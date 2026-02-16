Vietnam Airlines mong được thông cảm

Tết Nguyên đán là giai đoạn cao điểm đi lại lớn nhất trong năm tại Việt Nam. Nhu cầu di chuyển tăng mạnh trong thời gian ngắn khiến các hãng hàng không phải khai thác với tần suất dày đặc, đồng thời đối mặt với nhiều yếu tố phát sinh như thời tiết, hạ tầng sân bay và mật độ bay tăng cao.

Trong bối cảnh lưu lượng chuyến bay và hành khách tăng cao đột biến, Vietnam Airlines đã ra thông báo gửi tới các hành khách.

(Ảnh chụp màn hình)

Hãng cho biết một số chuyến bay có thể phải điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu. Theo hãng, ngoài áp lực về sản lượng khai thác, các yếu tố khách quan như thời tiết diễn biến phức tạp, điều kiện vận hành tại sân bay hay mật độ cất hạ cánh dày đặc cũng có thể ảnh hưởng đến giờ bay.

Trong thông báo gửi tới hành khách, Vietnam Airlines bày tỏ sự thấu hiểu trước những bất tiện và thời gian chờ đợi phát sinh. Hãng nhấn mạnh rằng mọi quyết định điều chỉnh giờ bay đều được thực hiện trên nguyên tắc ưu tiên tuyệt đối an toàn khai thác. An toàn luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu, nhằm đảm bảo mỗi hành trình không chỉ đúng kế hoạch mà còn phải an toàn và trọn vẹn.

Hãng cho biết, phía sau mỗi chuyến bay là những cuộc sum họp gia đình, là khoảnh khắc đoàn viên mà hành khách đã mong chờ suốt cả năm. Chính vì vậy, việc phải thay đổi lịch trình chắc chắn sẽ gây ra những xáo trộn nhất định. Tuy nhiên, trong điều kiện khai thác cao điểm, việc điều chỉnh cục bộ là giải pháp cần thiết để đảm bảo an toàn chung cho toàn mạng bay.

Trong những ngày cao điểm Tết, đội ngũ nhân viên mặt đất và tiếp viên của hãng được tăng cường tối đa tại các sân bay. Vietnam Airlines khẳng định luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và tiếp nhận mọi phản hồi từ hành khách. Các kênh thông tin chính thức của hãng cũng được duy trì liên tục để cập nhật tình hình và giải đáp thắc mắc.

(Ảnh: Vietnam Airlines)

Bên cạnh đó, hãng cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tại sân bay để từng bước ổn định lịch khai thác, hạn chế tối đa ảnh hưởng dây chuyền. Việc điều phối slot cất hạ cánh, tối ưu quy trình phục vụ mặt đất và tăng cường nhân sự tại các khung giờ cao điểm là những giải pháp đang được triển khai đồng bộ.

Thông điệp xuyên suốt trong thông báo lần này là lời mong được thông cảm từ phía hành khách. Vietnam Airlines nhấn mạnh rằng sự chia sẻ và hợp tác của hành khách chính là nguồn động viên lớn để đội ngũ cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn áp lực nhất của năm.

Khép lại thông báo, hãng hàng không quốc gia gửi lời chúc tới toàn thể hành khách một mùa Xuân an lành, ấm áp và nhiều niềm vui bên gia đình, người thân. Trong nhịp điệu tất bật của những ngày cuối năm, lời chúc ấy cũng là lời cam kết nỗ lực hết mình để mỗi chuyến bay dịp Tết đều đưa hành khách đến với những khoảnh khắc đoàn viên trọn vẹn nhất.