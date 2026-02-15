Nhìn người ta nghỉ Tết mà sốt ruột thay: Loạt quán nổi tiếng Hà Nội đóng cửa dài chưa từng thấy, có nơi tận nửa tháng

Tết Nguyên đán luôn là dịp để nghỉ ngơi, sum họp gia đình. Thế nhưng, với những tín đồ ẩm thực Hà Nội, kỳ nghỉ này đôi khi lại đi kèm một nỗi lo quen thuộc: quán ruột khi nào mới mở cửa trở lại?

Thực tế, phần lớn hàng quán hiện nay thường trở lại hoạt động khá sớm sau Tết, thậm chí có nơi mở xuyên mùng để phục vụ khách du xuân. Tuy nhiên, với nhiều hàng ăn nổi tiếng, lâu đời tại Hà Nội, chuyện nghỉ Tết dài ngày dường như đã trở thành "thông lệ". Và năm nay cũng không ngoại lệ, khi danh sách các quán nghỉ tới 10 - 15 ngày khiến không ít người bất ngờ.

Đầu tiên phải kể đến Xôi Nguyệt - một trong những hàng xôi đêm nổi tiếng bậc nhất Thủ đô. Quán nghỉ từ 27/12 âm lịch đến hết mùng 9/1 âm lịch, tức kéo dài khoảng 13 ngày. Với những ai quen "ăn xôi lúc nửa đêm", đây thực sự là quãng thời gian "đếm ngày xa nhau".

Tương tự, Phở Bát Đàn thông báo nghỉ từ ngày 14/2 (tức 27/12 âm lịch) và bán trở lại vào 28/2. Tính ra, quán nghỉ tổng cộng 14 ngày. Một con số đủ khiến những thực khách quen thuộc phải… chờ đợi trong nhớ nhung.

Trong khi đó, Phở Hương Hậu nghỉ từ 13/2 (26/12 âm lịch) và bán lại vào 26/2 (mùng 10 âm lịch), tổng cộng 13 ngày.

Còn Xôi Cát Lâm cũng nghỉ từ 13/2 (26/12 âm lịch) và mở lại vào 24/2 (mùng 8 âm lịch), tương đương 11 ngày nghỉ.

Một cái tên khác quen thuộc với nhiều người là Phở gà Nguyệt. Quán thông báo nghỉ từ 13h ngày 13/2 (26/12 âm lịch) và bán trở lại vào 17h ngày 25/2 (mùng 9 Tết). Tính tròn, quán nghỉ khoảng 12 ngày.

Với những ai mê món phở xào, Phở xào Phú Mỹ (Bát Đàn) cũng có lịch nghỉ khá dài: từ 13/2 (26/12 âm lịch) đến 22/2 (mùng 6 âm lịch), tức 9 ngày.

Không chỉ hàng ăn, quán cà phê lâu đời cũng không nằm ngoài danh sách. Cà phê Nhĩ nghỉ từ 15/2 (28/12 âm lịch) và bán lại vào 22/2 (mùng 6 âm lịch), tương đương 7 ngày nghỉ.

Trong khi đó, Phở Thìn Bờ Hồ nghỉ từ 14/2 (27/12 âm lịch) và bán lại vào 20/2 (mùng 4 âm lịch), tổng cộng 6 ngày - được xem là "nghỉ ít" hơn so với nhiều quán khác trong danh sách này.

Nhìn vào những con số trên, không khó hiểu vì sao nhiều người "sốc" khi thấy hàng quán quen thuộc nghỉ dài như vậy. Thế nhưng, với các quán ăn gia đình lâu đời, việc nghỉ Tết trọn vẹn để sum họp cùng người thân lại là điều được ưu tiên hàng đầu. Thậm chí, có những quán giữ truyền thống nghỉ dài suốt nhiều năm nay, dù nhu cầu ăn uống đầu năm của thực khách tăng cao.

Với người Hà Nội, chuyện chờ quán ruột mở lại sau Tết dường như đã trở thành một phần "thông lệ" quen thuộc. Và có lẽ, chính sự khan hiếm ngắn ngày ấy lại càng khiến bát phở, đĩa xôi hay ly cà phê đầu năm thêm phần đáng nhớ.