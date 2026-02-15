Tin vui: Sân bay Phú Quốc vừa lập kỷ lục chưa từng có trong 14 năm qua

Ngày 14/02/2026 vừa qua, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc chính thức xác lập một cột mốc đặc biệt trong lịch sử vận hành khi ghi nhận 50 chuyến bay quốc tế trong một ngày - mức cao nhất kể từ thời điểm sân bay đi vào hoạt động năm 2012. Đây được xem là kỷ lục chưa từng có trong suốt 14 năm qua, phản ánh rõ nét sức hút ngày càng lớn của đảo Ngọc trên bản đồ du lịch và hàng không khu vực.

Theo Người lao động, trong ngày 14/02, sân bay tại đặc khu này đã đón tổng cộng 86 chuyến bay đến, bao gồm 36 chuyến nội địa và 50 chuyến quốc tế. Tổng sản lượng hành khách đạt 30.651 lượt - một con số ấn tượng trong giai đoạn cao điểm trước thềm Tết Nguyên đán. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt 18.271 lượt (9.582 lượt đến và 8.689 lượt đi), chiếm gần 60% tổng sản lượng hành khách trong ngày. Trong khi đó, khách nội địa đạt 12.380 lượt, cho thấy sự tăng trưởng đồng đều ở cả hai phân khúc.

Việc lần đầu tiên chạm mốc 50 chuyến bay quốc tế/ngày không chỉ là kỷ lục về số lượng chuyến bay, mà còn là minh chứng cho sự bứt phá mạnh mẽ của Phú Quốc trong vai trò cửa ngõ hàng không quốc tế. Trong bối cảnh du lịch Tết đang bước vào giai đoạn cao điểm, những con số này được xem là tín hiệu cực kỳ tích cực cho ngành du lịch địa phương cũng như kinh tế toàn vùng.

Theo kế hoạch khai thác dịp Tết Nguyên đán 2026, tổng số chuyến bay và hành khách qua sân bay dự báo tăng khoảng 50% so với Tết 2025. Trung bình mỗi ngày có khoảng 75 chuyến bay, riêng những ngày cao điểm có thể đạt 80-84 chuyến/ngày. Tổng lượng hành khách dự kiến vượt 720.000 lượt trong suốt mùa Tết, với cả thị trường quốc nội và quốc tế đều tăng trưởng mạnh.

Từ đầu năm 2026, Sun Group chính thức tiếp nhận vận hành và đầu tư nâng cấp, mở rộng sân bay với mục tiêu nâng công suất phục vụ lên 20 triệu khách/năm trước thềm APEC 2027. Công trình được định hướng trở thành một trong những cảng hàng không quốc tế hiện đại hàng đầu thế giới.

Kỷ lục 50 chuyến bay quốc tế trong một ngày không chỉ là con số ấn tượng về mặt vận hành, mà còn là dấu mốc khẳng định vị thế mới của Phú Quốc - đặc khu lớn nhất Việt Nam - trên bản đồ hàng không và du lịch toàn cầu. Với đà tăng trưởng này, đảo Ngọc được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.