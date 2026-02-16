Một ngày du xuân Cần Giờ, trọn niềm vui cho cả gia đình, vẹn ký ức cho nhiều mùa Tết

Từ tận hưởng thiên nhiên nguyên bản, check-in con đường hoa Tết đẹp nhất TP.HCM đến những trải nghiệm giải trí lần đầu xuất hiện, Green Paradise Tet Fest đang trở thành điểm hẹn "đầu bảng" của mùa Tết Bính Ngọ 2026, nơi mỗi thế hệ đều tìm thấy niềm vui của riêng mình.

Buổi sáng: "Reset" cảm xúc giữa kỳ quan rừng ngập mặn

Bắt đầu ngày mới bằng chuyến khám phá Rừng Sác - khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận - là cách hoàn hảo để cả gia đình chậm lại sau một năm tất bật.

Trên chiếc cano lướt qua những mảng xanh bạt ngàn, trẻ nhỏ háo hức khi lần đầu nhìn thấy hệ sinh thái rừng ngập mặn ở khoảng cách gần. Ông bà tìm lại cảm giác bình yên giữa thiên nhiên nguyên sơ và thuần khiết, còn bố mẹ tạm gác lại công việc, để lắng nghe tiếng cười con trẻ hòa cùng tiếng gió rì rào bên tai. Khoảnh khắc ấy giống như một "nút reset" dịu dàng cho tâm trí, để mọi cảm xúc được làm mới, sẵn sàng hòa mình vào không khí lễ hội phía trước.

Khởi động chuyến du xuân bằng trải nghiệm khám phá rừng Sác là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình

Từ trung tâm TP.HCM, du khách có thể di chuyển dễ dàng bằng ô tô hoặc xe máy theo tuyến đường Rừng Sác, hoặc trải nghiệm tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng đến bến Tắc Suất. Hành trình không quá xa, khung cảnh thiên nhiên độc đáo đủ để mở ra một không gian hoàn toàn khác biệt.

Buổi trưa: Lạc giữa đường hoa Tết đẹp nhất TP.HCM, hái lì xì, tham gia workshop

Rời sắc xanh của rừng Sác, hành trình tiếp nối bằng gam màu rực rỡ tại Green Paradise Tet Fest cách đó khoảng 20 phút chạy xe.

Cung đường hoa quy tụ hơn 600 gốc mai, đào được thiết kế như một "gallery" ngoài trời, nơi mỗi góc đều có thể trở thành phông nền hoàn hảo cho bức ảnh đại gia đình đầu năm.

"Rừng" mai - đào bung nở đúng dịp Tết được xem như dấu hiệu của thịnh vượng và khởi đầu hanh thông

Điều đặc biệt là trong năm nhuận, khi nhiều nơi hoa nở sớm, thì mai, đào tại Cần Giờ lại bung sắc đúng dịp Tết. Sự trùng hợp hiếm có ấy được xem như một dấu hiệu của khởi đầu hanh thông và một năm thịnh vượng. Vì thế, Cần Giờ trở thành điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn để du xuân, hái lộc, cầu may và lưu lại khoảnh khắc ba thế hệ quây quần, rạng rỡ giữa sắc xuân. Đó sẽ là bức ảnh giản dị nhưng đắt giá để lưu giữ ký ức nhiều năm sau.

Khoảnh khắc ba thế hệ cùng chung một khung hình sẽ trở thành ký ức theo mỗi người qua năm tháng

Điểm nhấn đặc biệt khác là "cụ mai" 150 năm tuổi vận chuyển từ An Giang. Thân cây lớn, thế dáng vững chãi, lớp vỏ in hằn dấu thời gian, nay được phủ lên bởi hàng nghìn bông hoa bung nở rực rỡ, tạo nên sức hút rất riêng giữa không gian xuân ngập sắc. Với nhiều người, khoảnh khắc đứng dưới tán mai trăm tuổi và khẽ gửi gắm một lời nguyện cầu đầu năm cũng chính là cách mở đầu cho một năm mới nhiều may mắn và thuận lợi.

"Kỳ quan" mai cổ thụ 150 năm tuổi - biểu tượng của trường thọ và phúc lộc là nơi lưu giữ những bức ảnh gia đình đầy ý nghĩa

Buổi chiều: Bản đồ trải nghiệm từ mặt đất đến trên không cho mọi thế hệ

Không dừng lại ở check-in, lễ hội được thiết kế như một "bản đồ trải nghiệm" đa lớp, nơi mỗi thành viên trong gia đình đều có hoạt động riêng để khám phá.

Trẻ nhỏ sẽ đặc biệt hào hứng với cây lì xì khổng lồ treo 2.026 phong bao đỏ. Các bé có thể tự tay hái lộc đầu năm, tham gia bốc thăm nhận quà và lưu giữ cảm giác háo hức rất riêng của tuổi thơ.

