Đi siêu thị ở Việt Nam, khách Tây liên tục lắc người đầy khó hiểu

Ở Việt Nam, siêu thị những ngày cuối năm không chỉ là nơi mua sắm, mà đôi khi còn giống như một "sân khấu" thu nhỏ của không khí Tết. Đèn trang trí giăng khắp nơi, loa phát nhạc rộn ràng từ sáng đến tối, nhân viên tất bật, khách hàng tay xách nách mang… Giữa khung cảnh quen thuộc ấy, mới đây một vị khách Tây đã trở thành "nhân vật chính" bất đắc dĩ chỉ vì một hành động rất tự nhiên: liên tục lắc lư theo nhạc giữa lối đi siêu thị.

(Nguồn: @lisandluis)

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong video, người đàn ông nước ngoài đang đứng chọn đồ ở siêu thị. Thoạt nhìn, không có gì đặc biệt, cho đến khi người xem nhận ra anh liên tục nhún nhảy, lắc vai, nghiêng người theo đúng nhịp điệu bài nhạc đang phát trên loa.

Điều thú vị là mọi thứ diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Không phải kiểu nhảy quá đà để gây chú ý, cũng không phải biểu diễn cho ai xem. Anh chỉ đơn giản là… "cảm nhạc". Khi giai điệu cao trào vang lên, anh nhún mạnh hơn một chút, vai lắc lư theo tiết tấu, chân bước cũng có phần "phiêu" hơn bình thường. Vẻ mặt anh vẫn rất thản nhiên, như thể đây là phản xạ vô thức mỗi khi nghe thấy âm nhạc vui tai.

Người bạn đồng hành đi phía sau đã nhanh tay ghi lại khoảnh khắc này. Trong clip có thể nghe rõ tiếng cô bật cười, dường như không ngờ rằng giữa một không gian mua sắm đông đúc, bạn mình lại "enjoy" đến vậy. Cô vừa quay vừa cố nén cười, còn nhân vật chính thì dường như không hề hay biết mình đang trở thành tâm điểm chú ý.

Sự thật phía sau hành động "khó hiểu" ấy lại rất đơn giản. Ở nhiều siêu thị tại Việt Nam, đặc biệt là dịp cận Tết, nhạc được mở liên tục với âm lượng vừa phải nhưng đủ để khuấy động không khí. Những ca khúc xuân rộn ràng, nhạc remix vui tai, hoặc các bản hit quen thuộc khiến không gian mua sắm trở nên sống động hơn hẳn ngày thường. Với nhiều người Việt, điều này đã quá quen thuộc nên ít ai để ý. Nhưng với một vị khách nước ngoài, có lẽ sự kết hợp giữa âm nhạc sôi động và không khí nhộn nhịp ấy lại tạo ra một trải nghiệm thú vị.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú. Nhiều người để lại lời cổ vũ rằng anh đã "enjoy" Việt Nam rồi. Không ít bình luận còn cho rằng đây chính là hình ảnh dễ thương của du khách khi thật sự thoải mái và tận hưởng văn hoá địa phương theo cách rất riêng.

Khoảnh khắc nhỏ giữa siêu thị đông người ấy vì thế lại trở thành điểm sáng dễ thương giữa những bộn bề cuối năm. Không cần khung cảnh du lịch hoành tráng hay hoạt động trải nghiệm cầu kỳ, chỉ một bản nhạc vui và một người sẵn sàng thả lỏng theo cảm xúc cũng đủ tạo nên một câu chuyện khiến cộng đồng mạng mỉm cười.

