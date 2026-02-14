2 vị khách Tây há hốc trước 1 cảnh tượng xảy ra ở TP.HCM ngay lúc này!

Với nhiều du khách quốc tế, TP.HCM luôn gắn liền với hình ảnh một đô thị sôi động bậc nhất Việt Nam. Những con đường ken đặc xe máy, dòng ô tô nối dài, tiếng còi xe hòa vào nhịp sống hối hả tạo nên một bức tranh rất đặc trưng. Không ít vị khách Tây từng chia sẻ rằng, chỉ riêng việc băng qua đường ở thành phố này cũng là một "trải nghiệm đáng nhớ".

Thế nhưng, mới đây, một đoạn video ghi lại phản ứng của 2 du khách nước ngoài khi đứng giữa trung tâm TP.HCM đã khiến cộng đồng mạng bật cười. Lý do không phải vì kẹt xe, mà ngược lại, vì… quá vắng.

(Nguồn: @adrien.hazard)

Trong clip, 2 vị khách đứng giữa một tuyến đường vốn nổi tiếng đông đúc. Thế nhưng trước mắt họ lại là khung cảnh hoàn toàn khác: đường phố thông thoáng, xe cộ thưa thớt, không còn cảnh dòng người chen chúc hay tiếng động cơ dày đặc. Dù vẫn có phương tiện qua lại, nhưng mật độ giảm đi rõ rệt, đủ để tạo nên cảm giác "lạ lẫm" với bất kỳ ai từng quen với sự tấp nập nơi đây.

Cả 2 vị khách Tây đều há hốc miệng, đảo mắt nhìn quanh như thể đang cố xác nhận xem mình có đứng đúng chỗ không. Ai cũng thốt lên đầy kinh ngạc, liên tục nhìn chằm chằm về phía con đường trống trải trước mặt. Biểu cảm vừa ngỡ ngàng vừa có phần… hốt hoảng của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Sự thay đổi "180 độ" này khiến 2 vị khách không khỏi bối rối. Chỉ vài ngày trước, họ còn len lỏi giữa dòng xe đông nghịt, vậy mà giờ đây, khung cảnh trước mắt lại yên ả đến khó tin.

Thực tế, thời điểm này đang cận kề Tết Nguyên đán. Đây là dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt, khi hàng triệu người rời TP.HCM để trở về quê sum họp cùng gia đình. Những tuyến đường vốn nhộn nhịp quanh năm bỗng trở nên thông thoáng lạ thường. Các khu văn phòng, nhà máy, trường học tạm nghỉ, khiến nhịp sống đô thị chậm lại đáng kể.

Với người dân địa phương, khung cảnh này không quá xa lạ. Thậm chí, nhiều người còn tranh thủ những ngày hiếm hoi này để tận hưởng cảm giác lái xe trên con đường rộng rãi, không còn cảnh kẹt xe giờ cao điểm. Nhưng với những ai lần đầu chứng kiến, đặc biệt là du khách quốc tế, sự đối lập này thực sự gây sốc.

Đây không phải lần đầu tiên các vị khách Tây bất ngờ trước sự thay đổi đặc trưng này. Mỗi năm, cứ đến dịp Tết, những đoạn clip ghi lại cảnh đường phố TP.HCM vắng lặng lại xuất hiện và thu hút sự quan tâm. Ai lần đầu chứng kiến cũng khó tránh khỏi cảm giác "không tin vào mắt mình".

Thế mới thấy, TP.HCM không chỉ có một diện mạo. Ngoài hình ảnh nhộn nhịp quen thuộc, thành phố này vẫn có những khoảnh khắc chậm rãi, nhẹ nhàng hiếm hoi - thường chỉ xuất hiện vào đúng dịp giáp Tết. Và chính sự tương phản ấy lại khiến trải nghiệm của du khách trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.

