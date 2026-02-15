Khách Tây phát cuồng khi thử món 20k mà trẻ con Việt Nam ai cũng từng ăn

Ẩm thực Việt Nam từ lâu vẫn luôn khiến du khách quốc tế tò mò. Không chỉ những món nổi tiếng như phở, bánh mì hay bún chả, mà cả những món ăn vặt dân dã ven đường cũng đủ sức gây thương nhớ. Đặc biệt, các món được bán trên những chiếc xe đẩy, xe đạp rong ruổi khắp phố phường lại càng khiến du khách thích thú vì vừa lạ mắt, vừa đậm chất đời sống địa phương.

Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc một vị khách Tây thử món ăn vặt Việt Nam mua từ một chiếc xe đạp bán rong đã thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Điều bất ngờ là, sau khi nếm thử, anh chàng này tỏ ra vô cùng phấn khích, thậm chí có phần "phát cuồng" vì hương vị.

Món mà anh lựa chọn có giá 20k, là một món ăn vặt khá quen thuộc với người Việt. Tuy nhiên, với du khách nước ngoài, đây lại là một trải nghiệm đặc biệt. Anh chia sẻ: "Tôi đã mua món ăn này với giá 20k. Không rõ là đắt hay rẻ nhưng hương vị thật tuyệt vời".

Món ăn khiến anh mê mẩn chính là kẹo chỉ - một món quà vặt gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều trẻ em Việt Nam. Kẹo chỉ có hình dáng đặc trưng với những sợi kẹo mảnh, trắng, tơi xốp như sợi chỉ, được kéo từ khối đường mạch nha lớn. Người bán thường khéo léo kéo, gập và xoắn liên tục để tạo ra hàng trăm sợi nhỏ li ti, rồi đặt vào lớp bánh tráng mỏng, thêm chút dừa nạo hoặc mè rang trước khi cuộn lại.

Chính quá trình làm kẹo ngay tại chỗ đã khiến vị khách Tây không khỏi tò mò. Anh chăm chú quan sát từng động tác của người bán: từ việc kéo khối kẹo to thành vòng tròn, rồi xoắn đều tay cho đến khi tạo thành những sợi mảnh như tơ. Khi được trao tận tay chiếc bánh cuộn kẹo chỉ còn thơm mùi mè và dừa, anh lập tức cắn thử một miếng.

Phản ứng sau đó khiến nhiều người bật cười. Anh ăn từng miếng liên tục tới khi chiếc bánh hết sạch. Vị ngọt thanh của mạch nha, độ tơi nhẹ của sợi kẹo cùng lớp bánh tráng mềm dai tạo nên cảm giác vừa lạ vừa thú vị với anh. Không quá ngọt gắt như nhiều loại kẹo công nghiệp, kẹo chỉ mang lại vị ngọt dịu, thoảng hương dừa và mè rang, đủ để khiến người ăn muốn thử thêm miếng nữa.

Đoạn video nhanh chóng nhận được hàng loạt bình luận từ cư dân mạng Việt Nam. Nhiều người tỏ ra thích thú khi thấy một món quà vặt tuổi thơ lại được du khách nước ngoài yêu thích đến vậy.

Một số bình luận nổi bật như:

- "Bạn may mắn đấy, đây là 1 món truyền thống hiếm khi gặp."

- "Tui thích ăn bánh này nè, nhưng gần chỗ tui ít khi bán."

- "20k là rẻ rồi á, không đắt đâu bạn."

- "Trời ơi món này tui mê lắm."

Thực tế, kẹo chỉ ngày nay không còn phổ biến như trước. Hình ảnh những chiếc xe đạp chở theo chiếc tủ nhỏ phía sau, người bán vừa đạp xe vừa rao đã dần trở nên hiếm hoi ở các thành phố lớn. Chính vì vậy, việc một vị khách Tây tình cờ bắt gặp và có cơ hội thưởng thức món ăn này được xem là khá may mắn.

Câu chuyện nhỏ này một lần nữa cho thấy, đôi khi không cần những nhà hàng sang trọng hay món ăn cầu kỳ, chỉ một món quà vặt 20.000 đồng cũng đủ để tạo nên ký ức đáng nhớ cho du khách. Và với nhiều người Việt, nhìn thấy ánh mắt thích thú của vị khách Tây kia cũng giống như được nhắc lại một phần tuổi thơ giản dị nhưng đầy hương vị.

(Nguồn: @coubix.nhatrang)