Góc ông đồ cho chữ tiếp nối mạch truyền thống, nơi những câu chúc đầu xuân được viết tay trên nền giấy đỏ, trở thành món quà tinh thần nhiều ý nghĩa.

Cả gia đình hào hứng bốc thăm tại cây lì xì 2.026 phong bao may mắn

Song song với đó là chuỗi workshop được tổ chức xuyên suốt kỳ nghỉ lễ: từ cắm hoa ngày xuân theo phong cách truyền thống (18 - 19/2), trang trí nón lá (21 - 22/2) đến vẽ chậu cây tài lộc (28/2). Đây là những hoạt động giúp trẻ nhỏ và phụ huynh cùng tương tác, tự tay tạo nên "phiên bản Tết" của riêng mình.

Không khí thêm phần sôi động với các trò chơi dân gian như phi lao ống tre, gánh lúa qua cầu, tô màu mặt gỗ, kéo co… cùng các buổi biểu diễn acoustic mang âm hưởng ngày xuân. Sự kết hợp giữa truyền thống và giải trí hiện đại khiến lễ hội trở thành nơi các thế hệ có thể cùng tham gia, cùng tương tác và tận hưởng trọn vẹn một ngày xuân.

Nếu thời tiết thuận lợi, khinh khí cầu sẽ là "highlight" của buổi chiều. Từ độ cao lý tưởng, du khách có thể thu trọn vào tầm mắt một phía là biển rộng mênh mông, một phía là rừng xanh bát ngát và phía dưới là siêu đô thị đang dần thành hình. Hành trình "du xuân trên không" ấy mang lại cảm giác mới lạ, đầy hứng khởi, đặc biệt với trẻ nhỏ và những người yêu khám phá.

Ngắm nhìn và check-in dàn khinh khí cầu rực rỡ sắc màu giữa không gian lễ hội Green Paradise Tet Fest

Ngay trong kỳ nghỉ Tết, văn phòng bán hàng Vinhomes Green Paradise vẫn mở cửa đón khách tham quan. Sau khi trực tiếp trải nghiệm lễ hội và quan sát quy mô khu vực, các gia đình có thể chủ động tìm hiểu thêm về sản phẩm. Khi tận mắt chứng kiến nền tảng sinh thái sẵn có cùng hệ tiện ích quốc tế sẽ hình thành tại đây, không ít người bắt đầu nghĩ về một tổ ấm tương lai bên biển.

Chuyến du xuân tại Cần Giờ giúp nhiều du khách mục sở thị quy mô và nhịp sống tương lai tại siêu đô thị ESG++

Buổi tối: Ẩm thực ba miền và pháo hoa bên biển

Khi lễ hội lên đèn, nhịp điệu chuyển sang thư giãn hơn với khu gian hàng ẩm thực ba miền. Từ bánh kẹo, mứt Tết truyền thống đến đặc sản An Giang, Sóc Trăng… món ăn đường phố quen thuộc hay đồ uống, bánh Âu, không gian này như một "bản đồ vị giác" thu nhỏ. Cả gia đình có thể vừa thưởng thức, vừa kể nhau nghe câu chuyện năm cũ và những dự định năm mới.

Vào đêm giao thừa, nếu chọn vị trí hướng về Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ Rừng Sác, du khách sẽ đón màn pháo hoa tầm cao lần đầu tiên được tổ chức tại Cần Giờ (từ 0h00 ngày 17/2). Giữa không gian mở của biển và bầu trời rộng thoáng, không bị che chắn bởi cao tầng dày đặc như trong nội đô, khoảnh khắc ấy càng choáng ngợp, như lời chúc năm mới được gửi đi giữa đất trời.

Cần Giờ sẽ lần đầu tiên có pháo hoa tầm cao vào đêm giao thừa (từ 0h00 ngày 17/2)

Từ buổi sáng trong lành giữa rừng ngập mặn, đến trưa rực sắc hoa, chiều sôi động cùng lễ hội và khinh khí cầu, rồi tối bùng nổ ánh sáng bên biển, mọi trải nghiệm của Green Paradise Tết Fest liền mạch như một timeline được sắp xếp sẵn để du khách chỉ việc đến và tận hưởng.

Cần Giờ vì thế không còn là điểm dã ngoại thông thường. Ở đây, du khách có thể dành trọn một ngày, cảm nhận đủ không khí, đủ nhịp sống và đủ lý do để quay lại. Và đôi khi, chính từ một chuyến đi xuân như thế, một lựa chọn mới cho tương lai về nơi sống và phong cách sống cũng lặng lẽ hình thành trong lòng mỗi người.