳ. Anh đặc biệt thích thú với nhịp sống chậm rãi nhưng đầy sức sống của bà con trên cồn khi chuẩn bị cho những ngày lễ trọng đại nhất trong năm. Với Daniel, đây là một kỳ nghỉ thú vị với những trải nghiệm văn hóa đặc sắc.
Chính sự chân thành, mộc mạc của người dân đã biến "ốc đảo" Cồn Sơn thành điểm đến không thể bỏ qua của khách quốc tế mỗi dịp tới Cần Thơ. Trong ảnh: Bà Bảy Muôn dọn dẹp bàn thờ gia tiên chuẩn bị đón Tết.
Người dân làm bánh dân gian phục vụ khách du lịch.
Người dân chuẩn bị nguyên liệu gói bánh Tét bán dịp Tết tại Cồn Sơn.
Bánh tét phục vụ Tết theo đơn đặt hàng.
Cá lóc nướng là món không thể thiếu khi tới Cồn Sơn.
Du khách trải nghiệm sông nước trên rạch ở cồn Sơn. Ảnh: Hòa Hội.
Quang cảnh cồn Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Minh Thành.