Khách Tây 'ăn Tết' sớm ở Cồn Sơn

Du khách thưởng thức bánh dân gian tại nhà của bà Bảy Muôn. Cùng chung cảm xúc, anh Daniel đến từ Đan Mạch chia sẻ, Cồn Sơn mang lại cho anh một cảm giác bình yên lạ kỳ. Anh đặc biệt thích thú với nhịp sống chậm rãi nhưng đầy sức sống của bà con trên cồn khi chuẩn bị cho những ngày lễ trọng đại nhất trong năm. Với Daniel, đây là một kỳ nghỉ thú vị với những trải nghiệm văn hóa đặc sắc.