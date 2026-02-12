Bữa cơm Tất niên, hãy nấu 6 món thịt và 4 món rau: Công thức rất đơn giản và mang ý nghĩa tốt lành

Tết Nguyên đán đang đến gần, và bạn đã chuẩn bị thực đơn cho buổi cơm đầm ấm, tụ họp đông đủ các thành viên gia đình vào ngày cuối năm này chưa? Chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn rất nhanh các món ăn có thể nấu trong bữa cơm Tất niên bao hồm: 6 món thịt và 4 món rau. Đây đều là những món ăn ngon được mọi người yêu thích. Các công thức nấu món ăn này đều đơn giản, nhanh chóng và dễ làm theo, không đòi hỏi kỹ năng phức tạp - ngay cả người mới bắt đầu học nấu ăn cũng có thể dễ dàng chế biến. Ngay dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ các công thức này với mọi người. Nếu bạn chưa biết nên nấu món gì cho bữa tối giao thừa, hãy làm theo những gợi ý này nhé!

Công thức 6 món thịt ấn tượng và ngon miệng

1. Cá vược hấp (biểu tượng cho sự sung túc năm này qua năm khác)

Với món ăn này bạn cần chuẩn bị nguyên liệu chính là 1 con cá vược cùng các gia vị thông dụng như hành lá, nước tương, gừng thái nhỏ... Hãy làm sạch cá vược và khía các đường trên thân (lưu ý không cắt quá sâu vào xương) sau đó ướp cá với chút gia vị trong khoảng 10 phút. Cho hành lá và gừng vào đáy đĩa, rồi đặt cá lên. Sau đó cho vào nồi hấp đã đun sôi nước, thời gian hấp trong 8 phút; sau đó để yên khoảng 2 phút. Chắt bỏ nước đọng trong đĩa đựng cá, rắc hành lá và gừng thái nhỏ lên trên, rưới nước tương cá hấp, rồi rưới một ít dầu nóng lên để kích thích mùi thơm.

2. Chân giò heo kho (tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng)

Cũng với những nguyên liệu rất thông dụng. Việc đầu tiên bạn cần làm là sơ chế sạch chân giò sau đó chặt thành miếng vừa ăn rồi cho vào nồi nước sôi, chần sơ; vớt ra, rửa sạch lại. Xào đường phèn với một chút dầu ăn trong nồi cho đến khi đường tan và chuyển thành màu caramel. Sau đó cho chân giò heo vào xào trong khoảng vài phút. Tiếp đó thêm gia vị, nước sôi cùng chút quế và hoa hồi. Đun sôi rồi hạ nhỏ lửa hầm trong khoảng 1.5 tiếng. Sau đó bạn chỉnh mức lửa lớn và đun cho đến khi nước sốt sánh lại, chân giò heo mềm và có màu nâu cánh gián đẹp mắt.

3. Cánh gà sốt Coca (tượng trưng cho may mắn và hạnh phúc)

Món ăn này hầu như đứa trẻ nào cũng rất thích. Cho nên vào bữa cơm Tất niên, bạn hãy chuẩn bị nguyên liệu để làm món này nhé. Sơ chế sạch phần khúc giữa cánh gà. Đun sôi một nồi nước, thêm vài lát gừng cùng rượu nấu ăn rồi cho cánh gà vào chần sơ. Vớt ra để ráo nước. Sau đó cho cánh gà vào chảo dầu đã đun nóng rồi chiên đến khi vàng đều cả 2 mặt. Sau đó bạn đổ 1 lon cola vào, thêm nước tương và nước tương đen vừa khẩu vị, đun nhỏ lửa trong 20 phút cho đến khi nước sốt sánh lại, món ăn sẽ mặn ngọt và cực kỳ thơm ngon.

4. Sườn bò xào tỏi (tượng trưng cho việc thăng tiến lên vị trí cao hơn)

Ướp sườn bò trong 20 phút, phủ một lớp tinh bột mỏng rồi chiên đến khi vàng nâu. Phi thơm tỏi băm nhỏ trong chảo, sau đó cho sườn vào, đảo đều rồi rắc muối và bột tiêu. Món này ngon đến nỗi bạn sẽ phải liếm cả tay.

