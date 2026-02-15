Cú đúp kỷ lục đưa Công viên nước Sun World Vũng Tàu thành điểm chơi xuân hot bậc nhất Nam bộ

Kỷ lục của kỷ lục

Ngay trong ngày khai trương, hàng nghìn du khách đã đổ về vui chơi tại công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure. Đây là công viên nước đầu tiên tại Vũng Tàu ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch toàn cầu khi được WorldKings trao 2 chứng nhận kỷ lục thế giới. Tâm điểm là trò "Thuyền nhân giao đấu" - siêu đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên trên thế giới, nơi cảm giác cạnh tranh và phấn khích được đẩy lên đỉnh điểm. Điểm đặc biệt của trò chơi này là 10 làn trượt, cho phép nhiều trẻ em hoặc du khách cùng tham gia đồng thời. Trải nghiệm độc đáo này không chỉ giúp du khách tận hưởng cảm giác của riêng mình mà còn có thể chia sẻ trải nghiệm với tối đa 10 người cùng lúc.

Công viên với hệ thống đường trượt hiện đại vừa xác lập 2 kỷ lục thế giới.

Một điểm khác của trò chơi này là thông thường mỗi phao sẽ có bốn người, nhưng tại Sun World Vũng Tàu, mỗi phao sẽ chỉ cần hai người. "Đây là một sự kết hợp độc đáo mà không thể tìm thấy ở những nơi khác trên thế giới. Chính vì vậy, công viên nước này thực sự khác biệt và chắc chắn sẽ mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới cho du khách và trẻ em tại đây" – ông Greg White – Giám đốc điều hành ProSlide, đối tác thiết kế và vận hành trò chơi tại Sun World Vũng Tàu cho biết.

Các du khách nhí tới công viên còn có riêng một "Ốc đảo phiêu lưu", xác lập kỷ lục là tàu lượn nước siêu tốc dành cho trẻ em dài nhất thế giới.

Theo Tiến sĩ Biswaroop Roy Chowdhury - Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới WorldKings, việc đạt hai kỷ lục thế giới cùng một lúc, bản thân đó đã là một dạng kỷ lục. "Worldkings đã trao nhiều kỷ lục cho các công viên giải trí tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một công viên giải trí ngay trong ngày khai trương đã đạt cùng lúc hai kỷ lục. Hai kỷ lục này gắn liền với công nghệ tiên tiến. Đây là điều độc đáo, và cũng là lần đầu tiên chúng tôi trao hai kỷ lục cho một công viên giải trí có tính chất như vậy" – Ông Biswaroop chia sẻ trong lễ khai trương.

Du khách phấn khích trước những trải nghiệm lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Cùng với hai trò chơi đạt kỷ lục thế giới, du khách còn có thể thử thách bản thân với "Tàu lượn nước siêu tốc" dài 348m thuộc nhóm dài nhất châu Á, hay thả mình trên "Dòng sông thử thách" dài 400m. Những tín đồ Sun World sẽ lần đầu được trải nghiệm trò chơi Twist ‘n’ Splash độc đáo hay vùng vẫy bể bơi tạo sóng rộng tới 6.000m2. Mỗi trò chơi nước tại đây đều được thiết kế bởi các tên tuổi lừng danh toàn cầu, sẽ mang đến những giây phút đặc biệt phấn khích cho du khách.

10.000 chậu hoa đón Tết

Giữa nhịp sống sôi động của Vũng Tàu, công viên nước hiện lên một ốc đảo xanh mát với 10.000 gốc dừa bao trọn không gian. Dành riêng cho dịp Tết này, 10.000 chậu hoa đa sắc được bố trí khắp công viên, tạo nên một khu vườn du xuân rực rỡ cho du khách tha hồ check-in.

Không gian check-in rực rỡ sắc hoa trong dịp Tết Bính Ngọ.

Không chỉ rực sắc hoa, hải trình khám phá công viên nước còn dẫn du khách đi qua nét mộc mạc của làng chợ nổi Nam Bộ đến dấu tích hải trình châu Âu cổ kính, rồi mở ra chiều sâu huyền bí của văn hóa Óc Eo – Phù Nam trước khi bước vào huyền thoại rừng hoang dã. Tất cả kết nối thành một chuyến đi liền mạch qua cảnh quan, ẩm thực tinh tế, vượt khỏi khuôn khổ của một công viên nước thông thường.

Hải trình khám phá những lớp trầm tích văn hoá từ Đông sang Tây.

Đặc biệt Tết này, Sun World Vũng Tàu sẽ thắp sáng chuỗi hoạt động trải nghiệm vui chơi, văn hoá, ẩm thực sôi động đến tối. Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật phản chiếu trên mặt nước, kết hợp cùng các hoạt động giải trí hấp dẫn tạo nên nhịp sống trẻ trung cho thành phố biển Vũng Tàu.

Được thi công thần tốc chỉ trong vòng hơn 7 tháng, công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến bùng nổ, hút hàng ngàn người dân và du khách đến vui chơi, trải nghiệm dịp Tết này.