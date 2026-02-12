Không phải Phuket hay Bali, một hòn đảo Việt Nam vừa lọt top 15 điểm đến trăng mật tuyệt nhất thế giới

Hòn đảo dành cho những cặp đôi "muốn trốn khỏi thế giới"

Một hòn đảo của Việt Nam vừa được tạp chí thời trang du lịch danh tiếng Vogue gọi tên trong danh sách 15 điểm đến hưởng tuần trăng mật tuyệt nhất thế giới vào ngày 1/2/2026. Đó là Côn Đảo – điểm đến vốn nổi tiếng với thiên nhiên nguyên sơ và giá trị lịch sử đặc biệt.

Theo giới thiệu của Vogue, Côn Đảo đặc biệt phù hợp với các cặp đôi tìm kiếm sự riêng tư tuyệt đối sau những tháng ngày tất bật chuẩn bị đám cưới. Không sôi động như Bali hay Phuket, hòn đảo này chinh phục du khách bằng nhịp sống chậm rãi, biển xanh trong vắt và những bãi cát gần như còn nguyên vẹn.

Côn Đảo - hòn đảo của Việt Nam vừa lọt top 15 điểm đến trăng mật tuyệt nhất thế giới. (Ảnh: Puolotrip)

Côn Đảo là quần đảo gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ, thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cách TP.HCM khoảng 230km. Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, nơi đây được định hướng phát triển theo mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp gắn với bảo tồn thiên nhiên. Vườn quốc gia Côn Đảo, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là một trong những khu bảo tồn biển quan trọng nhất Việt Nam, sở hữu hệ sinh thái rừng và biển đa dạng, rạn san hô phong phú và mùa rùa biển đẻ trứng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 hằng năm.

Chính yếu tố nguyên sơ có kiểm soát này được Vogue đánh giá là nền tảng tạo nên trải nghiệm trăng mật khác biệt như các cặp đôi có thể đi dạo trên bãi biển vắng người, ngắm hoàng hôn ở Bãi Nhát, lặn biển tại Hòn Bảy Cạnh hoặc trekking xuyên rừng quốc gia đều là những hoạt động mang tính kết nối sâu với thiên nhiên.

Hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp và xu hướng "ít phòng – nhiều không gian riêng"

Bên cạnh cảnh quan, Vogue cũng nhấn mạnh vai trò của các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Côn Đảo trong việc định hình hình ảnh điểm đến trăng mật.

Tiêu biểu là Six Senses Con Dao là khu nghỉ dưỡng từng nhiều lần được các tạp chí quốc tế như Condé Nast Traveler và Travel + Leisure vinh danh trong danh sách resort hàng đầu thế giới. Theo giới thiệu từ website chính thức của khu nghỉ dưỡng, các biệt thự tại đây đều có hồ bơi riêng hướng biển, thiết kế mở tối đa để hòa mình với thiên nhiên, đi kèm dịch vụ spa và chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Vườn quốc gia Côn Đảo sở hữu hệ sinh thái rừng và biển đa dạng, rạn san hô phong phú và mùa rùa biển đẻ trứng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 hằng năm. (Ảnh: Tạp Chí Điện Tử Thiên Nhiên Và Môi Trường)

Mô hình mật độ phòng thấp, không gian rộng và cá nhân hóa trải nghiệm đang trở thành xu hướng của du lịch cao cấp toàn cầu, đặc biệt sau đại dịch. Theo phân tích của nhiều chuyên trang du lịch quốc tế, yếu tố riêng tư hiện được xem như chuẩn mực xa xỉ mới đối với các cặp đôi trẻ.

Trong bối cảnh đó, Côn Đảo có lợi thế rõ rệt như không có cuộc sống về đêm ồn ào, không trung tâm thương mại quy mô lớn, không du lịch đại trà. Nhịp sống chậm, ít xáo trộn trở thành giá trị cốt lõi, thay vì điểm yếu như trước đây.

Từ địa danh lịch sử đến "thiên đường trăng mật" quốc tế

Trong nhiều năm, Côn Đảo được biết đến chủ yếu với hệ thống di tích lịch sử, nhà tù Côn Đảo và nghĩa trang Hàng Dương. Tuy nhiên, theo định hướng phát triển du lịch đến năm 2030 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh), địa phương đặt mục tiêu phát triển Côn Đảo thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao, hạn chế phát triển ồ ạt để bảo tồn môi trường.

Sân bay Côn Đảo cũng đang được nâng cấp, mở rộng nhằm tăng tần suất khai thác các đường bay nội địa, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách từ Hà Nội và TP.HCM. Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ và VnExpress trong các năm gần đây, lượng khách đến Côn Đảo duy trì đà tăng trưởng ổn định, đặc biệt ở phân khúc khách nghỉ dưỡng cao cấp.

Côn Đảo đang dần khẳng định vị thế không chỉ là điểm đến trong nước, mà là một "thiên đường trăng mật" trên bản đồ du lịch thế giới. (Ảnh: Traveloka)

Việc được Vogue xếp hạng không chỉ là một danh hiệu mang tính truyền thông. Nó phản ánh sự chuyển dịch hình ảnh rõ nét của Côn Đảo từ "địa danh linh thiêng" sang "điểm đến trải nghiệm sâu", nơi giá trị cốt lõi nằm ở thiên nhiên, sự tĩnh lặng và tính cá nhân hóa.

Trong bức tranh du lịch toàn cầu ngày càng cạnh tranh, việc một hòn đảo của Việt Nam đứng chung danh sách với French Riviera hay Tuscany cho thấy tiềm năng của du lịch nghỉ dưỡng cao cấp trong nước. Không chạy theo số lượng, Côn Đảo đang lựa chọn con đường phát triển chậm nhưng bền vững phù hợp với xu hướng trăng mật hiện đại, nơi các cặp đôi tìm kiếm không chỉ cảnh đẹp, mà còn là không gian để kết nối và tái tạo năng lượng.

Với lợi thế thiên nhiên còn nguyên sơ, hệ sinh thái được bảo tồn và hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp ngày càng hoàn thiện, Côn Đảo đang dần khẳng định vị thế không chỉ là điểm đến trong nước, mà là một "thiên đường trăng mật" trên bản đồ du lịch thế giới theo đúng cách mà Vogue đã gọi tên.