5. Cá hố áp chảo (biểu tượng cho sự sung túc năm này qua năm khác)

Sơ chế sạch rồi cắt cá hố thành các khúc có độ dài vừa phải. Sau đó ướp cá hố với một chút gia vị trong khoảng 10 phút. Sau đó bạn phủ đều lên từng khúc cá hố một lớp bột chiên giòn mỏng. Đun sôi dầu trong chảo, sau đó thả từng miếng cá hố vào chiên ở lửa vừa nhỏ cho đến khi vàng đều 2 mặt. Cuối cùng bạn rắc muối và bột tiêu, vậy là xong, món ăn đơn giản mà ngon miệng.

6. Tôm xào (tượng trưng cho sự giàu có và may mắn)

Hãy chuẩn bị một lượng tôm vừa đủ khẩu phần ăn. Sau khi sơ chế sạch thì ướp tôm với một chút gia vị, bột tiêu trong khoảng 10 phút. Tiếp đó đun nóng chảo với một chút dầu ăn rồi cho tôm vào xào đến khi đổi màu. Tiếp đó cho ớt chuông xanh và đỏ thái miếng nhỏ vào, đảo đều vài lần. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn là xong. Món ăn tươi ngon, giòn tan và không hề ngấy dầu mỡ.

Công thức 4 món rau tươi mát và không ngấy

1. Rau xà lách romaine xào tỏi (tươi mát và không ngấy)

Sơ chế sạch rau xà lách romaine rồi cắt thành từng phần. Tiếp đó đun nóng dầu trong chảo rồi cho tỏi vào phi thơm. Sau đó thêm rau vào xào trên lửa lớn trong 1 phút, nêm muối và một chút nước tương, đảo đều là xong. Cực kỳ nhanh và dễ làm.

2. Bông cải xanh xào (tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng)

Bông cải xanh sau khi sơ chế xong thì thả vào nồi nước sôi, chần trong khoảng 1 phút rồi vớt ra, ngâm ngay vào chậu nước lạnh. Đun nóng dầu trong chảo, cho bông cải xanh đã chần vào cùng với chút muối và dầu hào, đảo đều vài lần là xong. Món này giòn và ngon tuyệt.

3. Salad dưa chuột (ngon miệng và sảng khoái)

Cắt dưa chuột thành từng lát tròn (tượng trưng cho sự sum họp gia đình trong dịp Tết Nguyên đán), thêm tỏi băm, nước tương, giấm và dầu mè. Nếu thích ăn cay, thêm một ít ớt băm. Trộn đều và món ăn đã sẵn sàng. Đây là cách tốt nhất để giảm độ ngấy của thức ăn.

4. Nấm và rau xanh (tượng trưng cho sự thịnh vượng)

Rửa sạch các nguyên liệu gồm nấm hương và rau cải thìa. Sau đó thái nấm hương thành lát mỏng, chẻ rau cải thìa làm đôi hoặc 4 (tùy vào kích thước cây rau). Tiếp theo cho một chút dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi thả nấm hương thái lát vào xào đến khi thơm. Sau đó thêm rau cải thìa vào và xào nhanh trên lửa lớn trong vòng 1 phút. Nêm nếm muối, tinh chất cốt gà cho vừa khẩu vị để có món ăn nhẹ nhàng và ngon miệng, rất hợp với cơm.

Thực ra, bữa cơm Tất niên không cần quá cầu kỳ. Chỉ cần một vài món ăn mà cả gia đình yêu thích, một bàn ăn đầy ắp thức ăn ngon, những món ăn ấm áp và những cuộc trò chuyện sôi nổi - đó mới chính là ý nghĩa thực sự của năm mới. Chuẩn bị nguyên liệu trước sẽ giúp việc nấu nướng vào ngày hôm đó dễ dàng hơn nhiều và tránh được mọi sự hỗn loạn. Vậy bạn đã dự định nấu món gì cho bữa tối Tất niên cho gia đình mình chưa?